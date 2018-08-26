Avustralya yılın doğa fotoğrafçısı yarışması

Avustralya ve çevresindeki doğa güzelliklerine dikkat çekmek, hayvanların doğal hareketlerini sergilemek, insanın doğaya etkisini göstermek amacıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü fotoğrafçı Tracey Jennings “Hide and Seek” (Saklambaç) adlı fotoğrafıyla kazandı.
2.288 fotoğrafın katıldığı yarışmada hayvan davranışı, manzara, genç fotoğrafçılar, insanın doğaya etkisi gibi 10 farklı kategoride fotoğraflar yarışırken, dereceye girenlere ödül verildi.
Yarışmada dereceye giren fotoğrafları galerimizden görüntüleyebilirsiniz.
https://newatlas.com/2018-australian-geographic-nature-photographer/56050/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2.288 fotoğrafın katıldığı yarışmada hayvan davranışı, manzara, genç fotoğrafçılar, insanın doğaya etkisi gibi 10 farklı kategoride fotoğraflar yarışırken, dereceye girenlere ödül verildi.
Yarışmada dereceye giren fotoğrafları galerimizden görüntüleyebilirsiniz.
https://newatlas.com/2018-australian-geographic-nature-photographer/56050/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten fotoğraflarda çok ps luk bir durum da yok. Sadece şelale fotoğrafında nd filtre ile uzun pozlama yaptıkları için o şekilde ipeksi görüntü oluşmuş. Bana kalırsa hiçbirinde oynama yok.
tebrikler