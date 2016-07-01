Avrupa elektrikli araç satışlarında ilk 3 arasında çetin bir yarış var

Avrupa elektrikli araç pazarında Mayıs ayında 14binden fazla araç satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz senenin Mayıs ayına oranla %7 artış sağlanırken, büyümede ufak bir düşüş gerçekleşti. Buna rağmen pazarın yıl sonu itibariyle 200bin barajını geçmesi hedeflenirken, 240binin bile geçilmesi mümkün görülüyor.

Mayıs ayının en çok satan modellerine bakacak olursak; 1. sırada 1707 araç satışıyla Mitsubishi'nin SUV modeli Outlander PHEV yer alırken onu hemen 2. sırada 1657 araçla Renault'nun hatchback modeli Zoe ve 1362 araçla 3. sırada Japon Nissan'ın Leaf modeli takip ediyor. Volkswagen Passat GTE 1035 araçla 4. sırada yer alırken 5. sırada ise 780 araçla Mercedes C350e bulunuyor.

Yıl geneli tablosuna bakacak olursak Mayıs ayı birincisi Mitsubishi Outlander PHEV'nin kıl payıyla zirvede olduğunu görüyoruz onu 20 araç daha az satışla Renault Zoe takip ederken 128 daha az araçla Nissan Leaf 3. sırada bulunuyor.

http://cleantechnica.com/2016/06/29/europe-electric-car-sales-may-2016-top-3-tight-race/