Aydın'da ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacını güneşten karşılayan hastane

Kamu Binaları için Enerji Tasarrufu Sağlayan Maliyet Etkin Tadilat Stratejileri Projesi (BRICKER) kapsamında üniversite yerleşkesi içerisine 1420 adet ayna kuruldu.
Güneş enerjisinden faydalanarak trijenerasyon yani hem ısıtma, hem soğutma hem de elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanacak. Proje hayata geçirildi ve enerji elde edilmeye başlandı. Yıllık yaklaşık 4 milyon lira olan üçlü enerji giderinin yarısının güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.
Proje, toplam 15 milyon liraya mal oldu. Bunun 4,5 milyon lirasını ADÜ, geri kalanını ise Avrupa Birliği ödedi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, üçlü sistemin benzerinin dünyada sadece Belçika’da olduğu ancak Belçika’daki projenin daha küçük çaplı olduğunu vurguladı. Aydın’daki projenin daha da geliştirilmesi için çeşitli üniversitelerden talepler var. Dünyanın çeşitli yerlerinde, ADÜ’de kullanılan sistemin benzeri kullanılabilir.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bu-hastane-enerjisini-gunesten-alacak/1135039 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şuan Çapa ve Hacettepenin ne kadar borcu olduğunu bilen var mı? Batmış durumdalar. Sarf malzeme bile alamıyorlar. Bırak 4,5 milyon lirayı, 10lirayı bile 3 sene sonrasının ödeme planına alıyorlar. O iş anca Aydında olur başka yerde olmaz.
Çoğunuz olayın aslını astarını bilmeden realiteden uzak yorum yapmışsınız. Gidin bir kamu sağlık sektörü çalışanının yanına da anlatsın size hastanelerin hallerini...
Trijenerasyon (üçlü üretim) nedir?
Eski tip trijenerasyon sistemleri yukarida belirttigim gibi gücünü dizel motorlardan alir. Dizel motorlari, verimliligi en yüksek termik makinalar olsa dahi (benzinli motorlara ve gaz türbinine kiyasla) bu verimliligin seviyesi %50 yi anca gecer. Bu ne demek? Yaktigimiz yakitin %50 si ziyan demek. Bu kullanilamayan %50'lik enerji egzoz gazi ve sürtünmeden kaynakli isi enerjisi olarak cevreye yayilir.
Kojenerasyon (ikili üretim) sistemleri bu %50'lik atik isiyi bina ısıtmasında kullanir. Motorda faydali enerjiye cevrilen diger %50 lik kisimla da elektrik üretilir. Tabi bu %50-%50 oran sadece bir örnek, üretim oranlari farkli amaclara göre farkli seviyelerde olabilir (elektrik üretimi hic bir sistemde %50'yi gecemez ama örnegin ısının elektrikten daha önemli oldugu durumlarda %40 elektrik %60 ısı enerjisi gibi bir oran da yakalanabilir)
Trijenerasyon (üçlü üretim) sistemleri ise ayni görevi yapar ve buna ek olarak absorpsiyonlu sogutma yöntemini kullanarak bu atik isidan serinlik "üretir"
Not: Insan isidan nasil serinlik üretir demeyin, teknik detaylari burda yazmiyorum ama google'a "absorpsiyonlu sogutma" yazarak okursaniz nasil oldugunu ögrenebilirsiniz. Mühendislik bilgisi olmadan anlamak zordur tabi ama bu 10 yillardir mümkün. Buradaki ince detay atik isi belirli sicaklik seviyesinde olmalidir. (Atiyorum en az 80 derece)
Dizel motoru kullanilmayan trijenerasyon sistemi nasil calisir tam bilemiyorum ama tahminim: Parabolik günes kollektörleri vasitasiyla önce elektrik üretilir ve ortama atilan atik isi da isitma/sogutma üretiminde kullanilir. Parabolik günes kollektörleri Fotovoltaik paneller gibi Günes isinini direkt olarak elektrige cevirmez. Isminden de anlasilacagi gibi parabolik yansitici uzun bir levha günese bakacak sekilde dizilir ve bu parabolün tam merkezinden bir boru gecer (ic bükey ayna-odak noktasi) Borunun icinde de su veya baska bir akiskan bulunur ve bu akiskan günes enerjisiyle isitilir (400 dereceye kadar) ve buharlastirilir. Bir buhar türbini vasitasiyla bu buhardan elektrik üretilir. Akiskan (sivi) buhar türbinini yine yüksek sicaklikta terk eder, örnegin 150-200 diyelim. Simdi niye 40 dereceye kadar indirmiyoruz diye sorarsaniz fizik kanunlarinin getirdigi kimi kisitlamalar yüzünden bu mümkün degildir. Iste bu atik isi kojenerasyon ve trijenerasyonda kullanilir. ( o kadar salladim, yazdim, umarim tutmustur :))
Not: Cok fazla teknik bilgi/terim kullanarak kafa karistirmak istemedim, sürç-i lisan ettiysek affola.
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