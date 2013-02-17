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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BBC, PenguinCam isimli robot kameralar ile Penguenlerin dünyasını daha yakından gösteriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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BBC, PenguinCam isimli robot kameralar ile Penguenlerin dünyasını daha yakından gösteriyor
Dünyaca ünlü İngiliz televizyon kanalı BBC, Antarktika’da çektiği “Penguins – Spy in the Huddle” isimli belgeseli için özel kameralar hazırlandı.

BBC kanalının “Penguins – Spy in the Huddle” isimli belgeseli için hazırlanan PenguinCam isimli kameralar, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir yapıları ve üzerlerinde barındırdıkları video kameralar ile Penguenlerin dünyasını daha önce hiç olmadığı kadar yakından ve detaylı olarak gösterilmesine olanak sağlıyor. Vahşi yaşam belgeselleri yapımcısı John Downer ve kamera operatörü Geoff Bell tarafından yapılan çekimler de 50 farklı kamera kullanılmış. Kablosuz olarak aktarılan canlı video görüntüleri üzerinden yapılan çekimler için kullanılan robotlar, su altı ve buz üstünde rahatça hareket edebiliyorlar ve  gerçekçi kaplamaları sayesinde diğer canlılar tarafından çok fazla dikkat çekmiyorlar. 

Yapılan çekimler ve robotlar hakkında hazırlanmış videoları aşağıdan izleyerek, harika belgeselin nasıl çekildiğini görebilirsiniz.



http://www.imaging-resource.com/news/2013/02/12/james-bond-worthy-penguin-cam-helps-bbc-filmmakers-create-documentary-about Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mdxceed 6 yıl
Dikkat etsinlerde balinalar yemesin.
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pijama61 6 yıl
robota hallenen oluyo mu acep?
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memoseler 6 yıl
Favori hayvanlarımdandır kendileri... Araştırıp tüm görüntüleri izleyeceğim.
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kımyasal 6 yıl
BBC penguenlerin peşini bir türlü bırakmadı :).belgesellerde o soğuk bölgelerde çekim yapmak gerçekten zor iş.aylarca soğuk ve tipi ile mücadele.
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