Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Azerbaycan'dan rüzgar enerjisi yatırımı

Azerbaycan, Hazar Denizi kıyılarında kurulacak 200 Megawatt kapasiteli rüzgar enerji santralleri için düğmeye bastı. Proje Azerbaycan'ın en büyük yenilenebilir enerji yatırımlarından.
3 yıl
4b
1
15
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Azerbaycan'dan rüzgar enerjisi yatırımı
Azerbaycan yılın ilk zamanlarında, dünyaya örnek olacak bir enerji projesi duyurmuştu. Ülke şimdi bu planlarda nasıl ilerlediği konusunda basını bilgilendirdi. Hazar Denizi kıyılarından rüzgar gücüyle 200 Megawatt Elektrik üretimi planlayan Azerbaycan'ın hedefi 2021.
Hazar Denizi kıyılarında kurulacak rüzgar türbinleri için Azerbaycan hükümeti gerekli izinleri verdi. Bu proje 482.5 milyon dolarlık yatırım gerektirecek. Ülkenin bir çok bakanlığı şimdiden bu projeyi öncelikli olarak görmeye başladı. Azerbaycan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Bakanlığı, şimdiden bir çok ülke ve iş adamıyla görüşerek, proje için yatırım ve bilgi toplamaya başladı.

Azeri yetkililer Almanya ile konuyla hakkında görüşmeye başladı bile. Sistemin bazı parçaları ve teknik desteği Almanya tarafından sağlanacak. Bakanlık ilk etapta 50 MW, enerji üretecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu rüzgar türbin sisteminin gerekli parçaları da Almanya tarafından karşılanacak. Azerbaycan 2021 yılına kadar ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarını yüzde 21 oranına çıkarmak istiyor.

Nisan 2012 rakamlarına göre 5.2GW elektrik üretim kapasitesi bulunan Azerbaycan, üretimin %85'ini ülkedeki termik santrallerden sağlıyor. Geri kalan %15'lik dilim ise Hidroelektrik santralleri aracılığı ile sağlanıyor. Üretim gerçekleştirilen santrallerin tamamı Azerbaycan hükümetine ait.
YAZAR: Rabia Elmaslı 

http://cleantechnica.com/2015/10/30/azerbaijan-plans-200-mw-offshore-wind-energy-project-caspian-sea/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
teramit 3 yıl en beğenilen
Bakü farsça da Rüzgar şehri demek.Gün içinde şehir ciddi rüzgar alıyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cocainbar 3 yıl
En azindan santraller hukumetin bizim gibi santrali yaptirip elektrigini satin almicaklar
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tensi 3 yıl
caneycaney
200 megawatt demek nükleerin 8 de 1 i demek

Mersin Akkuyu santralinden bahsediyorsan yanlis. Akkuyu santrali 4.800 MW ama fiyati da 20 milyar $. Azerbaycan Ruzgar santrali 200 MW, fiyati da 483 milyon $. Oran olarak baktiginda nukleer enerji iki kat pahali. Nukleer atiklarin saklanmasi icin gereken maliyet, nukleer yaki icin gereken maliyet haric. Bu durumda nukleer santrali savunmak icin aptal- deli olmak ya da cok saglam rusvet yemis olmak gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 3 yıl
Dogalgaz zengini bir ulke bile yenilenebilir enerjiye yatirim yapiyor. Biz hala uyuyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Bizim yerimize başkası yapıyor... Bizim böyle yenilenebilir enerjilere ihtiyacımız var.. SONRA VAY EFENDİM YILLIK 60 MİLYAR DOLAR ENERJİ İTHAL EDİYORUZ.. SEN ALLAHIN VERDİĞİ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNİ KULLANMAYI BİLMESEN 100 MİLYAR DOLARDA VERECEKSİN..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Şu nükleerciler ne zaman vazgeçecek acaba?

Abi sanayi, tıp, ulaşım(tramway, metro) dışında aşırı güce ihtiyaç duyan bir yer mi var ki?

Ki nükleeri olan bile yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorsa bir düşünün yani.

Tarımı bitirilmiş ülkenin (özellikle son 13 sene, hiç itiraz etmeyin) enerji ile dışa bağımlılığını azaltacağını, ekonomisini göklere çıkaracağını da düşünmek ayrı ütopya ya neyse.

