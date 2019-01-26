Youtube komplo teorileri içeren videoları tavsiye etmeyi durduruyor

Teknoloji Editörü
Komplo teorileri içeren videolar bir yere kadar eğlenceli ve gizemli olabilir. Çünkü bazı konulara farklı açılardan bakmanızı sağlar. Ancak bununla beraber bazı insanları da bu komploya inandırıp harekete geçirebilir ve yanlış davranışlar sergilemesine yol açabilir.
İnsanlar yanlış yönlendirilebilir
Youtube bu tarz komplo teorileri içeren videoları tamamen yasaklayabilirdi ancak bunun yerine farklı bir çözüm getiriyor. Bu videoların diğer kullanıcılara tavsiye edilmeyeceğini açıklayan şirket şu açıklamayı yaptı: "Ciddi bir hastalığı iyileştirmek için sahte bir mucize sunan veya dünyanın düz olduğunu iddia eden ve kullanıcıları yanlış yönlendirebilecek içerikleri ya da 11 Eylül komplolarını içeren videoların önerilerini azaltmaya başlayacağız."Youtube ayrıca bu videoları önermemenin, vieoların kullanılamayacağı anlamına gelmediğini de özellikle beliriyor. Yani bundan böyle bu tarz videolara ulaşabileceksiniz ancak benzer videoları görüp tıklama şansınız kalmayacak.
https://youtube.googleblog.com/2019/01/continuing-our-work-to-improve.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
11 Eylül hakkındaki belgeselleri izleyip hala 11 Eylül'ü ABD derin devletinin yapmadığına inanan kalmaz. O kadar çok kanat sunuyorlar ki resmi hikayenin yalan olduğunu gösteren. Karşısında ABD meclisi 15 yıl sonunda sadece 20 sayfalık rapor hazırlayabildi ve hiçbir iddia cevap yoktu o raporda. Örnek küresel ısınma aldatmacadır diyen gerçek komplo teorisi hakkındaki Birleşmiş Milletler her 5 -6 senede bir nerdeyse 2000 sayfalık rapor hazırlıyor. Rapordaki alıntı yapılan makalelere gitsen bir kaç yüz bin sayfa eder. Komploya karşı gerçek böyle savunulur. Saatlerce süren yüzlerce kanıtlı 11 Eylül yalandır diyenlere karşı 20 sayfalık raporla değil.
Baktılar mücadele edemiyorlar bağımsız, dürüst, araştırmacı insanlarla yasaklama yoluna gidiyorlar.
Bolca film falan izleyen beyni yıkanmış kitle de zannediyor ki iyi oldu. Hee iyi oldu. Ne güzel öyle cahil, hiçbir şeyi bilmeden mutlu mesut yaşıyordun. Arada sana gerçeği gösteren video falan önerilirdi. Yanlışlıkla tıklardın falan, rahatsız olurdun.
Böyle güzel.
Bir de dalga falan geçer, hehehe büyük resmi görüyorlar hehe.
Bazen keşke ben de izlemeseydin bu tipler gibi mi olsaydım diyorum. Ne güzel kafaya sahipler.
Ana akım medyanın aksine bir şey dedin mi direk komplo teorisi oluyor.
Bu kadar tırsmaları o kadar da güçlü olmadıklarının göstergesi.
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