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BBM platformu 91 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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BBM platformu 91 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Üç büyük mobil işletim sistemine açılması ile birlikte hızla kullanıcı sayısını artırmaya başlayan BBM mesajlaşma platformu geçen hafta itibariyle 91 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Son güncellemelerle sesli iletişim, görüntülü görüşme, kanallar, sticker desteği, içerik mağazası gibi önemli yeniliklere imza atan BBM önümüzdeki dönemde de kullanıcı sayısını artırmayı planlıyor. Uygulama hali hazırda kullanıcılardan geri dönüş alabilmek için bir beta programı da başlatmış durumda. 

En yakın rakibinin 200 milyonu geçtiği düşünüldüğünde BBM'in önüne daha çok yol var ancak BlackBerry patronu John Chen platformun gelişmesi için yoğun çaba sarfediyor. Zira geniş kullanıcı kitlesine sahip olması ile birlikte BBM'in hatırı sayılır bir meblağa elden çıkarılabileceği ümit ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-now-has-91-million-active-BBM-users-new-beta-version-of-BBM-available_id61346 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xapplex 5 yıl
Beyler donanım haber bbm grup bunu açalım mı?
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Gediklii 5 yıl
en çok tumblrcılar kullanıyor
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doctor_bey 5 yıl
Bbm candır,pin olayını eleştirmişsinizde bir kişiye telefon numaranızı vermektense bu yol daha iyi ve güvenli duruyor
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BARIŞ55 5 yıl
Bbm whatsapp gibi delik deşik olmadığı için blackberry sevilmiyor hükumetler tarafından.

Blackberry kullanıcı verilerini kimseye vermiyor. Pin olayı bunun için.

Kimisi demiş bir tane bile karşıma çıkmadı, ülkedeki kitleye baksana.

Youtube dan mp3 şeklinde müzik indiren, indirdiği müziği etiketlemeyi geçtim, bit oranını bile bilmeyen, apk indirerek uygulama yükleyen, bilgisayarının dahi niye yavaşladığını anlamayan, yazılımı bile next>next>next>finish şeklinde kurup sonra nerden çıkıyor bu reklamlar, araç çubukları diye söylenen bir kitleden bahsediyoruz.
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307kd 5 yıl doctor_bey
doctor_bey
Bbm candır,pin olayını eleştirmişsinizde bir kişiye telefon numaranızı vermektense bu yol daha iyi ve güvenli duruyor

Iyi de adamın zaten bende telefon numarası var pin ne ayak? Dediğiniz şekilde pin ciddi bir artı olurdu ama bu şekilde ciddi bir eksi...
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beter.böcek 5 yıl
Bbm kolay kolay olmez,taklitler aslini surekli yasatmaya devam edecek,whatspp ta da yakin zamanda bu gibi guvenlik durumlari olacaktir pin in ozelligi bu zaten telefon gibi kisisel bilginizi vermeden haberlesmek konusabilmek,oyle saldim cayira mevlam kayira uygulamasi degil bbm.
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307kd 5 yıl
BlackBerry z10 telefon kullanıyorum, dayatma olmasa ilk kaldıracağım uygulama bu. 1 kişi yok listede çünkü pin dayatması var.
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307kd 5 yıl
BlackBerry z10 telefon kullanıyorum, dayatma olmasa ilk kaldıracağım uygulama bu. 1 kişi yok listede çünkü pin dayatması var.
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kpln04 5 yıl
o belalı kayıt sistemi saçma pin sistemi yüzünden kullanmiyorum ki tanıdıklarımda kullanmiyor.o pini insan nasıl aklında tutsun insaf be
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307kd 5 yıl
Whatsapp gibi direkt rehberden ekleme yapmadıkça çok zor işi Whatsapp karşısında. Kullanıcı basit olsun istiyor. Benim işşm yok arkadaşlardan tek tek pin mi toplayacağım?
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Golden Gate 5 yıl
Daha kullanan bir kişi görmedim. Bu 90 milyondan 1 ' i bile neden karşıma çıkmadı acaba ?
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interwap 5 yıl
Play yorumlarına bakıyorum. Tvde alt yazıda hatun tavlayanlara dönmüş. Millet pin dağıtıyor.
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Pablo Escobar 5 yıl
BBM kraldır.
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xmasx 5 yıl
4 yıldır kullanıyorum bbm bu işin atası.
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