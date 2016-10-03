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BMW'den tamamen elektrikli araç atağı

Alman otomotiv devi BMW gittikçe rekabet arttığı elektrikli araç piyasasına yeni modeller kazandırmayı planlıyor. X3'ün elektrikli bir versiyonunu sunmayı planlayan şirketin Mini için de planları var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW cuma günü yaptığı açıklamayla crossover X3 modeli ve Mini modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Bu hareket BMW'nin elektrikli araç portföyü için önemli bir genişleme durumunda.
Şirketin elektrikli araçlar konusuna geldiğimizde bir geçmişi yer alıyor. 2013 yılında tamamen elektrikli i3'ü piyasaya sunan Alman devi onun öncesinde 2009 yılında ise dünya çapında 500 araçla Mini E modelinin testlerini gerçekleştirmişti. Sonraki dönemde BMW i8 hibrit modelini piyasaya süren firmanın prizli hibrit X5 xDrive40e, 225xe, 330e ve 740e modelleri de bulunuyor.
Yeni araçların 2019 yılında piyasaya sürülmesi beklenirken, BMW CEO'su Harald Krueger'ın belirttiğine göre modeller fiyat ve menzil konularında rekabetçi olacaklar. Reuters'ın öne sürüşüne göre Daimler, Volkswagen ve Tesla gibi rakip otomobil üreticileri tarafından artan bir baskıyla yüzleşen BMW, bu nedenden dolayı daha agresif elektrikli araç planı oluşturdu. Geçtiğimiz hafta Paris Otomobil Fuarında Volkswagen kendi elektrikli konsept aracını tanıtırken, Chevrolet ise yüksek menziliyle dikkat çeken Bolt elektrikli aracını yıl bitiminden önce piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Rekabet yanında sıkı çevre yönetmelikleriyle de karşılaşan araba üreticileri için Avrupa Birliği yeni emisyon hedefleri 2021 yılında uygulanmaya başlanacak.

http://www.theverge.com/2016/10/2/13141044/bmw-producing-electric-x3-mini-vehicles-cars Yorum Yaz
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sdc55 2 yıl
yakışır :)
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SezerDogan 3 yıl
ETV (Elektrikli Taşıtlar Vergisi) is coming.
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Mustang2007 3 yıl
Elektrikli arabaların 1000km menzil ve dinamo mantığı ile kendini ilerlerken bile şarj etmesi lazım teker her döndüğünde enerjisi kullanılmalı
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teramit 3 yıl Mustang2007
Mustang2007

Elektrikli arabaların 1000km menzil ve dinamo mantığı ile kendini ilerlerken bile şarj etmesi lazım teker her döndüğünde enerjisi kullanılmalı

troll fiziğinde master
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fantomasds 3 yıl
AB'nin ve ABD'nin elektrikli araç kararı da tamamen maddi çıkar kaynaklı. Çin'de yaklaşık bir düzine otomobil markası var. Bunlar başlangıçta taklit araç v.s. yaptı ancak hergün kendilerini geliştiriyorlar. Yakın gelecekte AB-ABD araçları standartlarına ulaşacaklar. AB-ABD petrol yakıtlarıyla devam ederse Çinli araçlarla rekabet edemez. Bu nedenle elektrikli araçlara yöneliyor. Çinliler petrollü araçları satmak isteyince "Yassah hemşerim yassah" diyecek. Yoksa elektrik üreten santraller de çevreyi kirletiyor. Tüm araçlar elektrikli olunca dünyadaki tüm elektrik dağıtım şebekesinin de yenilenmesi gerekecek. Şebeke bu yükü kaldıramayacak çünkü.
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teramit 3 yıl fantomasds
fantomasds

AB'nin ve ABD'nin elektrikli araç kararı da tamamen maddi çıkar kaynaklı. Çin'de yaklaşık bir düzine otomobil markası var. Bunlar başlangıçta taklit araç v.s. yaptı ancak hergün kendilerini geliştiriyorlar. Yakın gelecekte AB-ABD araçları standartlarına ulaşacaklar. AB-ABD petrol yakıtlarıyla devam ederse Çinli araçlarla rekabet edemez. Bu nedenle elektrikli araçlara yöneliyor. Çinliler petrollü araçları satmak isteyince "Yassah hemşerim yassah" diyecek. Yoksa elektrik üreten santraller de çevreyi kirletiyor. Tüm araçlar elektrikli olunca dünyadaki tüm elektrik dağıtım şebekesinin de yenilenmesi gerekecek. Şebeke bu yükü kaldıramayacak çünkü.

