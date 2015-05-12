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Avrupa'ya özel akıllı kapı kilidi: Noki

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Avrupa'ya özel akıllı kapı kilidi: Noki
Kickstarter üzerinde özellikle son dönemde birçok akıllı kapı kilidi karşımıza çıktı. Bu ürünlerden Avrupa için Avrupa'da üretiliyor olmasıyla ayrılan Noki, koyduğu hedefe emin adımlarla ilerlemeye başladı.
Site üzerinde Noki Home Solutions tarafından başlatılan akıllı kapı kilidi Noki, özellikle belirtildiği üzere Avrupa'da üretiliyor ve Avrupa tipi silindirik kapı kilitleriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Kapı kilidi ve takılı anahtar üzerine monte edilen ürün, standart olarak Bluetooth teknolojisi, harici olarak satılan "Bridge" isimli ürünle ise WiFi teknolojisi üzerinden akıllı telefonlarla (iOS ve Android) bağlantı kuruyor ve buradan verilecek basit bir komut ile kapıları kitleyebiliyor ya da hızlı bir şekilde açabiliyor.
Uzaktan kontrol için GPS teknolojisine de sahip olan ve eğer istenirse 10 metrelik Bluetooth menzili içerisinde otomatik kilit açma desteği de sunan Noki, AA bataryasıyla 10 ay boyunca aktif olarak kullanılabiliyor ve çok ciddi bir güvenlik protokolu uyguluyor. Akıllı ürün belirlenen kişilere kilit açma için şifre temelli davet de yollayabiliyor.
125,000 euro hedefin bitimine daha 44 gün kala 83,000 euroluk bölümünü toplamayı başaran Noki, yapılacak en az 99 euro bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1227497591/noki-the-smart-doorlock-for-europe?ref=category_newest Yorum Yaz
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onur1971 4 yıl
konu evin kapısı olunca herkes gibi guvenlik anlamında ben de hassasım
ancak sanırım gozden kacırdınız
bu alet öne değil kapının arka kısmında yani evin içinde kalıyor
dışardan donanımsal bir müdahale söz konusu olamaz
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Neyinkafasi 4 yıl
Anahtarın üstünde olduğu kilit.Açık ara çöp.resmini görür görmez anahtarı çeviren bir mekanizma olduğunu anladım 1 saniyede.
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Mr.Rich 4 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi

Anahtarın üstünde olduğu kilit.Açık ara çöp.resmini görür görmez anahtarı çeviren bir mekanizma olduğunu anladım 1 saniyede.

Size katılıyorum işin yazılımsal tarafından belki izinsiz girişi önleyebilmişlerdir ama gerçek hayatta böyle olmaz gelen adam zorlayarak o aleti yerinden çıkarsa karşısında anahtar çevirir ve içeri girer belki alarm gibi bir şeyi vardır ancak yinede pek güvenli bir şeye benzemiyor [>:] gerçi yurt dışında bu tarz hırsızlıklar oluyor mu orası ayrı bir konu
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