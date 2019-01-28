Aquaman, DC tarihinin gişedeki en başarılı filmi oldu

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"Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı"

Ard arda gelen başarısız filmlerin ardından eleştirilerin odağı haline gelen DC sinematik evreni, Aquaman ile tekrar hayat buluyor. Aralık ayında vizyona giren film, The Dark Knight Rises'ı da geride bırakarak DC tarihinin en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.Box Office Mojo tarafından yayınlanan verilere göre Aquaman'ın dünya genelindeki toplam gişe hasılatı bu hafta sonu itibarıyla 1.09 milyar dolara ulaşmış. Christopher Nolan'ın 2012 yılında vizyona giren filmi The Dark Knight Rises ise 1.085 milyar dolarlık hasılat elde etmişti. DC uyarlamalarının eleştirel anlamdaki en başarılı filmi The Dark Knight da 1.004 milyar dolar seviyesindeydi.Aquaman'ı diğer tüm çizgi roman uyarlamaları ile birlikte değerlendirdiğimizde ise gişe başarısı olarak şu anda yedinci sırada yer aldığını görüyoruz. Listenin ilk sıraları tamamıyla Marvel filmlerine ait. 2 milyar dolar seviyesini geride bırakan Avengers: Infinity War birinci sırada yer alıyor.Oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman ve Patrick Nilson gibi isimlerin yer aldığı Aquaman, 28 Aralık'ta ülkemizde de vizyona girmişti.