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BOE, AMOLED ekran üretiminde LG'yi geçerek Samsung'u yakaladı

Çinli teknoloji devi BOE, AMOLED ekran üretimi konusunda LG'yi geride bırakarak Samsung'un hemen arkasına yerleşti. Şirket pazar hakimiyetini günden güne artırıyor.
3 ay
7,3b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli AMOLED ekran üreticisi BOE, AMOLED ekran pazarındaki hakimiyetini her geçen gün artırıyor. Şirket yakın zamanda LG'yi saf dışı bırakarak Huawei Mate 20 Pro'nun en büyük ekran tedarikçisi olmuştu. Sektör kaynaklarına göre, Çin’in önde gelen AMOLED ekran üreticisi BOE, LG’yi geçip Samsung’un hemen arkasına yerleşti.
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Şirket ayrıca 6. nesil esnek AMOLED panel imalatı için üçüncü üretim hattına 6.85 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. 2018'in sonu itibariyle, BOE'nin 6.39 inçlik bir AMOLED panel üretebilmesi için yaklaşık 80 dolar harcaması gerekirken, Samsung aynı paneli 60 dolar maliyetle üretebiliyor.

Panel sevkiyatı arttı

Bununla birlikte, Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından verilen bilgiye göre artan verim ve diğer faktörler BOE'nin Samsung'a yetişebilmesi için üretim maliyetlerini azaltmasına yardımcı olacak. Çinli şirket dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 30.000 fazla olmak üzere bir milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdi.

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smart1978 3 ay en beğenilen
Huawei Mate 20 de BOE ekranlilar cansiz renkleri ve beyazi da gri tonlu gostermesine ek olarak pembelesme ve meshur yesillenmeleri ile degisim iade filan derken elbette LG yi gececek :) . BOE kalite olarak Samsung u yakalayamadi ama adet olarak yakalamasi biz tuketiciler icin bir anlam ifade etmiyor. Biz tuketiciler kaliteli ve en az sorunlu olanlara bakariz.
Oyle degil mi ? :)
Huawei Mate 20 de BOE ekranlilar cansiz renkleri ve beyazi da gri tonlu gostermesine ek olarak pembelesme ve meshur yesillenmeleri ile degisim iade filan derken...
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intel7mix 3 ay Fx_57,5
9 yıllık teknoloji halen daha istenilen noktaya varamadı. Yanma sorunu tüketici hatası olarak görmeside çabası.
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AqRaMa 3 ay
Çin sağlam geliyor, sıkı tutunun
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1 Avatar
khaos 3 ay
samsung global oled piyasasının %90 dan fazlasını üretiyor sammobile.com/...
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DH Misafiri 3 ay
Vestel sen ne halt ediyorsunboşna elektrik yakıyon kapa fabrikaları
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OverClocK1ng 3 ay
LG yi geçmiş olabilir tabi ama Samsung farklı. LG nin cihazlarının ekranlarında ekran ile ilgili problemler oluyordu. Ama Samsung'un üretim kalitesi o kadar iyi ki, Apple bile tercih ediyor. Bu adamların yaptıkları panellerin kalitesini de biliyoruz. Samsung sadece daha ucuza üretmiyor, çok daha kalitelisini üretiyor. Hadi bunlar da 60 Dolara ürettiler diyelim. Daha düşük kalitede ucuza üretmeyi herkes yapar. Önemli olan kaliteli ve ucuz üretebilmek...
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interwap 3 ay
Daha bir kaç sene öncesine kada Samsung'un AMOLED pazar payın %90'ın üzerindeydi. Hey gidi günler hey.
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Fx_57,5 3 ay
kaç yıllık ekran teknolojisi herşeyi iyileştirdiler bir şu amoled yanığına çözüm bulamıyorlar...
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intel7mix 3 ay Fx_57,5
9 yıllık teknoloji halen daha istenilen noktaya varamadı. Yanma sorunu tüketici hatası olarak görmeside çabası.
Yanıtla +12
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smart1978 3 ay en beğenilen
Huawei Mate 20 de BOE ekranlilar cansiz renkleri ve beyazi da gri tonlu gostermesine ek olarak pembelesme ve meshur yesillenmeleri ile degisim iade filan derken elbette LG yi gececek :) . BOE kalite olarak Samsung u yakalayamadi ama adet olarak yakalamasi biz tuketiciler icin bir anlam ifade etmiyor. Biz tuketiciler kaliteli ve en az sorunlu olanlara bakariz.
Oyle degil mi ? :)
Yanıtla +24
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AqRaMa 3 ay
Çin sağlam geliyor, sıkı tutunun
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dreamblue35 3 ay
amoled panel in sadece samsung a özel bir panel olduğunu zannediyordum bunu da öğrenmiş oldum
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Tr@mmler 3 ay

dreamblue35
amoled panel in sadece samsung a özel bir panel olduğunu zannediyordum bunu da öğrenmiş oldum

Hatta icadı Kodak firmasına kadar gidiyor. Boe, Samsung, Lg ve Auo, oled üretimi yapana birkaç firmadan biri.
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