Youtube komplo teorileri içeren videoları tavsiye etmeyi durduruyor

Komplo teorileri içeren videolar bir yere kadar eğlenceli ve gizemli olabilir. Çünkü bazı konulara farklı açılardan bakmanızı sağlar. Ancak bununla beraber bazı insanları da bu komploya inandırıp harekete geçirebilir ve yanlış davranışlar sergilemesine yol açabilir.

İnsanlar yanlış yönlendirilebilir

Youtube bu tarz komplo teorileri içeren videoları tamamen yasaklayabilirdi ancak bunun yerine farklı bir çözüm getiriyor. Bu videoların diğer kullanıcılara tavsiye edilmeyeceğini açıklayan şirket şu açıklamayı yaptı: "Ciddi bir hastalığı iyileştirmek için sahte bir mucize sunan veya dünyanın düz olduğunu iddia eden ve kullanıcıları yanlış yönlendirebilecek içerikleri ya da 11 Eylül komplolarını içeren videoların önerilerini azaltmaya başlayacağız."

https://youtube.googleblog.com/2019/01/continuing-our-work-to-improve.html

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Youtube ayrıca bu videoları, vieoların kullanılamayacağı anlamınade özellikle beliriyor. Yani bundan böyle bu tarz videolara ulaşabileceksiniz ancakgörüp tıklama şansınız kalmayacak.