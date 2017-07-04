2020 model Golf'ün tasarımını yansıtan ilk fotoğraflar geldi

Volkswagen'in yeni elektrikli araştırma otomobilini ortaya çıkaran fotoğraflar internete düştü. Gen.E olarak adlandırılan çağdaş tasarımlı hatchback, Volkswagen'in elektrikli araçlar için geniş tabanlı hareket kabiliyeti konseptinin bir parçası olarak lanse ettiği "robotik şarj istasyonu" teknolojisiyle birlikte görüntülendi.

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Volkswagen henüz Gen.E ile ilgili resmi olarak yorum yapmamasına rağmen içerden bazı kişiler aracın çağdaş tasarımının, 2020 yılında tamamlanacak olan sekizinci nesil Golf'ün görünümden ilk ipuçları sunduğunu öne sürüyor.

Aerodinamik olarak optimize edilmiş bir gövdeye sahip olan Gen.E'nin 400 km menzile sahip olduğunu belirtelim. Yani kısa süre önce makyajlanan e-Golf'ün sunduğu menzilden 100 km daha fazla yol yapabiliyor.

Yeni otomobilde, basit tam genişlikte bir ızgara, kendine özgü gündüz LED'leri, köşeli farlar, dik yükselen kaput çizgisi, aşırı eğik ön cam, gömme kulplu uzun kapılar, video kameralı küçük dış ayna muhafazaları ve dikey kanatlı C sütunu var.

Ayrıca raporlar Gen.E'nin maksimum kaza güvenliği için optimize edilmiş yeni hafif bir platform üzerine inşa edileceğini gösteriyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-gene-shows-design-direction-2020-golf