Android 15 ile uydu tabanlı mesajlaşma özelliği geliyor

Android 15’te uydu tabanlı mesajlaşma özelliği bulunacak
Android 14 QPR3 Beta 2 sürümünde Google’in işletim sistemine yeni bir "Uydu Mesajlaşma" sayfası eklediği keşfedildi. Bu sayfada belirtilenlere göre uygun hesaplara sahip kullanıcıların yakında uydu üzerinden kısa mesaj gönderip alabilecekleri belirtiliyor.
Öte yandan T-Mobile’ın adını burada görmek şaşırtıcı değil. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi T-Mobile, Starlink DTC -Direct to Cell- uydularını kullanmak için SpaceX ile bir ortaklığa gitmişti. Starlink DTC uyduları, LTE özellikli herhangi bir telefona hiçbir yazılım müdahalesi olmadan doğrudan uydu tabanlı bağlantı sağlayabiliyor. Dolayısıyla, Google'ın yaklaşmakta olan Uydu Mesajlaşma özelliğinde bu teknolojiden yararlanması muhtemel. SpaceX, DTC uyduları için sadece T-Mobile ile değil, başka küresel operatör firmaları ile de işbirliği yapıyor.
Bu özellik hem normal iletişime hem de acil durumlara hizmet edecek gibi görünse de elbette uydu bağlantısı için ideal şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Uygun koşullar sağlandığında bile iletişim çok da hızlı olmayacak. Ek olarak Google’ın bir süre önce bir başka uydu sağlayıcısı olan AST SpaceMobile'a stratejik bir yatırım yaptığını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.