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2020 model Golf'ün tasarımını yansıtan ilk fotoğraflar geldi

Volkswagen'in Gen.E olarak adlandırdığı araştırma otomobilinin fotoğrafları internete düştü. Aracın yansıttığı çağdaş tasarımın 2020 model Golf'ün görünümden ilk ipuçları verdiği söyleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
22,7b
1
79
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen'in yeni elektrikli araştırma otomobilini ortaya çıkaran fotoğraflar internete düştü. Gen.E olarak adlandırılan çağdaş tasarımlı hatchback, Volkswagen'in elektrikli araçlar için geniş tabanlı hareket kabiliyeti konseptinin bir parçası olarak lanse ettiği "robotik şarj istasyonu" teknolojisiyle birlikte görüntülendi.
Ayrıca Bkz. "Samsung'dan yonga üretimine 18 milyar dolarlık yeni yatırım"
Volkswagen henüz Gen.E ile ilgili resmi olarak yorum yapmamasına rağmen içerden bazı kişiler aracın çağdaş tasarımının, 2020 yılında tamamlanacak olan sekizinci nesil Golf'ün görünümden ilk ipuçları sunduğunu öne sürüyor.
Aerodinamik olarak optimize edilmiş bir gövdeye sahip olan Gen.E'nin 400 km menzile sahip olduğunu belirtelim. Yani kısa süre önce makyajlanan e-Golf'ün sunduğu menzilden 100 km daha fazla yol yapabiliyor.
Yeni otomobilde, basit tam genişlikte bir ızgara, kendine özgü gündüz LED'leri, köşeli farlar, dik yükselen kaput çizgisi, aşırı eğik ön cam, gömme kulplu uzun kapılar, video kameralı küçük dış ayna muhafazaları ve dikey kanatlı C sütunu var.
Ayrıca raporlar Gen.E'nin maksimum kaza güvenliği için optimize edilmiş yeni hafif bir platform üzerine inşa edileceğini gösteriyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-gene-shows-design-direction-2020-golf Yorum Yaz
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vvhopper 2 yıl en beğenilen
Golf ilk kez kasa degistiriyor. Sonraki kasa degisimi
2120
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Tesla Nikola 2 yıl
Kapisi tok kapaniyor mu?
2 Yanıt Yanıtla +76
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HondatugraL 2 yıl Tesla Nikola
Tesla Nikola
Kapisi tok kapaniyor mu?

Buda baydı be artık usta ??
Yanıtla +42
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shadowtr 2 yıl
Maserati parası isterler şimdi buna.
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gecem1903 2 yıl
çok güzel bir görüntüsü var gibi gelmedi, şahsi fikrim şu anda piyasada olan golf modellerinin görünümü çok daha güzel,
modern hatları var ama sıcak değil ya da günümüz için hala biraz avangard bu stiller
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cami123 2 yıl
Bu arabanın önüne geçerler ama elektrıklı tutmazlar fazla.
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jimhendrix 2 yıl
birbeş tidiay ne oldu eyyyy vw?
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FlyingUnderpants 2 yıl
on yillardir civic hatchback tasarimlarinda gordugumuz agresif dizayni ilk defa sikici vw de goruyoruz.
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shifisitert 2 yıl
Belkide 2019 da iran gibi baskanlik sisfemjne gececegiz ve araba satislaribkalkacak heveslemdirmeyin milleti
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mehmet-cemil 2 yıl
hatcback bole olmaz
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lterlemez 2 yıl
İlk araç manuel olmalı bence; sonrasında istediğinize binebilirsiniz.
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Bloodin 2 yıl lterlemez
lterlemez
İlk araç manuel olmalı bence; sonrasında istediğinize binebilirsiniz.

Manueller piyasadan kalkıyor, artık lüks otomobil firmaları manuel araç bile üretmiyorlar, elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor ve bırakın manueli, otomatiği, bu araçlarda vites kolu bile bulunmuyor, bu düşünceden artık kurtulmak gerektiğini düşünüyorum.
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Senkei 2 yıl
ön kısmın tasarımı resmen facia.
belki düzenlemeye gidebilirler.
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Otomobil, elektrikli otomobil ve
11 etiket daha Volkswagen konsept 2020 tasarım volkswagen golf gen.e Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
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