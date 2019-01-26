Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Youtube komplo teorileri içeren videoları tavsiye etmeyi durduruyor

Video akış platformu Youtube içeriğinde yaptığı düzenlemelere bir yenisi daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre platforma yüklenen komplo teorileri videolar diğer kullanıcılara önerilmeyecek.
3 ay
3,4b
1
35
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Komplo teorileri içeren videolar bir yere kadar eğlenceli ve gizemli olabilir. Çünkü bazı konulara farklı açılardan bakmanızı sağlar. Ancak bununla beraber bazı insanları da bu komploya inandırıp harekete geçirebilir ve yanlış davranışlar sergilemesine yol açabilir.

İnsanlar yanlış yönlendirilebilir

Youtube bu tarz komplo teorileri içeren videoları tamamen yasaklayabilirdi ancak bunun yerine farklı bir çözüm getiriyor. Bu videoların diğer kullanıcılara tavsiye edilmeyeceğini açıklayan şirket şu açıklamayı yaptı: "Ciddi bir hastalığı iyileştirmek için sahte bir mucize sunan veya dünyanın düz olduğunu iddia eden ve kullanıcıları yanlış yönlendirebilecek içerikleri ya da 11 Eylül komplolarını içeren videoların önerilerini azaltmaya başlayacağız."
Youtube ayrıca bu videoları önermemenin, vieoların kullanılamayacağı anlamına gelmediğini de özellikle beliriyor. Yani bundan böyle bu tarz videolara ulaşabileceksiniz ancak benzer videoları görüp tıklama şansınız kalmayacak.

