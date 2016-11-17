Elon Musk'tan tüm dünyaya yüksek hızda internet bağlantısı getirecek çılgın proje

Tesla ve SpaceX'in yanı sıra SolarCity'nin de kurucusu olan Elon Musk, sınır tanımayan projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Daha önce tamamen güneş hücrelerinden oluşan çatı fikriyle karşımıza çıkan genç girişimci, son olarak süper hızlı yeni nesil ulaşım aracı Hyperloop One için çalışmaları hızlandırmıştı.

Bu kez tüm dünyaya kesintisiz ve hızlı internet bağlantısı sunmak için düğmeye basan Elon Musk, yine çılgın bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. SpaceX’in altyapısını ve imkanlarını kullanarak dünya yörüngesine güneş enerjisiyle çalışacak 4.425 adet uydu yerleştirecek olan Musk, gerekli izinler için hazırlanan dosya ile ABD Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) başvurdu.

Google projeye 1 milyar dolar yatırım yapmıştı

Dünya'nın birçok noktasına geniş bant internet bağlantısı sunmayı hedefleyen projenin ne amaçla kullanılacağı şimdilik bilinmiyor ancak Tesla için yatırım niteliği taşıdığı aşikar. Elde edilen bilgilere göre tek bir uydu yaklaşık 1.060 kilometrelik alanı kapsayacak ve aynı yüzey alanını görecek birden fazla uydu sayesinde daha verimli sonuç alınacak.

Elon Musk ilk olarak 2015 yılında dile getirdiği küresel internet fikri için 10 milyar dolar bütçeye ve 5 yıl süreye ihtiyaç olduğunu açıklamış, Google'dan ise 1 milyar dolar yatırım almıştı. İlk etapta 800 uydunun kurulacağı belirtiliyor ancak çalışmaların ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.