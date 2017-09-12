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BMW'den yeni elektrikli konsept araç: i Vision Dynamics

Bir süredir iddialara konu olan BMW'nin yeni dört kapılı elektrikli konsept aracı Frankfurt'ta gün yüzüne çıktı. Araç, markanın i3 ve i8 modelleri arasında konumlandırılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Frankfurt Otomobil Fuarının başlaması ile markalar yeni pek çok modelin yanında elekrikli alanındaki konsept modellerini de sergilemeye başladı. Bunlardan birisi olan BMW, elektrikli i Serisine 4-kapılı elektrikli Gran Coupe olarak nitelendirdiği i Vision Dynamics konseptini kazandırdı.
Markanın şehirli i3 ve spor i8 modelleri arasında konumlandırılacak olan yeni modeli, 0'dan 100 km/h hıza 4 saniyede çıkmakla birlikte 200 km/h son sürata sahip. Markanın hibrit ve tamamen elektrikli modelleri piyasaya sürme planının bir parçası olan i Vision, daha genel bir kitleye hitap etmesi nedeniyle önemli bir model olacağa benziyor. Konuyla ilgili açıklama yapan BMW CEO'su Harald Krueger, marka olarak önceliklerinin elektrikten yana olduğunu belirtmiş. 2025 yılına kadar elektrik motoruna sahip 25 tane araç piyasaya sürme planı olan BMW, bunların 12 tanesini tamamen elektrikli olarak planlıyor.
Tanıtılan aracın seri üretime geçeceği sözünü veren BMW, modelin 600 km menzile sahip olacağını belirtmiş. Bu durumda aracın Tesla Model S'i doğrudan rakip olarak alacağını söyleyebiliriz.

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kadirirdem 2 yıl
Tasarımı güzel olmuş ben beğendim.
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TSY 2 yıl
yine yenileyerek söylüyorum yakın zamana kadar tesla nal toplar bu işten. 2-3 model piyasa sürüp birkaç yıllık geçmişle ar-ge eksikliğiyle yüzyıldan beri her alanda her türlü ar-ge yatırımı olan firmalarla rekabet edemeyecek. sadece spor otomobil üretip dahada geliştirerek özel olarak kalmalıydı. pil motor ve otonom sürüşlerle diğer markalara tedarik sağlasa daha fazla kazanır.
mesela boschun hiç araba üretmemesine rağmen her arabada parçasının veya yazılımsal birşeylerin bulunması gibi.
yine söylüyorum tesla nal toplayacak.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
Su X7 konseptindede bundada bobrekler rezalet Mercedes EQA ve EQ SUV den ornek alsinlar BMW nin tum elektrikli araba tasarimlari rezalet I8 i sakin savunmayin bana onunda arkasi bir tuhaf sarkik duruyor.
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OverClocK1ng 2 yıl
Tasarımcıya para vermemişler, bu çıkmış ortaya..
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Kerim5100 2 yıl
i5 hayırlı olsun :D
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NUSR-ET 2 yıl
Tasarim igrenc
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Zuko 2 yıl
Valla ben cok begendim. Yan camlar biraz dar gorunuyor o kadar.
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McLaren64 2 yıl
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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serverous2013 2 yıl
araba nerede
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faniseyler 2 yıl
Buna bi tüp takacan of:)
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