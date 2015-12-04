Azerbaycan'dan rüzgar enerjisi yatırımı

Azerbaycan yılın ilk zamanlarında, dünyaya örnek olacak bir enerji projesi duyurmuştu. Ülke şimdi bu planlarda nasıl ilerlediği konusunda basını bilgilendirdi. Hazar Denizi kıyılarından rüzgar gücüyle 200 Megawatt Elektrik üretimi planlayan Azerbaycan'ın hedefi 2021.

Nisan 2012 rakamlarına göre 5.2GW elektrik üretim kapasitesi bulunan Azerbaycan, üretimin %85'ini ülkedeki termik santrallerden sağlıyor. Geri kalan %15'lik dilim ise Hidroelektrik santralleri aracılığı ile sağlanıyor. Üretim gerçekleştirilen santrallerin tamamı Azerbaycan hükümetine ait.

YAZAR: Rabia Elmaslı

http://cleantechnica.com/2015/10/30/azerbaijan-plans-200-mw-offshore-wind-energy-project-caspian-sea/

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Hazar Denizi kıyılarında kurulacak rüzgar türbinleri için Azerbaycan hükümeti gerekli izinleri verdi. Bu proje 482.5 milyon dolarlık yatırım gerektirecek. Ülkenin bir çok bakanlığı şimdiden bu projeyi öncelikli olarak görmeye başladı. Azerbaycan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Bakanlığı, şimdiden bir çok ülke ve iş adamıyla görüşerek, proje için yatırım ve bilgi toplamaya başladı.Azeri yetkililer Almanya ile konuyla hakkında görüşmeye başladı bile. Sistemin bazı parçaları ve teknik desteği Almanya tarafından sağlanacak. Bakanlık ilk etapta 50 MW, enerji üretecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu rüzgar türbin sisteminin gerekli parçaları da Almanya tarafından karşılanacak. Azerbaycan 2021 yılına kadar ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarını yüzde 21 oranına çıkarmak istiyor.