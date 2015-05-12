Avrupa'ya özel akıllı kapı kilidi: Noki

Kickstarter üzerinde özellikle son dönemde birçok akıllı kapı kilidi karşımıza çıktı. Bu ürünlerden Avrupa için Avrupa'da üretiliyor olmasıyla ayrılan Noki, koyduğu hedefe emin adımlarla ilerlemeye başladı.

Site üzerinde Noki Home Solutions tarafından başlatılan akıllı kapı kilidi Noki, özellikle belirtildiği üzere Avrupa'da üretiliyor ve Avrupa tipi silindirik kapı kilitleriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Kapı kilidi ve takılı anahtar üzerine monte edilen ürün, standart olarak Bluetooth teknolojisi, harici olarak satılan "Bridge" isimli ürünle ise WiFi teknolojisi üzerinden akıllı telefonlarla (iOS ve Android) bağlantı kuruyor ve buradan verilecek basit bir komut ile kapıları kitleyebiliyor ya da hızlı bir şekilde açabiliyor.

Uzaktan kontrol için GPS teknolojisine de sahip olan ve eğer istenirse 10 metrelik Bluetooth menzili içerisinde otomatik kilit açma desteği de sunan Noki, AA bataryasıyla 10 ay boyunca aktif olarak kullanılabiliyor ve çok ciddi bir güvenlik protokolu uyguluyor. Akıllı ürün belirlenen kişilere kilit açma için şifre temelli davet de yollayabiliyor.

125,000 euro hedefin bitimine daha 44 gün kala 83,000 euroluk bölümünü toplamayı başaran Noki, yapılacak en az 99 euro bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1227497591/noki-the-smart-doorlock-for-europe?ref=category_newest