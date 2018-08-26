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Avustralya yılın doğa fotoğrafçısı yarışması

Avustralya 2018 Yılı Doğa Fotoğrafçısı yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Birbirinden güzel karelerin yer aldığı yarışmada doğaya farklı açılardan bakan çok sayıda eser yarıştı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Zamazingo
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Avustralya ve çevresindeki doğa güzelliklerine dikkat çekmek, hayvanların doğal hareketlerini sergilemek, insanın doğaya etkisini göstermek amacıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü fotoğrafçı Tracey Jennings “Hide and Seek” (Saklambaç) adlı fotoğrafıyla kazandı.


2.288 fotoğrafın katıldığı yarışmada hayvan davranışı, manzara, genç fotoğrafçılar, insanın doğaya etkisi gibi 10 farklı kategoride fotoğraflar yarışırken, dereceye girenlere ödül verildi.

Yarışmada dereceye giren fotoğrafları galerimizden görüntüleyebilirsiniz.




https://newatlas.com/2018-australian-geographic-nature-photographer/56050/ Yorum Yaz
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ThePscho 9 ay
Bu iş artık bambaşka bir hal aldı. Yeni cihazlarla değil de fotoğrafçılar işi çözdü. Muhteşem ya.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 9 ay
gerçekten çok güzeller bu fotoğraflar ham mı yoksa ps var mı merak ettim ?
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iwd35 9 ay asdasdqwertyveyaalxyvance
Bildiğim kadarıyla bu tarz yarışmalarda crop, renk düzenleme,toz alma dedikleri işlemlere izin veriliyor. Nesne ekleme çıkarma gibi oynamalar yapamıyorsun.
Zaten fotoğraflarda çok ps luk bir durum da yok. Sadece şelale fotoğrafında nd filtre ile uzun pozlama yaptıkları için o şekilde ipeksi görüntü oluşmuş. Bana kalırsa hiçbirinde oynama yok.
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iwd35 9 ay
Her biri birbirinden güzel kareler!
tebrikler
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drjacob 9 ay
güzel kareler
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asenler 9 ay
Sanırım ülke adında fazladan bir "u" harfi yazılmış. Avustralya olması gerekmiyor mu?
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