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Mortal Kombat filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

2021 yılında vizyona girecek olan yeni Mortal Kombat filminin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Sub-Zero, Sonya Blade, Kano, Raiden gibi önemli karakterlerin oyuncuları belli oldu.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Warner Bros'un yeni Mortal Kombat filmi için detaylar gelmeye devam ediyor. Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Serinin ünlü karakterleri Sonya Blade ve Kano'yu canlandıracak aktörler de nihayet belli oldu.

The Hollywood Reporter tarafından yapılan habere göre; Jessica Mcnamee (The Meg) Mortal Kombat filminde Sonya Blade karakterini canlandıracak. Sonya'nın ezeli düşmanı Kano içinse ünlü aktör Josh Lawson (House of Lies) ile anlaşmaya varılmış.

Mortal Kombat filminin şu ana kadar belirlenen oyuncu kadrosu şu şekilde: Joe Taslim (Sub-Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Jessica Mcnamee (Sonya Blade) ve son olarak Josh Lawson (Kano). Hollywood Reporter ayrıca Wu Assassins filminden tanıdığımız Lewis Tan'ın da henüz bilinmeyen bir rol için kadroya katıldığını açıkladı. Tan'ın Scorpion karakterini canlandırma ihtimali şu anda yüksek görünüyor.

Mortal Kombat filminin yapımcılığını Aquaman ve Hızlı ve Öfkeli 7 gibi filmlerden tanıdığımız James Wan üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Simon McQuoid oturacak. Mortal Kombat filmi Simon McQuoid'in Hollywood'daki ilk yönetmenlik görevi olacak.

Yeni Mortal Kombat filmi 5 Mart 2021'de sinemaseverle buluşacak. 


https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/mortal-kombat-movie-finds-sonya-blade-kano-1234513 Yorum Yaz
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grafman09 37 dk.
james wan aquman da iyi iş çıkarmıştı.. Senaryo oyunculuk önemli.. güzel bir film gelir inşallah.. Kült bir oyun başarılı filmi hak ediyor..
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megaprince 52 dk.
90'lı yıllarda oldukça başarılı filmleri vardı Müzikleride efsanedir çünkü insanlar için sinemalarda ilk deneyim filmleriydi fakat artık sinemada tutmaz çünkü hep aynı yemek hep aynı saçmalık sıktı
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NightWolker 1 sa.
İmdb de 5.0 puanı geçemez net.Keşke geçse.
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oguzhan diric 1 sa.
Bazı şeyler oyun olarak kalmalı.
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Amd64x2 1 sa.
imdb de 3.8 leri zorlayacaktır
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oray 2 sa.
daha popüler bir oyunun düzgün filminin yapıldığını görmedim, evde artık düşünce çerezlik izleriz.
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nmkyldrm 2 sa.
beş para etmez bir film çıkacak yine neydiki ne olacak
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