https://youtube.googleblog.com/2019/01/continuing-our-work-to-improve.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ByTelli 3 ay en beğenilen
Bunun tek nedeni olabilir insanları eğitimden ve düşünceden uzak tutmaya çalışmak ve sadece güldürerek eğlendirerek zamanlarını kaybetmelerini sağlamak ve daha çok para daha çok kapitalist düzen .jsjsks tek neden dedik bir de
Bunun tek nedeni olabilir insanları eğitimden ve düşünceden uzak tutmaya çalışmak ve sadece güldürerek eğlendirerek zamanlarını kaybetmelerini sağlamak ve daha...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeqona 3 ay
Youtube a kanal blocklama özelliği gelmesi lazım ilgilenmiyorum butonu bir halta yaramıyor
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 3 ay MrKattchup
Evet işlerine gelmemiş 11 Eylülün üzerine gidilmesi aynı fikirdeyim ben de.De senin niye işine gelmediği kısmını anlayamadım şu an.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
demirparcasi 3 ay
Neye göre kime göre komplo teorisi?
11 Eylül hakkındaki belgeselleri izleyip hala 11 Eylül'ü ABD derin devletinin yapmadığına inanan kalmaz. O kadar çok kanat sunuyorlar ki resmi hikayenin yalan olduğunu gösteren. Karşısında ABD meclisi 15 yıl sonunda sadece 20 sayfalık rapor hazırlayabildi ve hiçbir iddia cevap yoktu o raporda. Örnek küresel ısınma aldatmacadır diyen gerçek komplo teorisi hakkındaki Birleşmiş Milletler her 5 -6 senede bir nerdeyse 2000 sayfalık rapor hazırlıyor. Rapordaki alıntı yapılan makalelere gitsen bir kaç yüz bin sayfa eder. Komploya karşı gerçek böyle savunulur. Saatlerce süren yüzlerce kanıtlı 11 Eylül yalandır diyenlere karşı 20 sayfalık raporla değil.
Baktılar mücadele edemiyorlar bağımsız, dürüst, araştırmacı insanlarla yasaklama yoluna gidiyorlar.
Bolca film falan izleyen beyni yıkanmış kitle de zannediyor ki iyi oldu. Hee iyi oldu. Ne güzel öyle cahil, hiçbir şeyi bilmeden mutlu mesut yaşıyordun. Arada sana gerçeği gösteren video falan önerilirdi. Yanlışlıkla tıklardın falan, rahatsız olurdun.
Böyle güzel.
Bir de dalga falan geçer, hehehe büyük resmi görüyorlar hehe.
Bazen keşke ben de izlemeseydin bu tipler gibi mi olsaydım diyorum. Ne güzel kafaya sahipler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T Square 3 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 3 ay
Youtube'un ilgilenmediğim veya sadece bir kere baktığım bir içeriğin bile benzerlerini bana sürekli tavsiye etmesini sevmiyorum. Ayrıca tavsiye ettiklerinin yanında böğründe, bana bunları tavsiye etme seçeneği de yok. Yani illa onun tavsiye ettiklerini izlemek zorunda bırakıyor gibi geliyor bana. Yarın Youtube bize kendi dini içeriklerini, siyasi görüşünü veya felsefi görüşündeki videoları bile diretebilir ve bunları tavsiye ediyorum ya bunları seyret ya da buradan defol diyebilir gibime geliyor. Çünkü kibarca bunu yapıyor aslında şimdiden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GunslingeR085 3 ay
Düzgün bir uygulama. Adam 10 dakikalık video yapıyor en sonunda konuyla ilgili kısa gereksiz bilgi veriyor, ve son. Youtube en iyisini yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Papa Het 3 ay
Cok dogru uygulama. Basligi gorunce 'oh dünya düzdürcüler azalarak biter belki' diye gecirdim icimden ki adamlar da bunu ornek gostermis. Videolari yasaklamamislar sadece onerilmeyecek. Ulasmak isteyen arama cubugunu kullanarak yine gidebilecek yani videolara. 12 yasindaki Enes Batur izleyicisinin karsisina cikmasini engelleyecek dünya aslinda düz videolarinin yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevengeRain 3 ay
Neye göre komplo teorisi ?
Ana akım medyanın aksine bir şey dedin mi direk komplo teorisi oluyor.
Bu kadar tırsmaları o kadar da güçlü olmadıklarının göstergesi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 3 ay
İyi iyi youtube da birkaç video izleyip "büyük resmi" gören tiplerden az da olsa kurtulmuş oluruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Securebay 3 ay
Dünyanın düz olduğu teorisiyle, 11 Eylül teorilerini aynı cümlede kullanarak bariz şekilde 11 eylül teorilerini reddetmişler.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeqona 3 ay
Youtube a kanal blocklama özelliği gelmesi lazım ilgilenmiyorum butonu bir halta yaramıyor
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 3 ay Xeqona
Zaten var.İlgilenmiyorumdan sonraki aşamada engelliyorsun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 3 ay Xeqona
Bu özellik mobil uygulamaya güncellemeyle geldi yakın zamanda kanalı engelleyebiliyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mimar SaNAN 3 ay
Önce tam bir özgürlük ortamı oluşturup herkese hitap ettiler şimdide yavaş yavaş istemediklerini çıkarıyorlar.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3405 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
youtube, komplo ve
6 etiket daha komplo teorisi tavsiye öneri Web Siteleri Internet Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Roccat iki yeni mousepad duyurdu 3 ay Ünlü sanal gerçeklik stüdyosu yapay zekaya ağırlık veriyor 3 ay Google, Android Q ile dahili yüz tanıma özelliği sunacak 3 ay Android Oreo güncellemesi Nokia 2 modelinin performansını düşürecek 3 ay Juno, Jüpiter'in devasa fırtınalarını görüntüledi 3 ay Avrupa, 2025 yılında Ay’a yapılacak bir maden çıkarma görevinin mümkün olup olmadığını inceliyor 3 ay Video uzmanı | Canon EOS R inceleme 3 ay GTX 1660 Ti ve GTX 1660’ın fiyatı ve çıkış tarihi sızdı 3 ay Redmi Note 7 üzerinde denenen ilginç testler 3 ay Uygun Fiyata 4K Destekli 2 Farklı Android Tv Kutusunu İnceliyoruz 3 ay Yüz tanıma uygulaması ile etkinliklerde yabancılık çekmeyin 3 ay BOE, AMOLED ekran üretiminde LG'yi geçerek Samsung'u yakaladı 3 ay Son güncelleme ile Skype'a pek çok kullanışlı özellik eklendi 3 ay Google Play Store web sitesinde garip bir sorun yaşanmaya başladı 3 ay Metro Exodus için sistem gereksinimleri açıklandı 3 ay Nokia 1 Plus sızdı! 3 ay Apple'ın yeni iPad'leri EEC veritabanında ortaya çıktı 3 ay Huawei'ye bir yasak daha Fransa'dan geliyor 3 ay Rovio'nun yeni oyunu Angry Birds Dream Blast yayınlandı 3 ay SpaceX, Crew Dragon’un roketlerini deneme maksatlı ateşledi! Test uçuşu Şubat ayında gerçekleşebilir 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Youtube komplo teorileri içeren videoları tavsiye etmeyi durduruyor Sonraki Bing arama motoru Çin'de yeniden erişime açıldı 3 ay Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı 3 ay Intel zayıf üretime rağmen rekor gelir elde etti 3 ay Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlıyor 3 ay Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi 3 ay Garfield Rush oyunu indirmeye sunuldu 3 ay Google I/O geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak 3 ay Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak 3 ay Virgin Galactic'in uzay kıyafetini Under Armour geliştirecek 3 ay LG G8 ThinQ'nun basın görseli internete düştü 3 ay The Umbrella Academy: Netflix'in merakla beklenen dizisi için ilk fragman geldi 3 ay Apple kulak üstü kablosuz bir kulaklık piyasaya sürebilir 3 ay Çocuklar için kodlama ve yapay zeka 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı 3 ay Blue Origin, uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın 3 ay Apple'ın Çin'e iPhone sevkiyatı yıllık yüzde 22 azaldı 3 ay Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı 3 ay iPhone XR son çeyrekte en çok satan iPhone modeli oldu 3 ay Qualcomm, Intel ve MediaTek, 5G çip pazarına hakim olacak 3 ay Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim