Avustralya posta hizmetleri için drone'ları test ediyor

Taşımacılık sektörü drone'lara yoğun ilgi gösteriyor. Son dönemlerde Amazon, Google, and Danimarkalı taşımacılık devi Maersk'in drone'lar konusunda ciddi planlarınınm olduğunu öğrendik. Şimdi de Avustralya devleti posta hizmetlerinde drone'ları kullanmak için harekete geçti.

Avustralya posta servisi şu an Sivil Havacılık İdaresi'nin de iznini alarak 2 haftalık test gerçekleştirmeye başladı. Eğer testler başarılı olursa bu yıl sonunda müşterilere postalarının ulaştırılması için bir deneme sürecine girilecek. Eğer müşteriler memnun kalırsa muhtemelen hizmet yürürlüğe girecek.

Özellikle Avustralya posta servisinin büyük perakende müşterileri bu servise ilgi gösteriyorlar. Oldukça büyük bir ülke Avustralya'da kırsal bölgelerde yaşayanların bu servis sayesinde postalarına daha rahat ulaşabilecekleri de belirtiliyor. İlk aşamada şehir dışındaki 50 farklı mekana haftada iki kere düzenli olarak kargo taşınacak.

Drone'larla ilgili sorunların üstesinden gelmek için de ARI Labs adlı Avustralya'lı firmanın çeşitli çalışmaları var. Örneğin Drone'larda paraşüt olması, uyarı ışıkları, hatta operatörlerin yönetimi için bir de kamera bulunması planlanıyor. Bu tür özellikler Sivil Havacılık İdaresi'nin de izninin alınması için gerekli görünüyor.

http://www.theverge.com/2016/4/18/11449560/australia-post-drone-delivery-test