Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk'tan tüm dünyaya yüksek hızda internet bağlantısı getirecek çılgın proje

Sıra dışı ve yenilikçi girişimleriyle dikkatleri çeken Elon Musk, dünya yörüngesine 4 bin uydu yerleştirerek yüksek hızda küresel internet bağlantısı sağlayacak projesi için ilk başvuruyu yaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,4b
1
48
Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla ve SpaceX'in yanı sıra SolarCity'nin de kurucusu olan Elon Musk, sınır tanımayan projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Daha önce tamamen güneş hücrelerinden oluşan çatı fikriyle karşımıza çıkan genç girişimci, son olarak süper hızlı yeni nesil ulaşım aracı Hyperloop One için çalışmaları hızlandırmıştı.
Bu kez tüm dünyaya kesintisiz ve hızlı internet bağlantısı sunmak için düğmeye basan Elon Musk, yine çılgın bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. SpaceX’in altyapısını ve imkanlarını kullanarak dünya yörüngesine güneş enerjisiyle çalışacak 4.425 adet uydu yerleştirecek olan Musk, gerekli izinler için hazırlanan dosya ile ABD Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) başvurdu.

Google projeye 1 milyar dolar yatırım yapmıştı 

Dünya'nın birçok noktasına geniş bant internet bağlantısı sunmayı hedefleyen projenin ne amaçla kullanılacağı şimdilik bilinmiyor ancak Tesla için yatırım niteliği taşıdığı aşikar. Elde edilen bilgilere göre tek bir uydu yaklaşık 1.060 kilometrelik alanı kapsayacak ve aynı yüzey alanını görecek birden fazla uydu sayesinde daha verimli sonuç alınacak.
Elon Musk ilk olarak 2015 yılında dile getirdiği küresel internet fikri için 10 milyar dolar bütçeye ve 5 yıl süreye ihtiyaç olduğunu açıklamış, Google'dan ise 1 milyar dolar yatırım almıştı. İlk etapta 800 uydunun kurulacağı belirtiliyor ancak çalışmaların ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Abdülhak Hamit Tarhan 3 yıl en beğenilen
Akk var mı?
1 Yanıt Yanıtla +105
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myalperen 3 yıl
Elon, İstanbul'un üstüne de 1 tane gönder de bizi şu lanet olası arap telekomdan kurtar dostum.
Yanıtla +81
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shalashaska 3 yıl
Bu herifin haberlerini okudukça kendimi bilim kurgu filmi seneryosunda gibi hissediyorum,sanki sonradan bi ibne*ik çıkıcak
Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
irish 2 yıl
Hadi be. Bi yapın şu işi be...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 2 yıl
Ortaya fikir atmak kolay, her taraf uydu doldu radyasyondan herkeste kanser çıkmaya başladı. Teknolojik cihazlarla insanları online yapıp kişisel verilerini satıp ilk başta kanser yapıyorlar sonra devreye ilaç lobisi giriyor birazda onlar oynuyorlar, top patlayınca cenaze işlerini de devlet hallediyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hadouken06 3 yıl
dünyayı kirlettiğimiz yetmedi birde uzayı uydu çöplüğüne cevirecekler , bu uydular fırlatılırda evladiyelik olmayacak sonuçta ömrünü tamamlayan çöp olacak , hayırlı işler musk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 3 yıl
Çok büyük adamsın vahabi zihniyeti deve sidigi içenlerin kabuslarina girecek birkaç yıl sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuank 3 yıl
Yalvarırım buradan başla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 3 yıl
download 1gbit oldu diyelim peki ya upload?
tırt Arap Telekom un adsl ile olacak gene :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 3 yıl
Acun abi şimdi dünyaya bedava internet daatacam. 3 evetle uğurluyoruz Elon'ı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tekno moomce 3 yıl
