BMW X2'nin tasarım görselleri internette yayınlandı

Daha önce konsept olarak karşımıza çıkan BMW'nin yeni SUV modeli X2'nin seri üretim versiyonuna ait render görselleri internete düştü. Japonya patent bürosuna 22 Şubat'ta tescil edilen aracın görselleri dün kamoyuna paylaşıldı.

Her konseptten seri üretim versiyona geçişte olan bir takım değişimler gözlemlenirken, bunlardan ilk olarak konseptin oldukça ince olan aynalarının yerine daha kullanışlı olanların getirildiği görülüyor. Konsept modelin agresif görünümlü ön tamponu da değişime uğrarken yerini diğer X serisi modellerindeki benzer bir tampona bırakmış. Bir diğer beklenen durum olarak aracın egzoz ve kapı kolları da elden geçirilirken, daha büyük bir arka aydınlatmaya yer verilmiş.

BMW, ilk olarak 2016 yılında karşımıza çıkardığı X2 konseptin büyük ölçüde korunacağı sözünü vermişti. Ortaya çıkan görsellerde aracın genel hatlarıyla konsepte benzediğini söyleyebiliriz. BMW X1'in daha sportif bir versiyonu olarak yer alması beklenen yeni X2'nin Eylül'de Frankfurt Otomobil Fuarında lanse edilip 2018'de satışa sunulması bekleniyor.