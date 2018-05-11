Avustralya, daha modern ticari uygulamalar için Blockchain kullanmayı düşünüyor

Bakanlık, uluslararası ticari uygulamalarında Blockchain ve IoT gibi yeni teknolojileri kullanabilmek için yasal bir çerçeve oluşturmaya çalışıyor.

Şu an için, Avustralya, Blockchain’in, kendi “modern ticaret planı” konusunda uygulanabilirliğini araştırıyor. Bakanlık tarafından yapılan bu araştırmada sonuçların, ülkenin “ticarette modernleşme” düşüncesine uygun olması umuluyor.

Bakanlık, geçtiğimiz günlerde, komiteye sunduğu bir öneride, önümüzdeki dört sene içinde Avustralya’ya, hava ve deniz taşımacılığı yoluyla yapılacak olan ithalatlarda sırasıyla %28’lik ve %13’lük bir artış ön gördüğünü belirtti. Bu ithalat işlemleriyle ilgili harcamaları ve “ticari evraklandırmaları” azaltmada, ayrıca kayıt tutumundaki hataları en aza düşürme hususunda Blockchain, önemli bir rol oynayacak.

Avustralya’nın ticarette uyguladığı “modernleştirme çalışmaları”, gümrükteki güvenliği arttıracak olmasının yanı sıra verimliliğin de artmasını sağlayacak.

Ülke, geçtiğimiz günlerde, kendi ticari uygulamalarına büyük katkılarda bulunacak olan Blockchain teknolojisinin araştırmalarında kullanılması için yaklaşık 500.000 dolar bütçe ayırmıştı.

https://www.coindesk.com/australian-government-airs-blockchain-plan-for-trade-modernization/