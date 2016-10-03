BMW'den tamamen elektrikli araç atağı

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BMW cuma günü yaptığı açıklamayla crossover X3 modeli ve Mini modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Bu hareket BMW'nin elektrikli araç portföyü için önemli bir genişleme durumunda.
Şirketin elektrikli araçlar konusuna geldiğimizde bir geçmişi yer alıyor. 2013 yılında tamamen elektrikli i3'ü piyasaya sunan Alman devi onun öncesinde 2009 yılında ise dünya çapında 500 araçla Mini E modelinin testlerini gerçekleştirmişti. Sonraki dönemde BMW i8 hibrit modelini piyasaya süren firmanın prizli hibrit X5 xDrive40e, 225xe, 330e ve 740e modelleri de bulunuyor.
Yeni araçların 2019 yılında piyasaya sürülmesi beklenirken, BMW CEO'su Harald Krueger'ın belirttiğine göre modeller fiyat ve menzil konularında rekabetçi olacaklar. Reuters'ın öne sürüşüne göre Daimler, Volkswagen ve Tesla gibi rakip otomobil üreticileri tarafından artan bir baskıyla yüzleşen BMW, bu nedenden dolayı daha agresif elektrikli araç planı oluşturdu. Geçtiğimiz hafta Paris Otomobil Fuarında Volkswagen kendi elektrikli konsept aracını tanıtırken, Chevrolet ise yüksek menziliyle dikkat çeken Bolt elektrikli aracını yıl bitiminden önce piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Rekabet yanında sıkı çevre yönetmelikleriyle de karşılaşan araba üreticileri için Avrupa Birliği yeni emisyon hedefleri 2021 yılında uygulanmaya başlanacak.
http://www.theverge.com/2016/10/2/13141044/bmw-producing-electric-x3-mini-vehicles-cars Yorum Yaz Paylaş Tweetle
troll fiziğinde master
Çinliler deli gibi EV üretiyorlar.
Teslanın gelişmiş özellikleri varken (autopilot,sensör,geniş dokunmatik ekran vs) bmw hala cruise controlu opsiyonla satsın. Teknoloji özürlü arabayı hybrid yapmışsın neye faydası var?
genis dokunmatik ekran disinda katiliyorum otopilot ozelligi iyi ama ben en ust guvenlige sahip bile olsa bir elimi direksiyon uzerinde tutarim volvo mercedes bmw yeni kasalari yari otopilotla geliyor o ekranin yerlesimini bir turlu sevmedimvolvoda cok iyi oturtulmus konsola ama onunda oyle gelmesini istemezdim
Bilmiyor ki elektrik agactan toplanmiyor .
Çin mesela elektrige abandikca cevre kirliligi artacak .
Araştırmadan sallayin elektrik mi ? Ha iyidir o zaman
Kaldi ki Turkiye de kimsenin ozel garaji yok onu gectim sokaklarda bile elektrikli araclara alt yapi yok . Elektrikli araclarin otvsini tesvik etse bu ulke vergi ulkesi nasil olacK ?
Ancak sen 150.000TL'ye A segment elektrikli araç satıyorsun.
Aynı şekilde F30'un elektriklisi gelse 320d ile aynı paraya belki daha pahalıya satılacak. Türkiye'de kimse almaz o paralar, İ8 iyi olduğu için satıyor, İ3'den farklı hibrit sonuçta.