Android 15 ile uydu tabanlı mesajlaşma özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlardaki uydu tabanlı özellikler giderek yaygınlaşıyor ve kapsamı genişliyor. Bazı üst seviye telefonlarda uydu tabanlı iletişim özelliklerinin yer aldığını görmüş olsak da Google’ın bir sonraki işletim sistemi Android 15 ile birlikte özelliğe erişim daha da genişleyebilir. Zira Android 14’ün en son beta sürümünde dahili olarak uydu tabanlı mesajlaşma özelliğinin yer aldığı belirtiliyor.

Android 15’te uydu tabanlı mesajlaşma özelliği bulunacak

Android 14 QPR3 Beta 2 sürümünde Google’in işletim sistemine yeni bir "Uydu Mesajlaşma" sayfası eklediği keşfedildi. Bu sayfada belirtilenlere göre uygun hesaplara sahip kullanıcıların yakında uydu üzerinden kısa mesaj gönderip alabilecekleri belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Görselde herhangi bir uydu sağlayıcısının adı geçmese de "Daha Fazla" seçeneğine dokunulduğunda şu anda kullanımda olmayan bir T-Mobile sayfasında yönlendirme yapılıyor. Bu da T-Mobile'ın Android 15'te bu özelliği sunabileceğine işaret ediyor. Sayfada ayrıca uydu bağlantısının yalnızca "bazı bölgelerde" mevcut olduğu ve uydu mesajlarının hesabınıza (yani mobil planınıza) eklenmesi gerektiği açıkça belirtiliyor.

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Öte yandan T-Mobile’ın adını burada görmek şaşırtıcı değil. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi T-Mobile, Starlink DTC -Direct to Cell- uydularını kullanmak için SpaceX ile bir ortaklığa gitmişti. Starlink DTC uyduları, LTE özellikli herhangi bir telefona hiçbir yazılım müdahalesi olmadan doğrudan uydu tabanlı bağlantı sağlayabiliyor. Dolayısıyla, Google'ın yaklaşmakta olan Uydu Mesajlaşma özelliğinde bu teknolojiden yararlanması muhtemel. SpaceX, DTC uyduları için sadece T-Mobile ile değil, başka küresel operatör firmaları ile de işbirliği yapıyor.

Bu özellik hem normal iletişime hem de acil durumlara hizmet edecek gibi görünse de elbette uydu bağlantısı için ideal şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Uygun koşullar sağlandığında bile iletişim çok da hızlı olmayacak. Ek olarak Google’ın bir süre önce bir başka uydu sağlayıcısı olan AST SpaceMobile'a stratejik bir yatırım yaptığını da belirtelim.

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Android 15 ile uydu tabanlı mesajlaşma özelliği geliyor