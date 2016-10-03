BMW'den tamamen elektrikli araç atağı

BMW cuma günü yaptığı açıklamayla crossover X3 modeli ve Mini modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Bu hareket BMW'nin elektrikli araç portföyü için önemli bir genişleme durumunda.

Şirketin elektrikli araçlar konusuna geldiğimizde bir geçmişi yer alıyor. 2013 yılında tamamen elektrikli i3'ü piyasaya sunan Alman devi onun öncesinde 2009 yılında ise dünya çapında 500 araçla Mini E modelinin testlerini gerçekleştirmişti. Sonraki dönemde BMW i8 hibrit modelini piyasaya süren firmanın prizli hibrit X5 xDrive40e, 225xe, 330e ve 740e modelleri de bulunuyor.

Yeni araçların 2019 yılında piyasaya sürülmesi beklenirken, BMW CEO'su Harald Krueger'ın belirttiğine göre modeller fiyat ve menzil konularında rekabetçi olacaklar. Reuters'ın öne sürüşüne göre Daimler, Volkswagen ve Tesla gibi rakip otomobil üreticileri tarafından artan bir baskıyla yüzleşen BMW, bu nedenden dolayı daha agresif elektrikli araç planı oluşturdu. Geçtiğimiz hafta Paris Otomobil Fuarında Volkswagen kendi elektrikli konsept aracını tanıtırken, Chevrolet ise yüksek menziliyle dikkat çeken Bolt elektrikli aracını yıl bitiminden önce piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Rekabet yanında sıkı çevre yönetmelikleriyle de karşılaşan araba üreticileri için Avrupa Birliği yeni emisyon hedefleri 2021 yılında uygulanmaya başlanacak.

http://www.theverge.com/2016/10/2/13141044/bmw-producing-electric-x3-mini-vehicles-cars