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BMW, i8 hibrit modelini tamamen elektrikliye geçirmeyi düşünüyor

BMW i bölümünün spor modeli i8'in tamamen elektrikli versiyonunu üretmeyi gözden geçiriyor. 3 adet elektrikli motora ve daha büyük bataryaya sahip olacak modelin detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW i8 piyasaya sürüldüğünden bu yana firma için çok önemli bir model olmayı başardı, bunun karşılığında firmanın i bölümü gelecekte şimdiki versiyonun yerini alabilecek aracın tamamen elektrikli bir versiyonunun prototipini yapmayı planlıyor. 
Autocar'a göre prototip model daha büyük bataryaya ve şimdiki hibrit sistemin yerini alacak yüksek devirli 3 adet elektrik motoruna sahip olacak. Resmi bilgiler şu an için saklanırken söylentilere göre tamamen elektrikli i8'in Temmuz 2015'de tanıtılan i bölümünün i8 görünümlü yakıt hücreli araştırma aracında kullanılan aynı karbon fiber yapıya sahip olacak.
Yeni büyük bataryası nedeniyle şimdikinden daha ağır olması beklenirken BMW, yeni aracın şimdiki modelin 1485kg ağırlığından çok da fazla olmayacağı görüşünde.
Autocar'ın söylediğine göre gücünü 3 adet fırçasız elektrik motorundan alacak araç bu gücü 4 tekere birden aktaracak. Bir motorun önde yer alması beklenirken diğer iki modelin şimdiki i8'in 1.5 litre 3 silindir turboşarjlı motorunun yerini alması bekleniyor. Söylentilere göre her bir motor 268 beygir güç üretecekken pratiğe baktığımızda 268 x 3 = 804 beygir denklemi tam olarak geçerli olmuyor.
Bu değişikliğin ne zaman gerçekleşeceği sorusunun cevabı ise şu anda bilinmiyor. 2017 yılında i8 tabanlı Formula E güvenlik aracındaki yeni teknolojileri bünyesine katarak bir makyaja aracın tamamen elektrikli versiyonunun makyaj öncesi piyasaya çıkması beklenmiyor.

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ufo 3 yıl en beğenilen
myalperen
Tehlikesiz bir pil teknolojisi yapsalar alınabilir de lityum iyonu ne kadar sarmalayıp korusanız da darbe aldığında patlama riski var. Örnekleri de bolca mevcut. İnsanın içinde bir şüphe oluyor pil sonuçta. Bu algıyı kırmaları lazım.

pili tehlikesi olduğu için mi almıyorsun :)))
myalperenTehlikesiz bir pil teknolojisi yapsalar alınabilir de lityum iyonu ne kadar sarmalayıp korusanız da darbe aldığında patlama riski var....
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1 Yanıt Yanıtla +15
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casperfriendly 3 yıl
İ8 gerçekten inanılmaz bir araç. Sanki gelecekten gelmiş.
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ufo 3 yıl
Benzin de yaniyor ne var? Benzinli arabaya niye biniyorsunuz ozaman ?

Ben size 1000 tane yanan araba haberi bulayim..
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tuago 3 yıl
myalperen
Tehlikesiz bir pil teknolojisi yapsalar alınabilir de lityum iyonu ne kadar sarmalayıp korusanız da darbe aldığında patlama riski var. Örnekleri de bolca mevcut. İnsanın içinde bir şüphe oluyor pil sonuçta. Bu algıyı kırmaları lazım.

Lityum iyon piller tam şarjlı olduğunda herhangi bir nedenle havayla temas ettiğinde yanmaya başlıyormuş. İlla kısa devre olması şart değil. Bir kez yanmaya başladığında suyla bile sönmüyormuş. Sudaki oksijen i kullanıp yanmaya devam ediyor. O nedenle tehlikeli olduğu konusuna bende katılıyorum. Norveç te şarj olurken yanan bir tesla model s haberi var. Arabadan geriye fazla bir şey kalmamıştı.
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aycibin 3 yıl
emisyon için elektrik elbette önemli.ama bu da bir spor otomobil.bir aracı spor otomobil yapan bazı olmazsa olmazları var.sedanlardan bazı farkları olması lazım.yoksa alınmaz.formula'nın bile atmosferik motorlardan sonra gelirleri düştü.
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fullflavor1977 3 yıl
valla bugune kadar pili patlamis bir elekrikli arac duymadim. pil patlamasi olasiligi yakit tanki patlamasi olasiligindan bile daha dusuk olasi bir kaza aninda...
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Master_Evil 3 yıl
olması gereken zaten bu i8 için
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Guhong01 3 yıl
"ELEKTRİYE" xD
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ufo 3 yıl en beğenilen
myalperen
Tehlikesiz bir pil teknolojisi yapsalar alınabilir de lityum iyonu ne kadar sarmalayıp korusanız da darbe aldığında patlama riski var. Örnekleri de bolca mevcut. İnsanın içinde bir şüphe oluyor pil sonuçta. Bu algıyı kırmaları lazım.

pili tehlikesi olduğu için mi almıyorsun :)))
1 Yanıt Yanıtla +15
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arel.gr 3 yıl ufo
ufo

myalperen

Tehlikesiz bir pil teknolojisi yapsalar alınabilir de lityum iyonu ne kadar sarmalayıp korusanız da darbe aldığında patlama riski var. Örnekleri de bolca mevcut. İnsanın içinde bir şüphe oluyor pil sonuçta. Bu algıyı kırmaları lazım.


pili tehlikesi olduğu için mi almıyorsun :)))

..... e hakli pil tabiiki, baska noolabilir ??????
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alemburda34 3 yıl
Su mavi rengi cok gzl ama bu aracla saglam kaza yaptin mi direk pert
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kadirirdem 3 yıl
zaten öyle yapması lazım rekabet için....
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myalperen 3 yıl
Tehlikesiz bir pil teknolojisi yapsalar alınabilir de lityum iyonu ne kadar sarmalayıp korusanız da darbe aldığında patlama riski var. Örnekleri de bolca mevcut. İnsanın içinde bir şüphe oluyor pil sonuçta. Bu algıyı kırmaları lazım.
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casperfriendly 3 yıl
İ8 gerçekten inanılmaz bir araç. Sanki gelecekten gelmiş.
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