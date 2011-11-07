BMW, 8 ve 12 silindirli 32,000 aracını yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Haber Editörü
Otomotiv sektöründe üretim hatalarının satış sonrasında ortaya çıkması onbinlerce aracın geri çağırılmasına ve dolayısıyla gelir kaybına sebep oluyor. Son dönemlerde Toyota, Kia, Fiat gibi firmalar mekanik hatadan dolayı yüzbinlerce aracını geri çağırmak zorunda kaldı. Bunların arasına şimdi BMW firması da katıldı.
BMW yaptığı açıklamada turbo şarjlı 8 ve 12 silindirli motorlarını kullanan bazı araç ve SUV modellerini geri çağıracağını duyurdu. Geri çağırmanın sebebi ise araçların motorunda muhtemel bir yangın çıkması durumu. Yardımcı elektrik su pompasını kontrol eden aracın motorundaki bir devre kartı aşırı ısınıyor ve yangına sebebiyet verebiliyor.
Geri çağırma kapsamındaki araçlar 2008-2011 yılları arasında satılan 5 serisi, 5 serisi Gran Turismo, 7 serisi, X5, X6 modellerinin 8 ve 12 silindirli versiyonları. Hatadan etkilenen araç sayısı 32,000 civarında. Araçların tümünde pompa ve kartların değişimi ücretsiz yapılacak.
BMW firmasına gönderilmiş 102 olay raporu bulunuyor. İkisinde ise yangın durumu yaşanmış. Araç sahiplerine geri çağırma bilgileri yakında yollanmaya başlanacak.
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http://www.trafikhaber.com/trafik-kazasi/maddi-hasarli/istanbul-e-5-karayolunda-luks-cip-alev-aldi-h13237.html
edit: X5 dedim ama x5 olup olmadığından emin değilim.
Al 300.000 - 500.000 . Sonra pompa ücretsiz...
İşte BMW farkı. Bizim ülkede olsa toplamazlar, yanarsa da bastırırız parayı seslerini keserler, olmadı birilerine para yediririz olur biter, sümenaltı yaptırırız derlerdi.
Bizim memlekettede senin gibiler olduğu müddetce sırtı yere gelmez böyle firmaların.
Verirsiniz bi araca 100 bin euro bide arabanız yanma tehlikesi ile karşı karşıya ama hâlâ firmayı bu yaptığı hatadan dolayı savunuyosan tebrik ederim seni.
adamlar geri çağırmış işte.Yangın onların kaderiydi gibi bir laf edebilirlerdi.Sonuçta bu ülkede bu laf çok tutulur sevilir
aracların testleri öyle 5-10 bin adetle yapılmaz bmw de 100-200 hatta 1000-2000 dolarlık parça yüzünden kalitesiz yada riskli arac üretmez kalitesiz yakıt motorun elverişsiz şekile kullanılması (acemi şöför olayları) hava filtleri gibi onlarca problemin yan semptomu olarak 32.000 "otuzikibin" aractan sadece 102 "yüziki" tanesinde o kartın ısındığı tespit edilmiş ve 32.000 aractan sadece 2 tanesinde alev alma durumu olmuş yani risk üç yılda 1/16.000 ve adamlar tüm aracları geri çağırıyorlar önce bunu bi anlayın
ve senin gibi insanlar kalkmış yüksek kalite kontrolü ,proje yönetimi (her yeni nesil motoru turbosu vs... arac üzerinde kullanımı yeni bir projedir ), standart kontrolleri gibi profesyonel konularda sanki çok daha iyisini kendisi yapmış yada yapan varmış gibi konuşuyorsunuz.
kusura bakma "ben bmw çalışanı sahibi yada kullanıcısı değilim" ama iş hayatında daha iyisini sunamayanların var olan iyiyi eleştirmesinede tahammül edemeyen bir insanım ve ne yazıkki sizin gibileri bizim toplumumuzda çokca mevcut
ya bmw de senin gibi ileri görüşlü insanlar yok malesef kusurlarına bakma abisi
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