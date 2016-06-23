BMW, i3 bataryasını kullanan enerji depolama çözümünü duyurdu

Montreal'deki elektrikli araçlar sempozyumunda BMW i3 modelinin bataryasını kullanan elektrik depolama ve yönetme konseptini tanıttı. BMW kendisinin yüksek voltajlı elektrikli araç bataryasını bu yolda kullanan ilk araç üreticisi olduğunu söylüyor. (Tesla'nın Powerwall çözümü araçlarındakinden çok daha küçük bir batarya kullanıyor)

Voltaj dönüştürücü ve güç elektronikleri barındıran ev sistemi güneş panelleri ve şarj istasyonlarıyla sorunsuzca bağlanacak şekilde tasarlanmış. Temelde bakıldığında diğer batarya destekli güneş enerjisi çözümlerine benzeyen sistem depolanan enerjiyi anlık isteğe göre harcayıp depolayarak enerjiden tasarruf sağlıyor. BMW i3 sahiplerinin isterse batarya değişimi sonrasında eski bataryalarını takarak kullanabildiği sistemde 22kWh ve 33kWh'lik batarya seçenekleri 24 saatlik kesintide sorunsuzca güç sağlayabiliyor.

Şu anda test aşamasında olan konseptin geleceğiyle net bir bilgi bulunmuyor.

http://cleantechnica.com/2016/06/22/bmw-announces-home-energy-storage-system-using-i3-battery-packs/