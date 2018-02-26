Ay'da Samsung Galaxy S9 kutu açılışı [Video]

Alman GSM operatörü T-Mobile, resmi YouTube kanalından Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonlarının Ay'da çekilmiş kutu açılış videosunu paylaştı. Yaklaşık olarak 3.5 dakika süren videoda Galaxy S9'un kutu açılışının yanı sıra kamera özelliklerine, 3 boyutlu AR emojilere ve 1.2 Gbit saniyeye kadar ulaşan yüksek indirme hızına dikkat çekiliyor. T-Mobile tarafından hazırlanan video tamamen kurgudan ibaret. Mizahi öğelerden ve bazı göndermelerden oluşan video eğlenceli duruyor.

Elon Musk'ın 6 Şubat'ta Mars'a gönderdiği birinci nesil kırmızı Tesla Roadster da videoda yer alan ince detaylardan bir tanesi. Tamamen kurgudan oluşan bu video, inceleme ve kutu açılış videolarına farklı bir boyut kazandırıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=WM4gQy97RhI