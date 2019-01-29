Ay’a ilk adımın gerçek görüntüleriyle hazırlanan Apollo 11 filminin fragmanı yayınlandı

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İnsanlık tarihinin en önemli görevlerinden olan Ay’a ilk insanlı uçuşu yani Apollo 11 görevini gerçek görüntülerle beyaz perdeye aktaran belgeselin fragmanı yayınlandı.

Apollo 11 isimli belgesel, 20 Temmuz 1969’da gerçekleştirilen Ay’a ilk insanlı uçuş görevinin 50. yılında seyircilerle buluşacak. Filmin yönetmenliğini Todd Douglas Miller üstleniyor.

Apollo 11 belgeseli, daha önce hiçbir yerde görmediğimiz görüntülerle, 70mm geniş formatlı çekimlerle ve gerçek ses kayıtlarıyla hazırlandı. Fragmandan da göreceğimiz üzere muhteşem bir deneyim bizleri bekliyor.

NASA ekibinin sahadaki koşuşturmacasından Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in Ay’a ilk ayak basışına kadar Apollo 11 görevinin tüm aşamalarını gerçek görüntülerle IMAX salonlarda izleyebileceğiz.

Sundance Film Festival’inde prömiyeri yapılan Apollo 11’in vizyon tarihi açıklanmadı. Apollo 11 uçuşunun 50. yıl dönümünde yani 20 Temmuz haftasında vizyona girmesi planlanıyor. Türkiye'de vizyona girmesi beklenmiyor.