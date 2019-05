Axiom Verge, Epic Games Store'da kısa bir süreliğine ücretsiz oldu

Epic Games Store, PC oyunculuğunda henüz yeni bir market olsa da sunduğu ücretsiz oyun teklifleriyle son zamanlarda oldukça başarılı işler çıkarıyor. Şimdi de Steam'de 31 TL'ye satılan popüler metroidvania oyunu Axiom Verge ücretsiz oldu.

Metroidvania türünün en iyi örneklerinden birisi olan Axiom Verge, retro tasarıma sahip bir platform oyunu. Thomas Happ Games tarafından geliştirilen oyunda bir laboratuvar kazasının ardından kendisini gizemli bir dünyada bulan bir bilim insanını kontrol ediyoruz. Oyunun bu ilginç evreninde onlarca farklı canavara karşı sürekli olarak zorlaşan bölümlerde mücadele etmeniz gerekiyor. Axiom Verge'de her biri kendine has harekete ve kullanım tarzına sahip tonlarca silah, öğe ve yetenek yer alıyor.Axiom Verge; PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PS Vita gibi birçok farklı platformda yayınlandı. Oyunun yorumlarına baktığımızda da epey olumlu tepkiler görüyoruz.Oyunu hemen şimdi Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 21 Şubat'a kadar devam edecek.