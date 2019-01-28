Aquaman, DC tarihinin gişedeki en başarılı filmi oldu

Ard arda gelen başarısız filmlerin ardından eleştirilerin odağı haline gelen DC sinematik evreni, Aquaman ile tekrar hayat buluyor. Aralık ayında vizyona giren film, The Dark Knight Rises'ı da geride bırakarak DC tarihinin en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.
Box Office Mojo tarafından yayınlanan verilere göre Aquaman'ın dünya genelindeki toplam gişe hasılatı bu hafta sonu itibarıyla 1.09 milyar dolara ulaşmış. Christopher Nolan'ın 2012 yılında vizyona giren filmi The Dark Knight Rises ise 1.085 milyar dolarlık hasılat elde etmişti. DC uyarlamalarının eleştirel anlamdaki en başarılı filmi The Dark Knight da 1.004 milyar dolar seviyesindeydi.
Ayrıca Bkz. "Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı"
Aquaman'ı diğer tüm çizgi roman uyarlamaları ile birlikte değerlendirdiğimizde ise gişe başarısı olarak şu anda yedinci sırada yer aldığını görüyoruz. Listenin ilk sıraları tamamıyla Marvel filmlerine ait. 2 milyar dolar seviyesini geride bırakan Avengers: Infinity War birinci sırada yer alıyor.
Oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman ve Patrick Nilson gibi isimlerin yer aldığı Aquaman, 28 Aralık'ta ülkemizde de vizyona girmişti.
Box Office Mojo tarafından yayınlanan verilere göre Aquaman'ın dünya genelindeki toplam gişe hasılatı bu hafta sonu itibarıyla 1.09 milyar dolara ulaşmış. Christopher Nolan'ın 2012 yılında vizyona giren filmi The Dark Knight Rises ise 1.085 milyar dolarlık hasılat elde etmişti. DC uyarlamalarının eleştirel anlamdaki en başarılı filmi The Dark Knight da 1.004 milyar dolar seviyesindeydi.
Ayrıca Bkz. "Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı"
Aquaman'ı diğer tüm çizgi roman uyarlamaları ile birlikte değerlendirdiğimizde ise gişe başarısı olarak şu anda yedinci sırada yer aldığını görüyoruz. Listenin ilk sıraları tamamıyla Marvel filmlerine ait. 2 milyar dolar seviyesini geride bırakan Avengers: Infinity War birinci sırada yer alıyor.
Oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman ve Patrick Nilson gibi isimlerin yer aldığı Aquaman, 28 Aralık'ta ülkemizde de vizyona girmişti.
https://comicbook.com/dc/2019/01/27/aquaman-biggest-dc-comics-box-office-ever-the-dark-knight-rises/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çizgi roman okuyanlar bilir bazı sahneler vardır kahramanı parlatan mesela akvaryumdaki çocukluk hali sahnesi,son sahnede sudan çıkışı vs, bu gibi sahneler çokça vardı filmde deiğer filmlerin en zayıf olduğu noktalardan biride bu malesef.
Çoğu filmde aksiyon yapalım,efekt yapalım ama süreyede sığdıralım düşüncesiyle ortaya karman çorman bir film çıkıyor,ama bu film çok akıcı hazırlanmış izleyiciyi sıkmadan tıpkı çizgi romandaki sahneler gibi geçişleri var ve herşeyi dengelemiş bir şekilde tam olması gereken tarzda bir çizgi roman filmi olmuş.
Her ne kadar marvel karakterlerini daha çok sevsemde bu film bana aquamani ve dünyasını bana sevdirdi ve bunu yapmak kolay değil.
Black panther'de sadece krallık çekişmesi benzerliği ve teknoloji üstünlüğü benzerliği var ama inanılmaz sıkıcıydı,dialoglar fazla karışık,olay örgüsü sıkıcıydı,bu filmdeki sadeliği yakalayamamıştı malesef.
Super kahraman filmleri aynı çizgiromandaki o sadeliği yakalayabilmeliler gereksiz olay örgüsüne,karmaşık geçişlere girmeden bize o görselliği vermeliler.
Sana puanım 6 knka
Man of steel de Aquaman da Wonderwoman da gayet yerinde taş gibi filmler.
Sırf "Marvel çok öne geçti, yetişelim geri kalmayalım" diye Batman, Flash ve Aquaman'in origin filmleri yokken Justice League izledik. Böyle bi saçmalığa seyirci tepkisini koydu.
Bireysel filmlerle devam ederler umarım. Bir an önce Batman, Flash ve Green Lantern filmleri gelmeli. Marvel atı aldı Üsküdar'ı geçti. Ama DC için hiç bir şey geç sayılmaz.
Taki Suicide Squad'in aşırı basitliği ve Justic League yönetmen değişip güzelim ciddi DC dünyası basit,sulu,heyecansız, komik görsel efektleri işin içine katana kadar. Üstelik bir sürü de haberler çıktı Batman rolündeki Ben Affleck'in değişeceği, filmi yönetmeyeceği, hatta koca evrenin tekrar sıfırlanabileceği, hatta hatta Superman rolündeki Henry Cavill'in de ayrıldığı, Flash filminin yönetmeni işinin sorunlu olduğu vs. Bunlar güzelm ve sağlam adımlarla ilerleyen evreni sarstı.
Taaki Aquaman'a kadar. Aquaman seriyi toparladı, canlandırdı. Marvel fanboylarına bakmayın. Onlar DC evrenindeki ciddiyeti ve özgünlüğü anlayamaz. Her zaman eleştirirler DC'yi... Umuyorum ki sonraki süper kahraman filmlerinde de yakalanmış bu heyecanı sürdürür DC.
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