Uzaydan buraya iyimiş AKN yoksa bati
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raveka 3 yıl
Dünyayı korkmadan değiştiren adam olarak adlandırıyorum. Ki bana kalırsa Tesla bir devrimdir. Dört, beş yıl sonra tüm petrol şirketlerinin, arapların sonunu korkmadan getirecek bir devrim. Hatta cesaret dolu bir devrim de denebilir, lakin bu denli binlerce zenginin yoluna taş koyan bir adam çok müthiş ayakta duruyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 3 yıl
Bir yanda adam nelere uğraşıyor bir yanda bizimkiler interneti istediği zaman kapatmak ve hızları düşürmek ile uğraşıyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12433 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, elon musk ve
7 etiket daha spacex Popüler uydu MPopüler Uzay Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Türk mühendislerden trafik yoğunluğunu bitirecek uygulama 3 yıl AMD Zen işlemciler 17 Ocak’ta geliyor 3 yıl Gök Sarayı'ndaki Çinli taykonotlar işte böyle Dünya'ya döndü (Video) 3 yıl Volkswagen’in elektrikli aracı e-Golf yenilendi 3 yıl Amazon'dan Müslüman ve Hristiyan dostluğunu anlatan sıra dışı reklam 3 yıl Nvidia’nın son driverlarında bir çok sorun baş gösterdi 3 yıl iPhone'un tüm arama geçmişini gizlice kaydettiği iddia ediliyor 3 yıl Milli Savaş Tankımız Altay ile ilgili her şey, tüm merak edilenler! 3 yıl iPhone fiyatları artabilir: iPhone'lar artık ABD'de mi üretilecek? 3 yıl Visual Studio ilk ön izleme sürümü MacOS için yayınlandı 3 yıl Google’dan Star Wars temalı Cardboard 3 yıl Kong’dan yeni fragman: Canavar sayısı artıyor 3 yıl Kavisli ekranlı bir telefon da Vivo’dan 3 yıl SQL Server, Linux’a geldi 3 yıl Tüm Apple mağazalarında ücretsiz kodlama saati atölyeleri 3 yıl Apple, AppStore’da video içerikler için indirim hazırlığında 3 yıl Fruit Ninja ekibinden Dan the Man 3 yıl BMW’de hava yastığı kabusu: 33 bin 600 araç geri çağrılıyor 3 yıl Amazon’un mobil uygulaması artık paket içeriğini de gösteriyor 3 yıl Qualcomm Snapdragon 835 duyuruldu: Samsung ile büyük ortaklık 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk'tan tüm dünyaya yüksek hızda internet bağlantısı getirecek çılgın proje Sonraki Western Digital'in SSD sürücüleri ülkemizde 3 yıl Microsoft, Linux Vakfı'nın platin üyesi oldu 3 yıl Beyin ile kaslar arasındaki kablosuz bağlantı felçe çözüm olabilir 3 yıl Google PhotoScan ile eski fotoğraflarınızı saniyeler içerisinde dijital ortama aktarın 3 yıl Alfa Romeo Stelvio: İtalyan üretici ilk SUV modelini tanıttı 3 yıl Intel üst seviye Xeon E5-2699A V4 işlemcisini duyurdu 3 yıl Sony Xperia XZ avantajlı paketi Türk Telekom'da 3 yıl Marvel dizilerine bir yenisi daha ekleniyor: The Inhumans 3 yıl Motorlu taşıtlar için ÖTV tasarısı TBMM’de kabul edildi 3 yıl BMW önümüzdeki sene 100.000 elektrikli araç satışı hedefliyor 3 yıl Total, elektrikli araç dönüşümünde ilk kıvılcımı çaktı 3 yıl Sonar kullanarak iPhone'unuzu kontrol edin 3 yıl Intel sürücüsüz araçlar için 250 milyon dolar bütçe ayırdı 3 yıl Galaxy Note 7 geri mi dönüyor? 3 yıl Vuzix, zengin gerçeklik temelli güneş gözlüğünü CES 2017 fuarına getiriyor 3 yıl TP-Link, akıllı telefondan yönetilebilen yeni VDSL modemi "Archer VR400"ü tanıttı 3 yıl Taiwan Excellence Gaming Cup: GIGABYTE ile röportaj 3 yıl İnternet devleri sahte haber yayınlayanlara savaş açtı 3 yıl Rekabette elini güçlendirmek isteyen Snapchat halka arz için başvuru yaptı 3 yıl Strato’nun Almanya’daki veri merkezini gezdik, sorular sorduk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim