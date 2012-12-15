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BBM Voice ile BlackBerry Messenger üzerinden sesli görüşme artık mümkün

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden sesli görüşme araçları giderek daha popüler hale gelirken, firmalar da müşterilerini elde tutmak için benzer hizmetlerin temellerini atıyor.

RIM yaptığı duyuruda platform içi mesajlaşma servisi BBM'in 7 numaralı sürümünü tanıtarak, WiFi üzerinden sesli görüşmelerin mümkün hale geldiğini açıkladı. 

BBM7 paketi içerisinde yer alan BBM Voice ile kablosuz internetin olduğu heryerden BBM kişileriniz ile sesli görüşme yapabilirsiniz. 

BBM7 sürümü 14 Kasım tarihinden bu yana deneme sürecindeydi. Beta sürümünü tecrübe eden kullanıcılar hizmeti oldukça başarılı buldu ve tam not verdi. 

BBM Voice beraberinde bazı yenilikler de getiriyor. Bunlar; 

- ekranı ikiye bölerek konuşma yaparken aynı anda farklı uygulamalar kullanmanızı sağlayan Split-Screen 

- sesli görüşme yapmaya uygun olan kişileriniz çevrimiçi olduğunda uyarı gönderen Görsel Uyarı

- BlackBerry akıllı telefonlarına yönelik tüm aksesuarlar ile kullanabilme

- 16 adet yeni yüz ifadesi 

- BBM güncelleme uyarısı 

- BBMID'ye kayıtlı kişisel verilerinizi kolayca kurtarıp, yedekleyebileceğiniz BlackBerry ID Senkronizasyonu şeklinde sıralanabilir. 

BBM Voice özelliği BlackBerry 6 ve üzeri işletim sistemlerini kullanan tüm BlackBerry akıllı telefonları ile uyumlu. Ayrıca özellik 2013 yılının ilk yarısında, BlackBerry 5 OS işletim sistemini de destekleyecek. 

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DH Misafiri 6 yıl
Salam
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cengizhan1903 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Salam

sucuk
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StormLight 6 yıl
"WiFi üzerinden sesli görüşmelerin mümkün hale geldiğini açıkladı. " Bazı arkadaşlar Wifi ile 3G-4G karıştırabilir.
Sesli görüşmenin Wifi desteği olması güzelde, ev veya ofiste telefonun bu özelliği kullanılır mı acaba ?
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BERK BEY 6 yıl
arkadaşla denedik onnumara olmuş keşke bis paketindende olsa
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face1tr 6 yıl
Bbm ile veri paketlemesı 3. Parti diger hizmetlerden daha hızlı olacağından, görüntülü görüşmede donma, yavaşlama daha az ya da hiC olmayacaktır.
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Stanislas Xavier 6 yıl
OS 5 i de düşünmüş olmaları güzel,gecikmeli de olsa.
BBM ın pek bir özelliği kalmadı,artık her platformda aynı işlevi gören uygulamalar var ama hiçbiri bbm nin sunduğu güvenliği sunamıyor..
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