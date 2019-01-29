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Ay’a ilk adımın gerçek görüntüleriyle hazırlanan Apollo 11 filminin fragmanı yayınlandı

İnsanlığın en büyük adımı olan Ay'a ilk adımın hikayesini ele alan Apollo 11 belgesel filminin fragmanı yayınlandı. Apollo 11, daha önce hiçbir yerde görmediğimiz görüntülerle hazırlandı.
3 ay
6,4b
2
20
Dijital Perde
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ay’a ilk adımın gerçek görüntüleriyle hazırlanan Apollo 11 filminin fragmanı yayınlandı
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İnsanlık tarihinin en önemli görevlerinden olan Ay’a ilk insanlı uçuşu yani Apollo 11 görevini gerçek görüntülerle beyaz perdeye aktaran belgeselin fragmanı yayınlandı.

Apollo 11 isimli belgesel, 20 Temmuz 1969’da gerçekleştirilen Ay’a ilk insanlı uçuş görevinin 50. yılında seyircilerle buluşacak. Filmin yönetmenliğini Todd Douglas Miller üstleniyor.

 

Apollo 11 belgeseli, daha önce hiçbir yerde görmediğimiz görüntülerle, 70mm geniş formatlı çekimlerle ve gerçek ses kayıtlarıyla hazırlandı. Fragmandan da göreceğimiz üzere muhteşem bir deneyim bizleri bekliyor.

NASA ekibinin sahadaki koşuşturmacasından Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in Ay’a ilk ayak basışına kadar Apollo 11 görevinin tüm aşamalarını gerçek görüntülerle IMAX salonlarda izleyebileceğiz.

Sundance Film Festival’inde prömiyeri yapılan Apollo 11’in vizyon tarihi açıklanmadı. Apollo 11 uçuşunun 50. yıl dönümünde yani 20 Temmuz haftasında vizyona girmesi planlanıyor. Türkiye'de vizyona girmesi beklenmiyor.


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ahmetkep 3 ay en beğenilen
Dünya üzerinde Amerika diye bir kıta olmasaydı. Avrupa gelismeseydi.Osmanlı bir şekilde hala en güçlü ülke olsaydı bırak aya çıkmayı elektrik bile icat edilmemişti. Faşist Amerika'yi sevmiyorum ama bilime verdikleri önem de ortada
Dünya üzerinde Amerika diye bir kıta olmasaydı. Avrupa gelismeseydi.Osmanlı bir şekilde hala en güçlü ülke olsaydı bırak aya çıkmayı elektrik bile icat edilmemi...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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Nikomer 3 ay ahmetkep
Asıl Biruni, Kindi, Ömer Hayyam, Harizmi, El-Cezeri gibi bilim adamları olmasaydı "Batı Dünyası" ne yapardı onu merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 3 ay
SCI bunlar yemesinler milleti yahu...
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DH Misafiri 3 ay
O saydığın isimlerden önceki pagan (çok Tanrılı inanca sahip yada inançsız) "bilim insanları" olmasaydı "İslam dünyası" ne yapardı?
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DH Misafiri 3 ay
Oto, bota faşist deyip durmayın! Faşizmin ne olduğuna dair bir fikrin yoktur muhtemelen. Faşist Amerika bak sen :)
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Redunay 3 ay
He he gidilmedi, Ay şurası lan zıplasan elin değer
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obili 3 ay
Gidilmedi diyenler konuya bekleniyor diyecektim. Bendem hızlı çıkmışlar
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___Lawyer___ 3 ay
Bence aya gidildi mi dünya düz mü bize yalan mı söylüyorlar diye tartışmaktansa neden ülkemiz aya gidemiyor neden uzaya çıkıp dünyanın şeklini insanlıkla paylaşmıyor diye tartışmak gerekir.
Amerika kıtası keşfedildiğinde de bunun bir yalan ve ütopik bir masal olduğuna inanıyordu insanların çoğu maalesef hala aynı noktayız.
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ahmetkep 3 ay en beğenilen
Dünya üzerinde Amerika diye bir kıta olmasaydı. Avrupa gelismeseydi.Osmanlı bir şekilde hala en güçlü ülke olsaydı bırak aya çıkmayı elektrik bile icat edilmemişti. Faşist Amerika'yi sevmiyorum ama bilime verdikleri önem de ortada
3 Yanıt Yanıtla +20
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Nikomer 3 ay ahmetkep
Asıl Biruni, Kindi, Ömer Hayyam, Harizmi, El-Cezeri gibi bilim adamları olmasaydı "Batı Dünyası" ne yapardı onu merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Ed Wood 3 ay ahmetkep
Tarih bu şekilde değerlendirilmez. Ayrı olarak, her belli başlı film/dizi konularında olayları garip yerlere çekmenin de manası yok.
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MERNEPTAH 3 ay ahmetkep
Aynen birde işi dini boyuta getirmicem lakin benim inancımda yaratan çalış araştır verim diyor ..sonuna kadar haklısın
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sendemail 3 ay

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Spider_hip 3 ay
Bence de o tarihte aya gidilip hem de geri dönülmedi ama dünya düz değil, geoit şekildedir. Muhtemelen 3+1 değil 9+1 boyut var. Süper sicim teorisi de gerçek olabilir. Yani kendi sanal 10 boyutlu uzayımız aslında 2 boyutlu başka bir gerçekliğe çıkıyor olabilir. Quantum fiziği ve herşeyin teorisini bulmak önümüzdeki yeni çağı açacak yegane şeylerdir.
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Xiaomiseverim 3 ay
3 yorum var üçü de aya gidilmedi dünya boğanın boynuzunda diyo ben de dünya yuvarlaktır diyim de sesimiz duyulsun
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