BMW, i8 hibrit modelini tamamen elektrikliye geçirmeyi düşünüyor

BMW i8 piyasaya sürüldüğünden bu yana firma için çok önemli bir model olmayı başardı, bunun karşılığında firmanın i bölümü gelecekte şimdiki versiyonun yerini alabilecek aracın tamamen elektrikli bir versiyonunun prototipini yapmayı planlıyor.

Autocar'a göre prototip model daha büyük bataryaya ve şimdiki hibrit sistemin yerini alacak yüksek devirli 3 adet elektrik motoruna sahip olacak. Resmi bilgiler şu an için saklanırken söylentilere göre tamamen elektrikli i8'in Temmuz 2015'de tanıtılan i bölümünün i8 görünümlü yakıt hücreli araştırma aracında kullanılan aynı karbon fiber yapıya sahip olacak.

Yeni büyük bataryası nedeniyle şimdikinden daha ağır olması beklenirken BMW, yeni aracın şimdiki modelin 1485kg ağırlığından çok da fazla olmayacağı görüşünde.

Autocar'ın söylediğine göre gücünü 3 adet fırçasız elektrik motorundan alacak araç bu gücü 4 tekere birden aktaracak. Bir motorun önde yer alması beklenirken diğer iki modelin şimdiki i8'in 1.5 litre 3 silindir turboşarjlı motorunun yerini alması bekleniyor. Söylentilere göre her bir motor 268 beygir güç üretecekken pratiğe baktığımızda 268 x 3 = 804 beygir denklemi tam olarak geçerli olmuyor.

Bu değişikliğin ne zaman gerçekleşeceği sorusunun cevabı ise şu anda bilinmiyor. 2017 yılında i8 tabanlı Formula E güvenlik aracındaki yeni teknolojileri bünyesine katarak bir makyaja aracın tamamen elektrikli versiyonunun makyaj öncesi piyasaya çıkması beklenmiyor.