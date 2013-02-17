BBC, PenguinCam isimli robot kameralar ile Penguenlerin dünyasını daha yakından gösteriyor

Dünyaca ünlü İngiliz televizyon kanalı BBC, Antarktika’da çektiği “Penguins – Spy in the Huddle” isimli belgeseli için özel kameralar hazırlandı.





BBC kanalının “Penguins – Spy in the Huddle” isimli belgeseli için hazırlanan PenguinCam isimli kameralar, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir yapıları ve üzerlerinde barındırdıkları video kameralar ile Penguenlerin dünyasını daha önce hiç olmadığı kadar yakından ve detaylı olarak gösterilmesine olanak sağlıyor. Vahşi yaşam belgeselleri yapımcısı John Downer ve kamera operatörü Geoff Bell tarafından yapılan çekimler de 50 farklı kamera kullanılmış. Kablosuz olarak aktarılan canlı video görüntüleri üzerinden yapılan çekimler için kullanılan robotlar, su altı ve buz üstünde rahatça hareket edebiliyorlar ve gerçekçi kaplamaları sayesinde diğer canlılar tarafından çok fazla dikkat çekmiyorlar.





Yapılan çekimler ve robotlar hakkında hazırlanmış videoları aşağıdan izleyerek, harika belgeselin nasıl çekildiğini görebilirsiniz.









http://www.imaging-resource.com/news/2013/02/12/james-bond-worthy-penguin-cam-helps-bbc-filmmakers-create-documentary-about