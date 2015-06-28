BMW'dan sörf tahtası taşıyan konsept motosiklet

Son dönemde imza attığı etkileyici çalışmalarla klasik motosiklet pazarında ne denli etkili olduğunu bir kez daha kanıtlayan Alman otomobil devi BMW, ilgi çekici konsept motosikletler geliştirmeye devam ediyor. R Nine T ve Concept 90 gibi etkileyici konsept motosikletleri geçtiğimiz aylarda görücüye çıkaran BMW, şimdi de sörf meraklılarına yönelik olarak geliştirdiği yeni konsept motosikleti Concept Path 22'yi tanıttı.



BMW'nun motosiklet üretiminden sorumlu departmanı olan BMW Motorrad tarafından geliştirilen BMW Concept Path 22, özel tasarımı sayesinde sörf tahtası taşıyabiliyor. Adını Avrupa'nın en popüler sörf noktalarından birinden alan Concept Path 22, Fransa'da düzenlenen Wheels & Waves Festival kapsamında kullanıcılarla buluşacak. Bu etkileyici motosikletin seri üretime geçip geçmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.



http://www.engadget.com/2015/06/23/bmw-concept-path-22-motorcycle/