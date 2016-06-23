BMW, i3 bataryasını kullanan enerji depolama çözümünü duyurdu

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Montreal'deki elektrikli araçlar sempozyumunda BMW i3 modelinin bataryasını kullanan elektrik depolama ve yönetme konseptini tanıttı. BMW kendisinin yüksek voltajlı elektrikli araç bataryasını bu yolda kullanan ilk araç üreticisi olduğunu söylüyor. (Tesla'nın Powerwall çözümü araçlarındakinden çok daha küçük bir batarya kullanıyor)
Voltaj dönüştürücü ve güç elektronikleri barındıran ev sistemi güneş panelleri ve şarj istasyonlarıyla sorunsuzca bağlanacak şekilde tasarlanmış. Temelde bakıldığında diğer batarya destekli güneş enerjisi çözümlerine benzeyen sistem depolanan enerjiyi anlık isteğe göre harcayıp depolayarak enerjiden tasarruf sağlıyor. BMW i3 sahiplerinin isterse batarya değişimi sonrasında eski bataryalarını takarak kullanabildiği sistemde 22kWh ve 33kWh'lik batarya seçenekleri 24 saatlik kesintide sorunsuzca güç sağlayabiliyor.
Şu anda test aşamasında olan konseptin geleceğiyle net bir bilgi bulunmuyor.
http://cleantechnica.com/2016/06/22/bmw-announces-home-energy-storage-system-using-i3-battery-packs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
BMW i5 gayet hoş bence, tabi fiyatı ne olur bilemiyorum. Yapıyorlar ama yavaş ilerliyor, 2020-2021 de çıkacakmış.
[img] cdn.bmwblog.com/...
[/img] bmwblog.com/...
anca zehirli ham maddeleri madenlerden fabrikalara giderken görürüz anca !
Tebrikler, böyle şeylere bir tek ben mi dikkat ediyorum ? belki de ben abartıyorum diye düşünüyordum. sizin yorumunuzu görünce tek olmadığımı anladım.
Tabii ki her yazı kompozisyon kalitesinde veya roman tadında imla kurallarına dikkat edilerek yazılamıyor ama bu tarz hatalar benim açımdan paylaşımı yapılan konuya gölge düşürüyor.
Günümüzde yorumlara bile gereken saygıyı gösteremeyen, her yorumda; buradan şuna şöyle cevap vereyim, şunu şöyle "Trolleyeyim" gibi gayretler içerisinde olan topluma imla'dan bahsetmek yersiz sanırım...
i3 yerine güzel bi araba yapsalar. satışlar baya artar.
2 kasa serisine ne diyorsun. Bence bunda pek bi farki yok reno gibi kasayla ciktilar piyasaya
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