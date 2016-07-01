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Avrupa elektrikli araç satışlarında ilk 3 arasında çetin bir yarış var

Mayıs ayı Avrupa elektrikli araç satış rakamları ortaya çıktı. Birincilik Mitsubishi Outlander PHEV'e ait olurken ikinci sırada onu Renault Zoe takip etti. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Avrupa elektrikli araç pazarında Mayıs ayında 14binden fazla araç satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz senenin Mayıs ayına oranla %7 artış sağlanırken, büyümede ufak bir düşüş gerçekleşti. Buna rağmen pazarın yıl sonu itibariyle 200bin barajını geçmesi hedeflenirken, 240binin bile geçilmesi mümkün görülüyor.
Mayıs ayının en çok satan modellerine bakacak olursak; 1. sırada 1707 araç satışıyla Mitsubishi'nin SUV modeli Outlander PHEV yer alırken onu hemen 2. sırada 1657 araçla Renault'nun hatchback modeli Zoe ve 1362 araçla 3. sırada Japon Nissan'ın Leaf modeli takip ediyor. Volkswagen Passat GTE 1035 araçla 4. sırada yer alırken 5. sırada ise 780 araçla Mercedes C350e bulunuyor.
Yıl geneli tablosuna bakacak olursak Mayıs ayı birincisi Mitsubishi Outlander PHEV'nin kıl payıyla zirvede olduğunu görüyoruz onu 20 araç daha az satışla Renault Zoe takip ederken 128 daha az araçla Nissan Leaf 3. sırada bulunuyor.

http://cleantechnica.com/2016/06/29/europe-electric-car-sales-may-2016-top-3-tight-race/ Yorum Yaz
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scandarbeg 2 yıl
tesla alıcam bir gün
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TrMhMt 2 yıl
Mitsubishi outlander benim otomobilin elektiriklisi. :)
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EliteMaka 2 yıl
Fosil yakıttan kurtulmak lazım aq ne biçim ülke burası çek git diyorlarlar gidemiyoruz da dolar olmuş 4tl 6000 tl maaş alıyorum nereye biriktircem eriyip gidiyor dışarıya çıkınca 1500 euro ediyor danimaraya gitsem açlıkdan ölürüm.
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sdc55 2 yıl
biz de halen mazota devam
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beetle26 3 yıl
Sayın editör bu listede ki bazı araçlar hybrid Mitsubishi de bunlardan listeyi ayırsanız daha mantıklı olur elektirikli ve hybrid şeklinde
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KANUNI61 3 yıl
eletrik li arac konusunda sanırım mitsubishinin araci bişeyebenziyor öbür medellerin hepsi ufak
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Ussuz 3 yıl
Araçlara dair kısa bir teknik özellik vsde verseniz iyi olurmuş.
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