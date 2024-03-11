Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 15 ile uydu tabanlı mesajlaşma özelliği geliyor

    Akıllı telefonlardaki uydu özellikleri giderek yaygınlaşıyor ve genele yayılıyor. Bu bağlamda Google’ın Android 15 ile birlikte uydu tabanlı mesajlaşma özelliğini getireceği belirtiliyor.
    Android 15 ile uydu tabanlı mesajlaşma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlardaki uydu tabanlı özellikler giderek yaygınlaşıyor ve kapsamı genişliyor. Bazı üst seviye telefonlarda uydu tabanlı iletişim özelliklerinin yer aldığını görmüş olsak da Google’ın bir sonraki işletim sistemi Android 15 ile birlikte özelliğe erişim daha da genişleyebilir. Zira Android 14’ün en son beta sürümünde dahili olarak uydu tabanlı mesajlaşma özelliğinin yer aldığı belirtiliyor.

    Android 15’te uydu tabanlı mesajlaşma özelliği bulunacak

    Android 14 QPR3 Beta 2 sürümünde Google’in işletim sistemine yeni bir "Uydu Mesajlaşma" sayfası eklediği keşfedildi. Bu sayfada belirtilenlere göre uygun hesaplara sahip kullanıcıların yakında uydu üzerinden kısa mesaj gönderip alabilecekleri belirtiliyor.

    Android 15 ile uydu tabanlı mesajlaşma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Görselde herhangi bir uydu sağlayıcısının adı geçmese de "Daha Fazla" seçeneğine dokunulduğunda şu anda kullanımda olmayan bir T-Mobile sayfasında yönlendirme yapılıyor. Bu da T-Mobile'ın Android 15'te bu özelliği sunabileceğine işaret ediyor. Sayfada ayrıca uydu bağlantısının yalnızca "bazı bölgelerde" mevcut olduğu ve uydu mesajlarının hesabınıza (yani mobil planınıza) eklenmesi gerektiği açıkça belirtiliyor.

    Öte yandan T-Mobile’ın adını burada görmek şaşırtıcı değil. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi T-Mobile, Starlink DTC -Direct to Cell- uydularını kullanmak için SpaceX ile bir ortaklığa gitmişti. Starlink DTC uyduları, LTE özellikli herhangi bir telefona hiçbir yazılım müdahalesi olmadan doğrudan uydu tabanlı bağlantı sağlayabiliyor. Dolayısıyla, Google'ın yaklaşmakta olan Uydu Mesajlaşma özelliğinde bu teknolojiden yararlanması muhtemel. SpaceX, DTC uyduları için sadece T-Mobile ile değil, başka küresel operatör firmaları ile de işbirliği yapıyor.

    Bu özellik hem normal iletişime hem de acil durumlara hizmet edecek gibi görünse de elbette uydu bağlantısı için ideal şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Uygun koşullar sağlandığında bile iletişim çok da hızlı olmayacak. Ek olarak Google’ın bir süre önce bir başka uydu sağlayıcısı olan AST SpaceMobile'a stratejik bir yatırım yaptığını da belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lassa mı goodyear mı yaz lastiği 2 tane kas gevşetici içmek smart tv reklam engelleme terramycin pişikte kullanımı pwc maaşları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN GF63 12VE-1200XTR
    MSI THIN GF63 12VE-1200XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız