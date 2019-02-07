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Axiom Verge, Epic Games Store'da kısa bir süreliğine ücretsiz oldu

Steam'de 31 TL'ye satılan Axiom Verge, kısa bir süreliğine Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Aşağıdaki bağlantıdan oyunu edinip bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
3 ay
2,9b
1
5
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Axiom Verge, Epic Games Store'da kısa bir süreliğine ücretsiz oldu
 
Epic Games Store, PC oyunculuğunda henüz yeni bir market olsa da sunduğu ücretsiz oyun teklifleriyle son zamanlarda oldukça başarılı işler çıkarıyor. Şimdi de Steam'de 31 TL'ye satılan popüler metroidvania oyunu Axiom Verge ücretsiz oldu.

Metroidvania türünün en iyi örneklerinden birisi olan Axiom Verge, retro tasarıma sahip bir platform oyunu. Thomas Happ Games tarafından geliştirilen oyunda bir laboratuvar kazasının ardından kendisini gizemli bir dünyada bulan bir bilim insanını kontrol ediyoruz. Oyunun bu ilginç evreninde onlarca farklı canavara karşı sürekli olarak zorlaşan bölümlerde mücadele etmeniz gerekiyor. Axiom Verge'de her biri kendine has harekete ve kullanım tarzına sahip tonlarca silah, öğe ve yetenek yer alıyor.

Axiom Verge; PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PS Vita gibi birçok farklı platformda yayınlandı. Oyunun yorumlarına baktığımızda da epey olumlu tepkiler görüyoruz.

Oyunu hemen şimdi Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 21 Şubat'a kadar devam edecek.


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TheNewAtilla 3 ay
Epic bir ara pubgyi de bedeva dağıtsa keşkede gabenin askerleri ağlasa
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TearsForFears 3 ay TheNewAtilla
Pubg lite çıkıyor, beleş pubg tek fark grafikler daha düşük olacak :) Öte yandan pubg mobilede beleş. Bu saatten sonra steam pubg alınmaz. Ha ben ring of elysium ve fortnite ı tercih ederim. 2 saat loor yapıp 2 saat koştuğun babciyi sevmiyorum.
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MustafaC53 3 ay
Çöp Games
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esmerbuyucu 3 ay MustafaC53
Steam'in çoğu Unreal motoruyla geliştirilmiş oyunlardan oluşmakta mesela.
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esmerbuyucu 3 ay
Epic Games 👍🏼
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