Çinliler deli gibi EV üretiyorlar.
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elninom1 3 yıl
Tesla, BMW ve Volvo. Şimdi elektrikli araçlara önem veren şirketler gelecekte de kazanacaklar. Teslanın rakibi çoğalmasına sevindim, tüketiciye yarayacaktır.
Teslanın gelişmiş özellikleri varken (autopilot,sensör,geniş dokunmatik ekran vs) bmw hala cruise controlu opsiyonla satsın. Teknoloji özürlü arabayı hybrid yapmışsın neye faydası var?
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Guest-F2673E0F4 3 yıl elninom1
elninom1
Tesla, BMW ve Volvo. Şimdi elektrikli araçlara önem veren şirketler gelecekte de kazanacaklar. Teslanın rakibi çoğalmasına sevindim, tüketiciye yarayacaktır.
Teslanın gelişmiş özellikleri varken (autopilot,sensör,geniş dokunmatik ekran vs) bmw hala cruise controlu opsiyonla satsın. Teknoloji özürlü arabayı hybrid yapmışsın neye faydası var?


genis dokunmatik ekran disinda katiliyorum otopilot ozelligi iyi ama ben en ust guvenlige sahip bile olsa bir elimi direksiyon uzerinde tutarim volvo mercedes bmw yeni kasalari yari otopilotla geliyor o ekranin yerlesimini bir turlu sevmedimvolvoda cok iyi oturtulmus konsola ama onunda oyle gelmesini istemezdim
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TheCaliph_ 3 yıl
Ulkesinde elektrigin cogu Yenilenebilir kaynaktan uretilmeyen adam gelmis elektrikli araclarin artmasi super oluyor diyor

Bilmiyor ki elektrik agactan toplanmiyor .

Çin mesela elektrige abandikca cevre kirliligi artacak .


Araştırmadan sallayin elektrik mi ? Ha iyidir o zaman

Kaldi ki Turkiye de kimsenin ozel garaji yok onu gectim sokaklarda bile elektrikli araclara alt yapi yok . Elektrikli araclarin otvsini tesvik etse bu ulke vergi ulkesi nasil olacK ?
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kadirirdem 3 yıl
Tesla'dan sonra güzel şeyler bunlar hadi bakalım...
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Ibrahim11 3 yıl
Dünyada yaklaşık 30 40 yıllık petrol kaldı o yüzden firmaların bu tür girişimleri normal. Sıkıntı şarj konusunda. Normal boyutta bir aracı şarj etmek bir apartmanın harcadığı güce neredeyse eşdeğer. Eğer şimdiden bu konularda birşey yapabilirsek ilerde dışa bağımlılık o kadar az olur.
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zotacing 3 yıl
BMW İ3 iyi araba ancak Türkiye fiyatı fiyasko. 60.000TL'den satsalar, mantığı anlaşılır ve teşvikli olur.

Ancak sen 150.000TL'ye A segment elektrikli araç satıyorsun.

Aynı şekilde F30'un elektriklisi gelse 320d ile aynı paraya belki daha pahalıya satılacak. Türkiye'de kimse almaz o paralar, İ8 iyi olduğu için satıyor, İ3'den farklı hibrit sonuçta.
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uranuslu61 3 yıl
Abs
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Barni Moloztaş 3 yıl
Elektrikli araçların çoğalması güzel bir şey pahalı olmasa keşke bu kadar.
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