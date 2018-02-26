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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ay'da Samsung Galaxy S9 kutu açılışı [Video]

MWC 2018 kapsamında düzenlenen Unpacked 2018 etkinliğinde görkemli bir şekilde tanıtılan Galaxy S9 ailesinin ayda çekilmiş kutu açılış videosu ortaya çıktı. İşte o video:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Alman GSM operatörü T-Mobile, resmi YouTube kanalından Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonlarının Ay'da çekilmiş kutu açılış videosunu paylaştı. Yaklaşık olarak 3.5 dakika süren videoda Galaxy S9'un kutu açılışının yanı sıra kamera özelliklerine, 3 boyutlu AR emojilere ve 1.2 Gbit saniyeye kadar ulaşan yüksek indirme hızına dikkat çekiliyor. T-Mobile tarafından hazırlanan video tamamen kurgudan ibaret. Mizahi öğelerden ve bazı göndermelerden oluşan video eğlenceli duruyor. 
Elon Musk'ın 6 Şubat'ta Mars'a gönderdiği birinci nesil kırmızı Tesla Roadster da videoda yer alan ince detaylardan bir tanesi. Tamamen kurgudan oluşan bu video, inceleme ve kutu açılış videolarına farklı bir boyut kazandırıyor. 

https://www.youtube.com/watch?v=WM4gQy97RhI Yorum Yaz
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fotifoti 1 yıl
Ay'da derken :) bari "ay dekorlu"deyin, "ay temalı" deyin :)
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darkaura 1 yıl
ne olursa olsun elon musk'in hakkini vermek gerek. dunya devi yuz milyarlarca dolarlik sirketlerin ancak canlandirma yapabildigi islerin gercegini yapiyor.
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alito 1 yıl
İp var!
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Guest-F8946C419 1 yıl
Tesla tek başına milyardolarlık şirketleri ti’ye Çoktan aldı. Büyük reklam bütçesi olan firmalar Basit bir backdrop ve kurgu ile mi cevap veriyorlarmış? Komik.
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serafon 1 yıl
Bence gerçekten gitmediler aya.

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ygursoy 1 yıl serafon
Bence gittiler ama bu herifi orda gercekten birakmamislardir orada. Yoksa cektigi videoyu nasil gorecegiz?
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