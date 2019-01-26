BOE, AMOLED ekran üretiminde LG'yi geçerek Samsung'u yakaladı

Çinli AMOLED ekran üreticisi BOE, AMOLED ekran pazarındaki hakimiyetini her geçen gün artırıyor. Şirket yakın zamanda LG'yi saf dışı bırakarak Huawei Mate 20 Pro'nun en büyük ekran tedarikçisi olmuştu. Sektör kaynaklarına göre, Çin’in önde gelen AMOLED ekran üreticisi BOE, LG’yi geçip Samsung’un hemen arkasına yerleşti.

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Şirket ayrıca 6. nesil esnek AMOLED panel imalatı için üçüncü üretim hattına 6.85 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. 2018'in sonu itibariyle, BOE'nin 6.39 inçlik bir AMOLED panel üretebilmesi için yaklaşık 80 dolar harcaması gerekirken, Samsung aynı paneli 60 dolar maliyetle üretebiliyor.

Panel sevkiyatı arttı

Bununla birlikte, Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından verilen bilgiye göre artan verim ve diğer faktörler BOE'nin Samsung'a yetişebilmesi için üretim maliyetlerini azaltmasına yardımcı olacak. Çinli şirket dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 30.000 fazla olmak üzere bir milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdi.