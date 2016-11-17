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BMW’de hava yastığı kabusu: 33 bin 600 araç geri çağrılıyor

BMW, 33 bin 600 adet aracı kapsayan bir geri çağırma programını duyurdu. Problem sensörden kaynaklı bir sorun nedeni ile çarpışma anında hava yastıklarının açılmaması.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BMW’de hava yastığı kabusu: 33 bin 600 araç geri çağrılıyor
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BMW Grubu yeni bir geri çağırma programını duyurdu. Küresel ölçekte satılmış 33 bin 600 aracı kapsayan geri çağırma programı kapsamında 7 Serisi, 5 Serisi GT ve Rolls-Royce Ghost modellerinin Aralık 2011 ile Haziran 2012 aralığında üretilmiş olan seride sorunun gözlendiği belirtiliyor.

Çin’de yaşanan ölümlü bir kazadan yola çıkılarak yapılan araştırmada araçların sensörleri ile ilgili bir problem tespit edilmiş. Soruna göre Takata markalı sensörlerdeki bir yazılımsal sorun, hava yastıklarına hatalı veri gönderiyor. Bu yanlış bilgi nedeniyle de hava yastıkları, kaza anında açılamayabiliyormuş.

Sorun için kullanıcılardan araçlarını BMW merkezlerine getirmelerini isteyen Alman otomobil üreticisi, tüm işlemlerin ücretsiz olarak yapılacağını ve toplam servis süresinin maksimum 3 saat süreceğini bildiriyor. Kullanıcılar araçların bu sorundan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için burada yer alan sayfadan şasi numaralarını girerek kontrol sağlayabiliyor. Sorun BMW’nin bahsi geçen modellerinin satıldığı Avrupa ve Asya bölgelerinin tamamında satılan araçları kapsıyor.


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bafbaf 2 yıl
Bmw 33 bin 600 e araba satacak diye atladım.
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kadirirdem 2 yıl
Hayati önem taşıyor bir an önce yapılması lazım...
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CENS. 2 yıl
Ne BMW ne Mercedes eskisi gibi kaliteli araçlar üretmiyor. Yada üretemiyor en olmadı üretmek istemiyor tam bilmiyorum. Gerçi karşıdaki şoför kadar iyiyiz bizde ne kadar güvenli olursa olsun karşıda ki dürzü katilse sürücüyse tehlikedeyiz.
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