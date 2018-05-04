Aydın'da ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacını güneşten karşılayan hastane

Tam Boyutta Gör

Aydın’da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, enerjisini güneşten alacak. ADÜ ve Avrupa Birliği (AB), iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle hastanenin ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacının yüzde 50’sini güneş enerjisinden karşılanacak.





Kamu Binaları için Enerji Tasarrufu Sağlayan Maliyet Etkin Tadilat Stratejileri Projesi (BRICKER) kapsamında üniversite yerleşkesi içerisine 1420 adet ayna kuruldu.

Güneş enerjisinden faydalanarak trijenerasyon yani hem ısıtma, hem soğutma hem de elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanacak. Proje hayata geçirildi ve enerji elde edilmeye başlandı. Yıllık yaklaşık 4 milyon lira olan üçlü enerji giderinin yarısının güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

Proje, toplam 15 milyon liraya mal oldu. Bunun 4,5 milyon lirasını ADÜ, geri kalanını ise Avrupa Birliği ödedi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, üçlü sistemin benzerinin dünyada sadece Belçika’da olduğu ancak Belçika’daki projenin daha küçük çaplı olduğunu vurguladı. Aydın’daki projenin daha da geliştirilmesi için çeşitli üniversitelerden talepler var. Dünyanın çeşitli yerlerinde, ADÜ’de kullanılan sistemin benzeri kullanılabilir.





https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bu-hastane-enerjisini-gunesten-alacak/1135039