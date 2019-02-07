Axiom Verge, Epic Games Store'da kısa bir süreliğine ücretsiz oldu

Epic Games Store, PC oyunculuğunda henüz yeni bir market olsa da sunduğu ücretsiz oyun teklifleriyle son zamanlarda oldukça başarılı işler çıkarıyor. Şimdi de Steam'de 31 TL'ye satılan popüler metroidvania oyunu Axiom Verge ücretsiz oldu.

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