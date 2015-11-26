Avrupa vatandaşları Google'a 348 bin içerik silinmesi talebi gönderdi

Avrupa birliği insan haklarını koruma konusunda çağımıza hızla ayak uydurarak yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Avrupa Adalet Mahkemesi internet kullanıcılarına "internetten unutulma hakkı" verirken, geçen sürenin ardından vatandaşların da bu hakkı oldukça yoğun bir şekilde kullandığı görülüyor.

Yasaya göre internet sitelerinde kendi şahsıyla ilgili içerik bulunmasını istemeyen vatandaşlar bu isteklerini internet sitesine sayfasına iletecek ve web sayfasının da kullanıcıyı haklı görmesi halinde bağlantı sayfadan silinecek. Sayfaların kullanıcı hakkında eksik veya yanlış bilgi barındırıyor olması silinmeler için en büyük etken. Bununla birlikte vatandaşlar güncelliğini yitirmiş ve artık alakalarının olmadığı yerler ile ilgili bağlantıların silinmesini de talep edebiliyor.

Son raporlara göre Google bu konu ile alakalı 348 bin 85 talep alarak başı çeken site konumunda. Microsoft'un arama motoru Bing için de toplamda 3546 içerik silinme talebinde bulunulmuş, bu rakama Bing altyapısını kullanan Yahoo'nun da dahil olduğunu hatırlatalım.

Taleplerin bir çoğu birden fazla bağlantıyı da barındırdığı için Google'ın toplamda 1.23 Milyon internet sayfasını tarayarak bu içeriklerin %46'sını "unutulma hakkı" kapsamında silmiş durumda. Microsoft ise gelen taleplerin %50'lik kısmını olumlu karşılayarak içerikleri silme kararı almış. En çok istek gönderen ülke Fransa (73,399 istek) olurken onu Almanya(60,198 istek), İngiltere (43,101 istek) ve İspanya (33,106 istek) takip ediyor.

Google'dan en çok kaldırılan bağlantılar ise Facebook(10,220 bağlantı silinmiş), profileengine.com (7,986 bağlantı silinmiş) adreslerinden. Bunun yanında ilk 10 içerisinde Google Gruplar, Youtube, Badoo, Twitter ve diğer Google hizmetlerinden bazıları yer alıyor.

https://uk.news.yahoo.com/google-gets-348-085-forget-211158514.html#83TTAxo