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Avustralya, daha modern ticari uygulamalar için Blockchain kullanmayı düşünüyor

Avustralya İçişleri Bakanlığı, uluslararası ticaretin ve tedarik zinciri yönetiminin daha güvenli ve daha şeffaf olmasını sağlayabilmek için Blockchain teknolojisi kullanmayı düşünüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bakanlık, uluslararası ticari uygulamalarında Blockchain ve IoT gibi yeni teknolojileri kullanabilmek için yasal bir çerçeve oluşturmaya çalışıyor.
Şu an için, Avustralya, Blockchain’in, kendi “modern ticaret planı” konusunda uygulanabilirliğini araştırıyor. Bakanlık tarafından yapılan bu araştırmada sonuçların, ülkenin “ticarette modernleşme” düşüncesine uygun olması umuluyor.
Bakanlık, geçtiğimiz günlerde, komiteye sunduğu bir öneride, önümüzdeki dört sene içinde Avustralya’ya, hava ve deniz taşımacılığı yoluyla yapılacak olan ithalatlarda sırasıyla %28’lik ve %13’lük bir artış ön gördüğünü belirtti. Bu ithalat işlemleriyle ilgili harcamaları ve “ticari evraklandırmaları” azaltmada, ayrıca kayıt tutumundaki hataları en aza düşürme hususunda Blockchain, önemli bir rol oynayacak. 
Avustralya, daha modern ticari uygulamalar için Blockchain kullanmayı düşünüyor
 
Avustralya’nın ticarette uyguladığı “modernleştirme çalışmaları”, gümrükteki güvenliği arttıracak olmasının yanı sıra verimliliğin de artmasını sağlayacak.
Ülke, geçtiğimiz günlerde, kendi ticari uygulamalarına büyük katkılarda bulunacak olan Blockchain teknolojisinin araştırmalarında kullanılması için yaklaşık 500.000 dolar bütçe ayırmıştı.

https://www.coindesk.com/australian-government-airs-blockchain-plan-for-trade-modernization/ Yorum Yaz
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