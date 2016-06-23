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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW, i3 bataryasını kullanan enerji depolama çözümünü duyurdu

BMW i3 sahiplerinin araçlarının eskiyip değiştirilen bataryalarını kullanabileceği bir çözüm üretti. Tesla'nın Powerwall'una benzeyen sistem elektrikli kesintilerine çözüm niteliğinde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
1
11
Alternatif Enerji
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW, i3 bataryasını kullanan enerji depolama çözümünü duyurdu
 
Montreal'deki elektrikli araçlar sempozyumunda BMW i3 modelinin bataryasını kullanan elektrik depolama ve yönetme konseptini tanıttı. BMW kendisinin yüksek voltajlı elektrikli araç bataryasını bu yolda kullanan ilk araç üreticisi olduğunu söylüyor. (Tesla'nın Powerwall çözümü araçlarındakinden çok daha küçük bir batarya kullanıyor)
Voltaj dönüştürücü ve güç elektronikleri barındıran ev sistemi güneş panelleri ve şarj istasyonlarıyla sorunsuzca bağlanacak şekilde tasarlanmış. Temelde bakıldığında diğer batarya destekli güneş enerjisi çözümlerine benzeyen sistem depolanan enerjiyi anlık isteğe göre harcayıp depolayarak enerjiden tasarruf sağlıyor. BMW i3 sahiplerinin isterse batarya değişimi sonrasında eski bataryalarını takarak kullanabildiği sistemde 22kWh ve 33kWh'lik batarya seçenekleri 24 saatlik kesintide sorunsuzca güç sağlayabiliyor.
Şu anda test aşamasında olan konseptin geleceğiyle net bir bilgi bulunmuyor.

http://cleantechnica.com/2016/06/22/bmw-announces-home-energy-storage-system-using-i3-battery-packs/ Yorum Yaz
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ozeba 3 yıl en beğenilen
Klavyenizin virgul tusu calisiyor mu? Kontrol edebilir misiniz? @caner koksel
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yimmasabi 3 yıl
e_capkan
tesla çakması :) i3 yerine güzel bi araba yapsalar. satışlar baya artar.

BMW i5 gayet hoş bence, tabi fiyatı ne olur bilemiyorum. Yapıyorlar ama yavaş ilerliyor, 2020-2021 de çıkacakmış.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bizim gibi 3. dünya ülkelerinde
anca zehirli ham maddeleri madenlerden fabrikalara giderken görürüz anca !
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El_domingo 3 yıl
33kw cok iyi bir değer...ama fiyatlar son tukecei için yuksek olur...sonuc çinlililere guveniyorum bunlar bir çıkarsında sonrasında kısa surede fiyatların aşağıya geleceğine inanıyorum...
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FromZeroToHero 3 yıl
ozeba
Klavyenizin virgul tusu calisiyor mu? Kontrol edebilir misiniz? @caner koksel

Tebrikler, böyle şeylere bir tek ben mi dikkat ediyorum ? belki de ben abartıyorum diye düşünüyordum. sizin yorumunuzu görünce tek olmadığımı anladım.
Tabii ki her yazı kompozisyon kalitesinde veya roman tadında imla kurallarına dikkat edilerek yazılamıyor ama bu tarz hatalar benim açımdan paylaşımı yapılan konuya gölge düşürüyor.
Günümüzde yorumlara bile gereken saygıyı gösteremeyen, her yorumda; buradan şuna şöyle cevap vereyim, şunu şöyle "Trolleyeyim" gibi gayretler içerisinde olan topluma imla'dan bahsetmek yersiz sanırım...
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ozeba 3 yıl FromZeroToHero
Test sorulari cozmeye dayali nesiller yetistirdigimiz icin insanlar artik ogrendiklerini gunluk yasama aktaramaz oldular. Haberi okurken cok zorlandim. Konuya biraz ilgisiz olsam asla birsey anlayamazdim.
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12 Angry Men 3 yıl
Neden normal bmw arabaları gibi tasarlamıyorlar, böyle çok çirkin.
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Pi 3 yıl
Bmwnin tek beğenmedim arabasi. Bu ne allasen aga ya
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e_capkan 3 yıl
tesla çakması :)

i3 yerine güzel bi araba yapsalar. satışlar baya artar.
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LastShip 3 yıl Pi
Pi
Bmwnin tek beğenmedim arabasi. Bu ne allasen aga ya


2 kasa serisine ne diyorsun. Bence bunda pek bi farki yok reno gibi kasayla ciktilar piyasaya
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ozeba 3 yıl en beğenilen
Klavyenizin virgul tusu calisiyor mu? Kontrol edebilir misiniz? @caner koksel
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BMW, elektrikli araç ve
5 etiket daha powerwall bmw i3 Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
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