BMW’de hava yastığı kabusu: 33 bin 600 araç geri çağrılıyor

Çin’de yaşanan ölümlü bir kazadan yola çıkılarak yapılan araştırmada araçların sensörleri ile ilgili bir problem tespit edilmiş. Soruna göre Takata markalı sensörlerdeki bir yazılımsal sorun, hava yastıklarına hatalı veri gönderiyor. Bu yanlış bilgi nedeniyle de hava yastıkları, kaza anında açılamayabiliyormuş.
Sorun için kullanıcılardan araçlarını BMW merkezlerine getirmelerini isteyen Alman otomobil üreticisi, tüm işlemlerin ücretsiz olarak yapılacağını ve toplam servis süresinin maksimum 3 saat süreceğini bildiriyor. Kullanıcılar araçların bu sorundan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için burada yer alan sayfadan şasi numaralarını girerek kontrol sağlayabiliyor. Sorun BMW’nin bahsi geçen modellerinin satıldığı Avrupa ve Asya bölgelerinin tamamında satılan araçları kapsıyor.
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