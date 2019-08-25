Ay'da şehir inşaa etmek isteyen Japon şirket, 2021'de ilk görevine çıkacak

Suzuki ve Citizen Watch gibi şirketlerden büyük yatırımlar almayı başaran Japon uzay şirketi Ispace, 2021'de ilk kez Ay'a iniş yapmak istiyor. Şirketin uzun vadeli planı ise Ay'da bir bir şehir kurmak