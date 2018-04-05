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Avustralyalı şirket Diyarbakır’da petrol buldu; kendisi işletecek

Diyarbakır'da petrol arama çalışmaları yapan Avustralya merkezli şirket, yeni bir petrol yatağı bulduğunu açıkladı. Bu petrolü çıkarmak için resmi başvurusunu yaptı.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Avustralya merkezli Trans Atlantic Exploration Mediterranean International şirketi Diyarbakır’daki petrol arama çalışmaları sonucunda yeni bir petrol yatağı bulduğunu açıkladı. Şirket, petrol işletme ruhsatı için resmi başvurusunu yaptı.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)’nün Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamasına göre Avustralyalı şirket petrol arama ruhsat sahasında ham petrol buldu ve bu petrolü çıkarmak ve depolamak istiyor.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfasında da açıklama yayınlandı. Petrol çıkarma ve depolama faaliyeti ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladığı ifade edildi.

Yerli ve yabancı pek çok firma ülkemizin Güneydoğu bölgesinde petrol çıkartıp bu petrolü işliyor. Trakya bölgesinde de petrol havzası bulunuyor. Türkiye, petrol ihtiyacının sadece yüzde 6’sını Türkiye’den çıkan petrollerden karşılıyor.


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woddy 1 yıl en beğenilen
Lozan, 2023 falan diyorlar. Ama Batman'dan şarıl şarıl petrol çıkarıyorlar. Yine mi kandirildik ?
3 Yanıt Yanıtla +176
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profecco 1 yıl
Avustralyalılar için iyi bir haber. Zaten ülkede para kazanan tüm şirketler yabancı ülkelerin elinde. İşgal etmelerine gerek de yok kandırılan çok çünkü ülkede.
Avustralyalılar için iyi bir haber. Zaten ülkede para kazanan tüm şirketler yabancı ülkelerin elinde. İşgal etmelerine gerek de yok kandırılan çok çünkü ülkede....
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ALKaraca 1 yıl
Oh paralar gitsin yabancıya...
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WoXeD 1 yıl
ülkeden petrol çıksa,çeşmelerden benzin aksa gene ucuz olmaz. tesis parası ulaştırma parası bide bunlara vergi eklerler 10tl olur.
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selamivural 1 yıl
Yıl olmuş 2018, hala neden yabancı şirketlere bu işler bırakılıyor! Yerli ve Milli Mühendis mi yok bu işlere kafa yoracak.
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Jeopol 1 yıl selamivural
turkiyede calisan yabanci sirketlerde zaten yerli muhendis calisiyor. senin paran yetmiyor sadece
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C.CEMİL 1 yıl
zaten yıllardır o bölgelerde olduğu söylenir ve eklenir ,yeterince rezerv yok ,ekonomik değil diye
ee peki şimdi ne oldu da birden yeterli oldu ?
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Jeopol 1 yıl C.CEMİL
aslinda oyle. bu yabanci sirket zaten bizim tpaonun uretim yaptigi yerde kuyu acacakmis. asagi yukari benzer uretim yapilacak. yani yetersiz uretim olacak.
ancak secimin yakin oldugunu da hatirlatirim. daha cok petrol, altin, mermer, uranyum bulunacak.
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SuriyalıAHMAD 1 yıl
Maşalla maşalla petrol çok gozal birşey
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R.Rondo9 1 yıl
Bir mevcut hükümet seçmeni olmayaraktan, geçen ki okul-park yeri konusunda nasıl haklı yorumları görmekten mutluluk duysam da, aynı yorumların bu konuda yapılmamış olması üzdü. Şu haberin teknoloji ile herhangi bir elle tutulur yanı yokken, siyasi mesajların gırla olması hoş değil.
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Zagor_71 1 yıl
arkadaş son 5 yıldır dilden düşmeyen "var ama çıkartmamıza izin vermiyorlar, 2023 de bitiyor, siz o zaman görün" demi YALANDI,
yinemi kandırıldınız la Akepecikler.
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jubeii 1 yıl
Devlet yapsaydı hortumun ucunu bi yerlerine sokarlardı. Bana galsa hükümetide özelleştirir elin gevurunu başbakan yaparım.
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Elsa 1 yıl
Daha kesin değil bu olayın gerçekleşeceği; sonucu bekleyip ondan sonra yorumlamak lazım
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Technotronic 1 yıl
Yeteri kadar petrol üzerine düşülmüyor malesef, alışmışız dışardan almaya. Kim işletip çıkarak gözüyle bakıyor devlet
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lvlono 1 yıl
Çıkartsınlar. Eğer terör olayı olmazsa, örgütün suyunun kaynağını hep beraber öğrenmiş olacağız.
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