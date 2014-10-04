BBM platformu 91 milyon aktif kullanıcıya ulaştı





Üç büyük mobil işletim sistemine açılması ile birlikte hızla kullanıcı sayısını artırmaya başlayan BBM mesajlaşma platformu geçen hafta itibariyle 91 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.





Son güncellemelerle sesli iletişim, görüntülü görüşme, kanallar, sticker desteği, içerik mağazası gibi önemli yeniliklere imza atan BBM önümüzdeki dönemde de kullanıcı sayısını artırmayı planlıyor. Uygulama hali hazırda kullanıcılardan geri dönüş alabilmek için bir beta programı da başlatmış durumda.





En yakın rakibinin 200 milyonu geçtiği düşünüldüğünde BBM'in önüne daha çok yol var ancak BlackBerry patronu John Chen platformun gelişmesi için yoğun çaba sarfediyor. Zira geniş kullanıcı kitlesine sahip olması ile birlikte BBM'in hatırı sayılır bir meblağa elden çıkarılabileceği ümit ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-now-has-91-million-active-BBM-users-new-beta-version-of-BBM-available_id61346