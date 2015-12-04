Azerbaycan'dan rüzgar enerjisi yatırımı

Haber Müdürü
Azerbaycan yılın ilk zamanlarında, dünyaya örnek olacak bir enerji projesi duyurmuştu. Ülke şimdi bu planlarda nasıl ilerlediği konusunda basını bilgilendirdi. Hazar Denizi kıyılarından rüzgar gücüyle 200 Megawatt Elektrik üretimi planlayan Azerbaycan'ın hedefi 2021.Hazar Denizi kıyılarında kurulacak rüzgar türbinleri için Azerbaycan hükümeti gerekli izinleri verdi. Bu proje 482.5 milyon dolarlık yatırım gerektirecek. Ülkenin bir çok bakanlığı şimdiden bu projeyi öncelikli olarak görmeye başladı. Azerbaycan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Bakanlığı, şimdiden bir çok ülke ve iş adamıyla görüşerek, proje için yatırım ve bilgi toplamaya başladı.
Azeri yetkililer Almanya ile konuyla hakkında görüşmeye başladı bile. Sistemin bazı parçaları ve teknik desteği Almanya tarafından sağlanacak. Bakanlık ilk etapta 50 MW, enerji üretecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu rüzgar türbin sisteminin gerekli parçaları da Almanya tarafından karşılanacak. Azerbaycan 2021 yılına kadar ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarını yüzde 21 oranına çıkarmak istiyor.
Nisan 2012 rakamlarına göre 5.2GW elektrik üretim kapasitesi bulunan Azerbaycan, üretimin %85'ini ülkedeki termik santrallerden sağlıyor. Geri kalan %15'lik dilim ise Hidroelektrik santralleri aracılığı ile sağlanıyor. Üretim gerçekleştirilen santrallerin tamamı Azerbaycan hükümetine ait.
YAZAR: Rabia Elmaslı
http://cleantechnica.com/2015/10/30/azerbaijan-plans-200-mw-offshore-wind-energy-project-caspian-sea/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mersin Akkuyu santralinden bahsediyorsan yanlis. Akkuyu santrali 4.800 MW ama fiyati da 20 milyar $. Azerbaycan Ruzgar santrali 200 MW, fiyati da 483 milyon $. Oran olarak baktiginda nukleer enerji iki kat pahali. Nukleer atiklarin saklanmasi icin gereken maliyet, nukleer yaki icin gereken maliyet haric. Bu durumda nukleer santrali savunmak icin aptal- deli olmak ya da cok saglam rusvet yemis olmak gerekiyor.
Abi sanayi, tıp, ulaşım(tramway, metro) dışında aşırı güce ihtiyaç duyan bir yer mi var ki?
Ki nükleeri olan bile yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorsa bir düşünün yani.
Tarımı bitirilmiş ülkenin (özellikle son 13 sene, hiç itiraz etmeyin) enerji ile dışa bağımlılığını azaltacağını, ekonomisini göklere çıkaracağını da düşünmek ayrı ütopya ya neyse.
Eğitim bitti ülke bitti.
Ne zaman ki köy ensitütüleri geri açılır o zaman yeniden birşeyler olur.
Tabi önce özgürlüğün değerinin bilinmesi lazım.
Doğalgaz ciddi oranda sera gazı salınımına neden olan fosil bir yakıttır.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4000 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Bilim ve Teknoloji, Ahmet Gözütok ve