Eğitim bitti ülke bitti.

Ne zaman ki köy ensitütüleri geri açılır o zaman yeniden birşeyler olur.

Tabi önce özgürlüğün değerinin bilinmesi lazım.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 3 yıl
patren
adamlarda okadar doğagaz yinede başka enerji kaynaklarına yöneliyorlar

Doğalgaz ciddi oranda sera gazı salınımına neden olan fosil bir yakıttır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
adamlarda okadar doğagaz yinede başka enerji kaynaklarına yöneliyorlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cocainbar 3 yıl
En azindan santraller hukumetin bizim gibi santrali yaptirip elektrigini satin almicaklar
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 3 yıl
200 megawatt demek nükleerin 8 de 1 i demek
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emc2xy 3 yıl caneycaney
Azerbaycan'a yeter.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 3 yıl en beğenilen
Bakü farsça da Rüzgar şehri demek.Gün içinde şehir ciddi rüzgar alıyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4000 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Bilim ve Teknoloji, Ahmet Gözütok ve
4 etiket daha Enerji rüzgar enerjisi azerbaycan Alternatif Enerji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti 3 yıl Apple A10 üretimi için ibre TSMC'den yana 3 yıl Windows 10 platformunun büyümesi yavaşladı 3 yıl Rock Band VR ile konser oyunlarının zevki sanal ortama taşınıyor 3 yıl İngiltere'de 15 binden fazla "tehlikeli" hoverboard tespit edildi 3 yıl Vimeo'ya 4K Ultra HD desteği 3 yıl Drone'lara özel kıskaç sistemi 3 yıl Yenilenen "Yahoo Messenger" çağa ayak uyduruyor 3 yıl Singapur Üniversitesi'nden kişisel hava aracı: Snowstorm 3 yıl Twitch, Android TV'lere geldi 3 yıl Samsung, Apple'a 548 Milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti 3 yıl NAND bellek pazarının üçte biri Samsung'un 3 yıl Xiaomi Mi 4 ve Mi Note için Android 6.0 güncellemesi yolda 3 yıl Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor 3 yıl 2si1 "Nasıl istersen öyle" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Asus'tan 25" büyüklükte çerçevesiz monitör: MX25AQ 3 yıl Razer Blade serisi Avrupa'ya geliyor 3 yıl İnceliği ile ilgi gören MSI GS40 6QE Phantom oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor 3 yıl Corsair mini soğutma sistemi H5 SF'i duyurdu 3 yıl Kontrolü kaybedilen drone ufak bir çocuğun gözünü kaybetmesine sebep oldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Azerbaycan'dan rüzgar enerjisi yatırımı Sonraki AMD Radeon R400 serisi gelecek yıl ortasında 3 yıl Google reklamlarında oyun oynamaya hazır olun 3 yıl Volkswagen'in emisyon çözümü; performansı düşürüyor, tüketimi arttırıyor 3 yıl Tech Report sitesinin kurucusu AMD'ye geçiyor 3 yıl Toshiba sensör bölümü resmen Sony'nin 3 yıl Amazon Web Services platformu İstanbul'da ofis açıyor 3 yıl Uzay çöplerini temizlemek için yeni yol 3 yıl Volvo'dan teknoloji harikası yeni otomobil: S90 3 yıl Kanserli hücrelerle savaş için "nano-terminatör" devri 3 yıl Facebook'un canlı yayın özelliği herkese açıldı 3 yıl İşte yılın en iyi oyunu ödülünü kazanan yapımlar: 3 yıl Analiz: 4K televizyonlar insanın görsel bilgi işleme kapasitesini artırıyor 3 yıl TP-LINK'den dokunmatik ekranlı router Touch P5 3 yıl Game of Thrones'un 6. sezonundan ilk fragman 3 yıl Google, fotoğraf odaklı sanal gerçeklik uygulamasını yayınladı 3 yıl AMD'den iş istasyonlarına orta seviye FirePro W4300 3 yıl Batman v Superman'den 3 dakikalık yeni fragman 3 yıl Line'dan yeni bir sosyal paylaşım uygulaması 3 yıl Lenovo Yoga serisinin çoklu kullanım konsepti şimdi iş istasyonlarında 3 yıl Japon üretici Kyocera dünyanın ilk yıkanabilen akıllı telefonunu tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim