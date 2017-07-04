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BMW X2'nin tasarım görselleri internette yayınlandı

İlk olarak geçtiğimiz yıl karşımıza konsept haliyle çıkan yeni BMW X2, Japonya patent bürosundan gelen tasarım görselleriyle üretim versiyonuna ait en önemli ipuçlarını verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Daha önce konsept olarak karşımıza çıkan BMW'nin yeni SUV modeli X2'nin seri üretim versiyonuna ait render görselleri internete düştü. Japonya patent bürosuna 22 Şubat'ta tescil edilen aracın görselleri dün kamoyuna paylaşıldı.
Her konseptten seri üretim versiyona geçişte olan bir takım değişimler gözlemlenirken, bunlardan ilk olarak konseptin oldukça ince olan aynalarının yerine daha kullanışlı olanların getirildiği görülüyor. Konsept modelin agresif görünümlü ön tamponu da değişime uğrarken yerini diğer X serisi modellerindeki benzer bir tampona bırakmış. Bir diğer beklenen durum olarak aracın egzoz ve kapı kolları da elden geçirilirken, daha büyük bir arka aydınlatmaya yer verilmiş.
BMW, ilk olarak 2016 yılında karşımıza çıkardığı X2 konseptin büyük ölçüde korunacağı sözünü vermişti. Ortaya çıkan görsellerde aracın genel hatlarıyla konsepte benzediğini söyleyebiliriz. BMW X1'in daha sportif bir versiyonu olarak yer alması beklenen yeni X2'nin Eylül'de Frankfurt Otomobil Fuarında lanse edilip 2018'de satışa sunulması bekleniyor.

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zeratul87 2 yıl en beğenilen
Ne sızması bilerek veriyorlar görselleri.gizem uyandırıp reklam yapıyorlar.
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savasserter 2 yıl
İnanmam hiçbir yerinde BMW yazmıyo
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Xtrud 2 yıl
Aman ne değişik tasarım şok oldum...
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Aléister Crowley 2 yıl
Bu nedir bu nerde o tasarım harikası olan concept nerde bu şekilsiz sıkıcı bmw tasarımı?Bmw iyice sıktı bi yenilik getirin.Concept tasarımı görünce seneye alacağım araç bu diyordum su tasarıma 5 kuruş vermem
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Alaskalı Suikastçi 2 yıl
Avustralya için üretilecek olan model resimleri fuarda sergilenen konsept araca çok yakındı. Bu arcın ön tampon tasarımı çok kötü.
indianautosblog.com/...
Ayrıca hani bundan sonra BMW'de standart olarak sağ ve sol olmak üzere iki tane egzoz çıkışı olacaktı. Koca aracın arkasında su musluğu gibi duran tek egzoz çıkışı nedir ya ??
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capital.punishment 2 yıl
Klasik sıkıcı bmw. Senelerdir gram ilerleme yok
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AirSupport 2 yıl
Hibrit falanda gelirse değişik olur
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TuzluSoğan 2 yıl
Kapak jantta son nokta
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kadirirdem 2 yıl
Tasarım güzel olmuş...
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Werkzeug 2 yıl
Nasil gelecegini merak eden varmiydi
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S.Vettel 2 yıl
Arkası i30 olmuş BMW kan kaybetmeye devam anlaşılan SUV pazarında
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