BMW, 8 ve 12 silindirli 32,000 aracını yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Otomotiv sektöründe üretim hatalarının satış sonrasında ortaya çıkması onbinlerce aracın geri çağırılmasına ve dolayısıyla gelir kaybına sebep oluyor. Son dönemlerde Toyota, Kia, Fiat gibi firmalar mekanik hatadan dolayı yüzbinlerce aracını geri çağırmak zorunda kaldı. Bunların arasına şimdi BMW firması da katıldı.





BMW yaptığı açıklamada turbo şarjlı 8 ve 12 silindirli motorlarını kullanan bazı araç ve SUV modellerini geri çağıracağını duyurdu. Geri çağırmanın sebebi ise araçların motorunda muhtemel bir yangın çıkması durumu. Yardımcı elektrik su pompasını kontrol eden aracın motorundaki bir devre kartı aşırı ısınıyor ve yangına sebebiyet verebiliyor.





Geri çağırma kapsamındaki araçlar 2008-2011 yılları arasında satılan 5 serisi, 5 serisi Gran Turismo, 7 serisi, X5, X6 modellerinin 8 ve 12 silindirli versiyonları. Hatadan etkilenen araç sayısı 32,000 civarında. Araçların tümünde pompa ve kartların değişimi ücretsiz yapılacak.





BMW firmasına gönderilmiş 102 olay raporu bulunuyor. İkisinde ise yangın durumu yaşanmış. Araç sahiplerine geri çağırma bilgileri yakında yollanmaya başlanacak.