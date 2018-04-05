Avustralyalı şirket Diyarbakır’da petrol buldu; kendisi işletecek

Avustralya merkezli Trans Atlantic Exploration Mediterranean International şirketi Diyarbakır’daki petrol arama çalışmaları sonucunda yeni bir petrol yatağı bulduğunu açıkladı. Şirket, petrol işletme ruhsatı için resmi başvurusunu yaptı.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)’nün Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamasına göre Avustralyalı şirket petrol arama ruhsat sahasında ham petrol buldu ve bu petrolü çıkarmak ve depolamak istiyor.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfasında da açıklama yayınlandı. Petrol çıkarma ve depolama faaliyeti ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladığı ifade edildi.

Yerli ve yabancı pek çok firma ülkemizin Güneydoğu bölgesinde petrol çıkartıp bu petrolü işliyor. Trakya bölgesinde de petrol havzası bulunuyor. Türkiye, petrol ihtiyacının sadece yüzde 6’sını Türkiye’den çıkan petrollerden karşılıyor.