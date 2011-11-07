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BMW, 8 ve 12 silindirli 32,000 aracını yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
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32
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Otomotiv sektöründe üretim hatalarının satış sonrasında ortaya çıkması onbinlerce aracın geri çağırılmasına ve dolayısıyla gelir kaybına sebep oluyor. Son dönemlerde Toyota, Kia, Fiat gibi firmalar mekanik hatadan dolayı yüzbinlerce aracını geri çağırmak zorunda kaldı. Bunların arasına şimdi BMW firması da katıldı. 

BMW yaptığı açıklamada turbo şarjlı 8 ve 12 silindirli motorlarını kullanan bazı araç ve SUV modellerini geri çağıracağını duyurdu. Geri çağırmanın sebebi ise araçların motorunda muhtemel bir yangın çıkması durumu. Yardımcı elektrik su pompasını kontrol eden aracın motorundaki bir devre kartı aşırı ısınıyor ve yangına sebebiyet verebiliyor. 

Geri çağırma kapsamındaki araçlar 2008-2011 yılları arasında satılan 5 serisi, 5 serisi Gran Turismo, 7 serisi, X5, X6 modellerinin 8 ve 12 silindirli versiyonları. Hatadan etkilenen araç sayısı 32,000 civarında. Araçların tümünde pompa ve kartların değişimi ücretsiz yapılacak. 

BMW firmasına gönderilmiş 102 olay raporu bulunuyor. İkisinde ise yangın durumu yaşanmış. Araç sahiplerine geri çağırma bilgileri yakında yollanmaya başlanacak. 

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DH Misafiri 8 yıl
Ne olsa kul yapısı bir yere kadar.
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DH Misafiri 7 yıl
Kim ne derse desin Mercedes!

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Krandei 7 yıl
Türkiyede yaşanan şu X5 yangınını hatırlayanınız var mı? Bir ihtimal bu aracın da katkısı vardır bu geri çağırmada. Kimbilir belki o 2 araçtan biri de budur


http://www.trafikhaber.com/trafik-kazasi/maddi-hasarli/istanbul-e-5-karayolunda-luks-cip-alev-aldi-h13237.html

edit: X5 dedim ama x5 olup olmadığından emin değilim.
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uNequAL 8 yıl
"Ya susun, yada susmaktan daha değerli şeyler söyleyin" diye boşuna dememişler.
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Edizkowicz 8 yıl
"Araçların tümünde pompa ve kartların değişimi ücretsiz yapılacak."

Al 300.000 - 500.000 . Sonra pompa ücretsiz...
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mehmetgirgin 8 yıl
her yanan arabaya ailesine tazminat ödemektense geri çağırmak çok daha mantıklı :D
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Nightmare70 8 yıl
Mercedes'ten şaşma arkadaş :D
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Hergele10 8 yıl
Büyük marka demek malının arkasında durmak demektir.Malını sattıktan sonra müşteriyi kazıklamak değildir.BMW'ye helal olsun.
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X-FI 8 yıl
@2K: muahha çok güldüm valla :D
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IslakFasulye 8 yıl
Dürüst ve güvenilir firmacılık bu olsa gerek.
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OverClocK1ng 8 yıl
__NeRoMaN__
O kadar arabayı nasıl toplayacaklar ki

İşte BMW farkı. Bizim ülkede olsa toplamazlar, yanarsa da bastırırız parayı seslerini keserler, olmadı birilerine para yediririz olur biter, sümenaltı yaptırırız derlerdi.
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Donanımcı Aras 8 yıl
Halledilmicek bir şey değil
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İstan34bul 8 yıl
:):)muhaaaa Yaaa hızlı giden atın bilmem nesi seyrek düşer derler.Koskoca apple bile cihazlarımız şebeke sorunlu çekmiyor vs dediler milyon sattılar etkilenmediler.Bmw de aynısı olacaktır kimse kulak asmayacak almaya devam edecektir tıpkı iphone 4 gibi
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Aysat 8 yıl
BMW gibi bir firmaysan hata yer yok abi kimse kusura bakmasın
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greenk 8 yıl
baysan240
ya bmw de senin gibi ileri görüşlü insanlar yok malesef kusurlarına bakma abisi

Bizim memlekettede senin gibiler olduğu müddetce sırtı yere gelmez böyle firmaların.
Verirsiniz bi araca 100 bin euro bide arabanız yanma tehlikesi ile karşı karşıya ama hâlâ firmayı bu yaptığı hatadan dolayı savunuyosan tebrik ederim seni.
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umutarslan.com 8 yıl
greenk

baysan240
ya bmw de senin gibi ileri görüşlü insanlar yok malesef kusurlarına bakma abisi


Bizim memlekettede senin gibiler olduğu müddetce sırtı yere gelmez böyle firmaların.
Verirsiniz bi araca 100 bin euro bide arabanız yanma tehlikesi ile karşı karşıya ama hâlâ firmayı bu yaptığı hatadan dolayı savunuyosan tebrik ederim seni.



adamlar geri çağırmış işte.Yangın onların kaderiydi gibi bir laf edebilirlerdi.Sonuçta bu ülkede bu laf çok tutulur sevilir
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baysan240 8 yıl greenk
greenk

baysan240
ya bmw de senin gibi ileri görüşlü insanlar yok malesef kusurlarına bakma abisi


Bizim memlekettede senin gibiler olduğu müddetce sırtı yere gelmez böyle firmaların.
Verirsiniz bi araca 100 bin euro bide arabanız yanma tehlikesi ile karşı karşıya ama hâlâ firmayı bu yaptığı hatadan dolayı savunuyosan tebrik ederim seni.



aracların testleri öyle 5-10 bin adetle yapılmaz bmw de 100-200 hatta 1000-2000 dolarlık parça yüzünden kalitesiz yada riskli arac üretmez kalitesiz yakıt motorun elverişsiz şekile kullanılması (acemi şöför olayları) hava filtleri gibi onlarca problemin yan semptomu olarak 32.000 "otuzikibin" aractan sadece 102 "yüziki" tanesinde o kartın ısındığı tespit edilmiş ve 32.000 aractan sadece 2 tanesinde alev alma durumu olmuş yani risk üç yılda 1/16.000 ve adamlar tüm aracları geri çağırıyorlar önce bunu bi anlayın


ve senin gibi insanlar kalkmış yüksek kalite kontrolü ,proje yönetimi (her yeni nesil motoru turbosu vs... arac üzerinde kullanımı yeni bir projedir ), standart kontrolleri gibi profesyonel konularda sanki çok daha iyisini kendisi yapmış yada yapan varmış gibi konuşuyorsunuz.



kusura bakma "ben bmw çalışanı sahibi yada kullanıcısı değilim" ama iş hayatında daha iyisini sunamayanların var olan iyiyi eleştirmesinede tahammül edemeyen bir insanım ve ne yazıkki sizin gibileri bizim toplumumuzda çokca mevcut
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baysan240 8 yıl
greenk

Öyle 10 silindirli 20 silindirli araç üretmeye benzemiyor işte.Adam gibi test yapmazsan böyle rezil olursun.Çatır çatır para almayı biliyosan adam gibi test yapıcan ondan sonra satışa sunucan yoksa böyle 32 bin aracı geri çağırırsın.


ya bmw de senin gibi ileri görüşlü insanlar yok malesef kusurlarına bakma abisi
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