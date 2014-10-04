BBM platformu 91 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Haber Editörü
Üç büyük mobil işletim sistemine açılması ile birlikte hızla kullanıcı sayısını artırmaya başlayan BBM mesajlaşma platformu geçen hafta itibariyle 91 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.
Son güncellemelerle sesli iletişim, görüntülü görüşme, kanallar, sticker desteği, içerik mağazası gibi önemli yeniliklere imza atan BBM önümüzdeki dönemde de kullanıcı sayısını artırmayı planlıyor. Uygulama hali hazırda kullanıcılardan geri dönüş alabilmek için bir beta programı da başlatmış durumda.
En yakın rakibinin 200 milyonu geçtiği düşünüldüğünde BBM'in önüne daha çok yol var ancak BlackBerry patronu John Chen platformun gelişmesi için yoğun çaba sarfediyor. Zira geniş kullanıcı kitlesine sahip olması ile birlikte BBM'in hatırı sayılır bir meblağa elden çıkarılabileceği ümit ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-now-has-91-million-active-BBM-users-new-beta-version-of-BBM-available_id61346 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Blackberry kullanıcı verilerini kimseye vermiyor. Pin olayı bunun için.
Kimisi demiş bir tane bile karşıma çıkmadı, ülkedeki kitleye baksana.
Youtube dan mp3 şeklinde müzik indiren, indirdiği müziği etiketlemeyi geçtim, bit oranını bile bilmeyen, apk indirerek uygulama yükleyen, bilgisayarının dahi niye yavaşladığını anlamayan, yazılımı bile next>next>next>finish şeklinde kurup sonra nerden çıkıyor bu reklamlar, araç çubukları diye söylenen bir kitleden bahsediyoruz.
Iyi de adamın zaten bende telefon numarası var pin ne ayak? Dediğiniz şekilde pin ciddi bir artı olurdu ama bu şekilde ciddi bir eksi...