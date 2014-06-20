BBM 160 milyon kullanıcıya ulaştı





İlk başlarda BlackBerry kullanıcılarına özgü olan ancak sonrasında iOS ve Android kullanıcılarına da açılan mesajlaşma uygulaması BBM, kullanıcı sayısında da dikkat çekici artışlar yaşıyor.





Sadece BlackBerry kullanıcılarına özgü iken 50 milyon civarında bir kullanıcı sayısına sahip olan BBM, açılım sonrasında kayıtlı kullanıcı sayısını 160 milyona çıkardı. Aylık aktif kullanıcı sayısının 85 milyon olduğu BBM, Windows Phone platformuna çıkmasıyla bu sayıyı daha da artıracak. Bilindiği gibi Temmuz ayında BBM uygulaması Windows Phone'a gelecek.





Rakiplerinin 300 milyon seviyelerinin de üzerine çıktığı düşünüldüğünde BBM'in önünde uzun bir yol olduğu kanaati hasıl oluyor ancak reklam üzerinden gelir modeli çalışmalarını sürdüren BlackBerry için 85 milyon rakamı da oldukça önemli.

http://www.ubergizmo.com/2014/06/bbm-160-million-registered-85-million-active-per-month