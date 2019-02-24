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Japon uzay şirketi, Ay'da yeni bir batarya teknolojisi test edecek

Katı hal batarya teknolojisinin özellikle de uzay çalışmalarında çok büyük potansiyel vaadettiği düşünülüyor. Ispace, 2021 yılındaki Ay görevinde uzayda ilk kez katı hal bataryası test edecek.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonya'nın girişimci uzay şirketi ispace, uydumuz Ay'a keşif aracı indirmek için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 2022'ye kadar iki farklı uzay aracı göndermeyi hedefleyen şirket, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada ilginç bir detayı da ortaya çıkardı. Ispace, katı hal batarya (solid state battery) teknolojisini Ay'da test etmeye hazırlanıyor.

Katı hal batarya teknolojisi nedir?


Akıllı telefonlar, kameralar veya elektrikli arabalar gibi günümüzde kullandığımız hemen her teknolojik cihaz bildiğiniz gibi lityum iyon bataryalardan gücünü alıyor. Boyutlarına oranla yüksek enerji verebilmesi ve hızlıca sarj edilebilmesi gibi özellikleri nedeniyle bu bataryalar şu anda günümüzün en yaygın pil teknolojisi haline gelmiş durumda. Ancak bildiğiniz gibi lityum iyon teknolojisi artık gelişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamakta biraz yetersiz kalmaya başladı.

Katı hal batarya teknolojisinin ise işte tam olarak burada önemli bir çözüm olabileceği düşünülüyor. Lityum iyon pillerde bulunan ve yanıcı özelliğinden dolayı tehlikelere davetiye çıkaran sıvı elektrolit yerine katı hal bataryalarda polimer veya seramik gibi bir malzemeden üretilmiş katı bir elektrolit madde kullanılıyor.
Katı hal bataryalarının avantajları ise epey fazla. Bilim insanları katı hal bataryalarının mevcut pillere göre daha fazla kapasite sunabileceğini, daha hızlı sarj olabileceğini ve daha ucuza üretilebileceğini söylüyor. Ayrıca pillerin kullanım ömrünün de çok daha uzun olabileceği ve herhangi bir performans kaybı olmaksızın 1200 kez sarj edilebileceği belirtiliyor. Son olarak yanıcı sıvı malzeme bulunmadığı için bu pillerin yüksek sıcaklıkta yanma, patlama gibi bir tehlikesi de yok. Düşük sıcaklıklarda donup kullanılamaz hale gelme ihtimali de bulunmuyor.

Uzay çalışmaları için ideal


Ekstrem sıcaklıklarda işlev görebilmesi nedeniyle katı hal bataryalarının uzay araştırmaları için çok büyük potansiyel vaadettiği düşünülüyor. NASA gibi dev uzay ajanslarının bu konuda uzun yıllardır araştırmalar yaptığı biliniyordu ancak teknoloji bir türlü tam olarak olgunlaşmadığı için katı hal bataryaları düşünce aşamasından ileriye gidemedi.

Japon firma NGK Spark Plug ise katı hal batarya teknolojisinde artık test aşamasına geldiklerini düşünüyor. Ispace ile anlaşmaya varan şirket, 2021'deki Ay göreviyle birlikte bataryalarını ilk kez uzayda test edeceklerini açıkladı. Konuyla ilgili konuşan şirket başkanı Shinichi Odo,"Katı hal bataryalarının potansiyelini görmek istiyoruz. Bu teknoloji insanlığın uzaya yerleşiminde önemli rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Ay'a reklam panosu dikecekler


Japonya'nın farklı şirketlerinden yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım alan ispace, önümüzdeki üç yıl içerisinde Ay'a iki farklı görev düzenlemeyi planlıyor. Şirketin uydumuz Ay üzerindeki planları ise oldukça enteresan.

Ispace, 2040 yılı itibariyle Ay'da yaşayan 1000 kişilik bir koloninin bulunacağını ve her yıl 10.000 turistin Ay'ı ziyarete gideceğini tahmin ediyor. Japon şirketin hedefi de bu dönemler için bir taşıma sistemi oluşturup düzenli olarak Ay'a kargo götürüp getirmek. Bu taşıma sistemi ispace'in nihai hedefi durumunda ancak şirketin çok daha enteresan ve kısa vadeli bir başka planı da var: Ay'a reklam panoları dikmek.

Ispace, planlarına yatırım yapan şirketlere ait küçük reklam panolarını Ay'a yerleştirmeyi ve bu reklam panolarının görsellerini de Dünya'ya göndermeyi planlıyor. 2020 yılı için planlanan ilk Ay görevinde bu ilginç plan hayata geçirilecek.

Konuıyla ilgili geçtiğimiz yıl bazı açıklamalar yapan ispace CEO'su Takeshi Hakamada,"Uzayda bir ekonomi oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar uzaya fakirleşerek gitmek istemezler. Şirketlerin arka planda Dünya olacak şekilde logolarının Ay'dan fotoğrafını görmek isteyeceklerinden eminim." şeklinde konuşmuştu.

Uzay çalışmalarına tamamıyla ekonomik yönden bakan ispace, ayrıca Ay'da maden ve su arayışına çıkmayı da planlıyor. Bakalım Japon şirketin bu girişimleri nasıl sonuç verecek.

Ispace'in hazırladığı temsili videolar:


https://www.theverge.com/2019/2/21/18235134/ispace-moon-solid-state-battery-energy-storage-ngk-spark-plug Yorum Yaz
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Askaparta 2 ay
Her şeyi ayda deneyelim, onu patlatalım, başka uydu buluruz.
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haberler101.com 2 ay
batarya işi kritik, uzayda bunu test etmek çok şık. sinsi japon vizyonu.
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burakdc 2 ay
Verilen tarihler ertelensede bir gun uzay alaninda ciddi bir sicrama olacak cunku cok sayida calisma var bir yerde biseyler olacak 2. Uzay cagi yakinda gelecek 3. Uzay cagi ise artik deneyimin one ciktigi bir donem olacak vaatlerini yerine getiremeyen geride kalanlar deneyimlerini daha ilerideki firmalara satacaklar ve 3. Uzay cagi deneyimle birlikte kolonilesmeyi getirecek 4. Uzaycagi ise uzayda sosyal yasam ve ekonomi kurulacak o zamanlari gore bilirmiyiz pek sanmam ama guzel gunler olacak
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Tlg3 2 ay
Pil için gerek var mı bunlara
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TetraYazilim 2 ay
Dikkat ettim de, verilen tarihler yaklaştıkça hep başka bir tarih veriliyor. Bu gün git yarın gel der gibi.
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