BMW'den yeni elektrikli konsept araç: i Vision Dynamics

Frankfurt Otomobil Fuarının başlaması ile markalar yeni pek çok modelin yanında elekrikli alanındaki konsept modellerini de sergilemeye başladı. Bunlardan birisi olan BMW, elektrikli i Serisine 4-kapılı elektrikli Gran Coupe olarak nitelendirdiği i Vision Dynamics konseptini kazandırdı.

Markanın şehirli i3 ve spor i8 modelleri arasında konumlandırılacak olan yeni modeli, 0'dan 100 km/h hıza 4 saniyede çıkmakla birlikte 200 km/h son sürata sahip. Markanın hibrit ve tamamen elektrikli modelleri piyasaya sürme planının bir parçası olan i Vision, daha genel bir kitleye hitap etmesi nedeniyle önemli bir model olacağa benziyor. Konuyla ilgili açıklama yapan BMW CEO'su Harald Krueger, marka olarak önceliklerinin elektrikten yana olduğunu belirtmiş. 2025 yılına kadar elektrik motoruna sahip 25 tane araç piyasaya sürme planı olan BMW, bunların 12 tanesini tamamen elektrikli olarak planlıyor.

Tanıtılan aracın seri üretime geçeceği sözünü veren BMW, modelin 600 km menzile sahip olacağını belirtmiş. Bu durumda aracın Tesla Model S'i doğrudan rakip olarak alacağını söyleyebiliriz.