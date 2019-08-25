Ay'da şehir inşaa etmek isteyen Japon şirket, 2021'de ilk görevine çıkacak

Japonya'nın girişimci uzay şirketi Ispace, Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olmak için çalışmalara hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalar yapan şirket, 2021'de Ay'a resmen iniş yapmak istediklerini açıkladı. Ispace ayrıca 2023 yılında da ikinci bir Ay görevi daha düzenlemeyi planlıyor.
Japonya'nın önemli markalarından (Suzuki, Sumitomo Corporation, Citizen Watch...) yatırımlar alan Ispace şirketinin, yalnız uydumuz Ay üzerinde oldukça ilginç planları var. Ispace, 2040 yılında Ay'da tam 1000 kişilik bir koloninin yaşayacağını ve her yıl 10.000 turistin de Ay'ı ziyaret edeceğini tahmin ediyor. Şirketin planı ise 2040 yılına kadar Ay'da sürdürülebilir bir şehir inşaa etmek (Moon Valley).
Ayrıca Bkz. "Japon uzay şirketi, Ay'da yeni bir batarya teknolojisi test edecek"
Ispace ayrıca kısa vadeli bazı ilginç planlara da sahip. İki yıl önce konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan şirket yetkilileri, Ay'a reklam panoları dikmek istediklerini söylemişti. Ispace, planlarına yatırım yapan şirketlerin reklam panolarını Ay yüzeyine yerleştirmek ve böylece bu şirketlerin ilginç bir şekilde reklamını yapmak istiyor.
2021 görevi Ispace'in uzun ve kısa vadeli planlarının ilk ayağını oluşturuyor. Şirketin Hakuto-R ismini verdiği uzay aracı, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak. Her şeyin yolunda gitmesi halinde Ispace büyük bir ihtimalle Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek. Ancak Ispace'in Amerika'dan bazı rakipleri de bulunuyor: Astrobic ve Intuitive Machines. Bu iki şirketin de hedefi yine 2021'de Ay'a iniş yapmak.
Japonya'nın önemli markalarından (Suzuki, Sumitomo Corporation, Citizen Watch...) yatırımlar alan Ispace şirketinin, yalnız uydumuz Ay üzerinde oldukça ilginç planları var. Ispace, 2040 yılında Ay'da tam 1000 kişilik bir koloninin yaşayacağını ve her yıl 10.000 turistin de Ay'ı ziyaret edeceğini tahmin ediyor. Şirketin planı ise 2040 yılına kadar Ay'da sürdürülebilir bir şehir inşaa etmek (Moon Valley).
Ayrıca Bkz. "Japon uzay şirketi, Ay'da yeni bir batarya teknolojisi test edecek"
Ispace ayrıca kısa vadeli bazı ilginç planlara da sahip. İki yıl önce konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan şirket yetkilileri, Ay'a reklam panoları dikmek istediklerini söylemişti. Ispace, planlarına yatırım yapan şirketlerin reklam panolarını Ay yüzeyine yerleştirmek ve böylece bu şirketlerin ilginç bir şekilde reklamını yapmak istiyor.
2021 görevi Ispace'in uzun ve kısa vadeli planlarının ilk ayağını oluşturuyor. Şirketin Hakuto-R ismini verdiği uzay aracı, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak. Her şeyin yolunda gitmesi halinde Ispace büyük bir ihtimalle Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek. Ancak Ispace'in Amerika'dan bazı rakipleri de bulunuyor: Astrobic ve Intuitive Machines. Bu iki şirketin de hedefi yine 2021'de Ay'a iniş yapmak.
Hakuto-R görevinin tanıtım videosu:
Ispace'in 2040 vizyonu:
https://www.space.com/japan-ispace-first-moon-mission-2021.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle