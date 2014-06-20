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BBM 160 milyon kullanıcıya ulaştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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BBM 160 milyon kullanıcıya ulaştı

İlk başlarda BlackBerry kullanıcılarına özgü olan ancak sonrasında iOS ve Android kullanıcılarına da açılan mesajlaşma uygulaması BBM, kullanıcı sayısında da dikkat çekici artışlar yaşıyor.

Sadece BlackBerry kullanıcılarına özgü iken 50 milyon civarında bir kullanıcı sayısına sahip olan BBM, açılım sonrasında kayıtlı kullanıcı sayısını 160 milyona çıkardı. Aylık aktif kullanıcı sayısının 85 milyon olduğu BBM, Windows Phone platformuna çıkmasıyla bu sayıyı daha da artıracak. Bilindiği gibi Temmuz ayında BBM uygulaması Windows Phone'a gelecek.

Rakiplerinin 300 milyon seviyelerinin de üzerine çıktığı düşünüldüğünde BBM'in önünde uzun bir yol olduğu kanaati hasıl oluyor ancak reklam üzerinden gelir modeli çalışmalarını sürdüren BlackBerry için 85 milyon rakamı da oldukça önemli.

http://www.ubergizmo.com/2014/06/bbm-160-million-registered-85-million-active-per-month Yorum Yaz
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BekirTemel 5 yıl en beğenilen
Zamanının değerli,"havalı"! cep telefonu markalarından BB nin günümüzde sadece BBM ile gündeme geliyor olması üzücü biraz.
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Cihat_, 5 yıl
Blackberynin batmasının sebebi kendi suçları ios ve androidin işlevi çok gelişmişti OS 10 geç çıkardılar 2009 gibi flan çıkarsalarfı pazarda ilk üçdeydi eskisi gibi
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aycibin 5 yıl
yazılım gibi donanımda da çağının gerisindeydi.isterse içinde OS 20 olsun o telefonları kimseye satamazdı.o dönemde sonyericsson k750'den mecburen geçiş yapmıştım.ama ses ve kamera açısından çok çok fark vardı.akıllı telefon olarak da 2010'larda galaxy s2 ve iphone 4 gibi canavar telefonlar karşısında bold ve torch'un hiç şansı yoktu.
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mkyb 5 yıl
Zamanında az mı kız tavladık.
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damn2u 5 yıl
BB10 OS bence gayet işlevsel olmuş, Android uygulamalarını çalıştırması da cabası fakat hak ettiği değeri göremiyor. Şu an sadece BBM ile gündeleme gelmesi çok tuhaf.
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Guest-9D2914531 5 yıl
Bim 160 milyon kullanıcıya ulaşmış diye okudum
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sahinkp54 5 yıl
Hey gidi bbm
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byturkuaz 5 yıl
elveda bb .. ne o pin felan. rehberdeki gozuksun.. eskiden bb eline alnca telefonu kalite kokardi simdi plastik ve cok basit duruyor ..bu saatten snra bb nin isi zor
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Blue Ghost 5 yıl
Bir sosyal medya yazılımı olarak yapmanız gereken reklam ve tüm platformlara uyumluluk sağlamaktır.Bugün whatsapp,line,wechat gibi en yüksek kullanıcı sayısına sahip uygulamalar her platformda varlar.
Android,ios,wp,symbian,bb,s40 vb
Bununla beraber doğal olarak kullanıcı da geliyor.
BBM çıkalı çok az bi süre olmadı ve wp ye bile daha yeni geliyor.BBM nin de BlackBerry'in de bu saatten sonra işi zor
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BekirTemel 5 yıl en beğenilen
Zamanının değerli,"havalı"! cep telefonu markalarından BB nin günümüzde sadece BBM ile gündeme geliyor olması üzücü biraz.
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wolf silver 5 yıl
Aslında şu pin olayının yanında Viber veya whatsapp gibi rehberde kimlerin kullandığı bilseydik iyi olurdu ayrıca daha fazla kişiye ulaşmali reklamda yapılmalı bence aylık aktif kullanıcı 85 milyon çok az..
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