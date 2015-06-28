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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW'dan sörf tahtası taşıyan konsept motosiklet

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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BMW'dan sörf tahtası taşıyan konsept motosiklet
Son dönemde imza attığı etkileyici çalışmalarla klasik motosiklet pazarında ne denli etkili olduğunu bir kez daha kanıtlayan Alman otomobil devi BMW, ilgi çekici konsept motosikletler geliştirmeye devam ediyor. R Nine T ve Concept 90 gibi etkileyici konsept motosikletleri geçtiğimiz aylarda görücüye çıkaran BMW, şimdi de sörf meraklılarına yönelik olarak geliştirdiği yeni konsept motosikleti Concept Path 22'yi tanıttı.
 BMW'nun motosiklet üretiminden sorumlu departmanı olan BMW Motorrad tarafından geliştirilen BMW Concept Path 22, özel tasarımı sayesinde sörf tahtası taşıyabiliyor. Adını Avrupa'nın en popüler sörf noktalarından birinden alan Concept Path 22, Fransa'da düzenlenen Wheels & Waves Festival kapsamında kullanıcılarla buluşacak. Bu etkileyici motosikletin seri üretime geçip geçmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

http://www.engadget.com/2015/06/23/bmw-concept-path-22-motorcycle/ Yorum Yaz
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Sayfa yenilenmeden resim geçişi sağlanabilirse çok güzel olur,saygılar.
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tricore 3 yıl
Tuni.
s7.postimg.org/... düldül de tasiyor. Hemde iki kisi biniyoruz. 110 km/h ciktim. Zaten motorun son surati o kadar :)Ruzgardan cok etkilenmiyor


Ah bu çok iyiydi ...
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ti7800 3 yıl
Bence yukarıda tavan gibi yerleşmiş olmalıydı..
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BekirTemel 3 yıl
Sörf yapmaya motosiklet ile gitmekte ne bileyim biraz şov bence.
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cihangir151 3 yıl
Muheteşem kesinlikle devrim niteliğinde bir gelişme. Dalga mı geçiyorsunuz? Motosikletlerle ilgili onca teknolojik gelişme yaşanırken kaçından haberdar ettiniz de bunu haber yapıyorsunuz... Yani bu site için bunun haber değeri nedir? Madem reklam alacaksınız azıcık seçici olun.
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hachiko 3 yıl
Bmwnin işleri kesat galiba nasıl sıkıntıdır bu..
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Tuni. 3 yıl
s7.postimg.org/...
Bizim düldül de tasiyor. Hemde iki kisi biniyoruz. 110 km/h ciktim. Zaten motorun son surati o kadar :)
Ruzgardan cok etkilenmiyor
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olzii 3 yıl
Bu çok iyi oldu. Hep sörf tahtamı nasıl taşıyacağımı düşünmüşümdür.
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karakaya_o 3 yıl
Üzerinde sörf tahtası varken yüksek hızlara çıkılmaz bunda. Rüzgar anında paket eder.
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Sayfa yenilenmeden resim geçişi sağlanabilirse çok güzel olur,saygılar.
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swat882 3 yıl kımyasal
kımyasal

Sayfa yenilenmeden resim geçişi sağlanabilirse çok güzel olur,saygılar.

aynen öyle, direkt bu sayfada açsaya fotoğrafları
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zibidi gonzales 3 yıl
adamlardaki akla bak
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