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BSC Ekibi Gaming İstanbul'da Fuar Süresince Canlı Yayında

Bu yıl ilk defa düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük oyun fuarı olmayı şimdiden başaran Gaming İstanbul'da ünlü konuklar, fuar alanından görüntülerle canlı yayındayız.
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Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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BSC Ekibi Gaming İstanbul'da Fuar Süresince Canlı Yayında

Bu yıl ilk defa düzenlenmesine karşın oyuncuların büyük ilgi gösterdiği oyun fuarı Gaming İstanbul'a gidemediniz mi?
O halde sizi canlı yayınımıza bekliyoruz. Bölüm Sonu Canavarı ekibi Gaming İstanbul'da http://www.twitch.tv/bolumsonucanavari/ üzerinde canlı yayında. Yayınlarımız gün boyunca aralıklarla yapılacaktır.

Fuar süresince yapacağımız canlı yayınlarda fuar alanından görüntülere yer vermenin yanında ünlü konuklarla da sohbet edeceğiz. Fuar alanındaki oyunlar, etkinliklerle ilgili merakınızı Twitch kanalımızda BSC editörlerinin anlatımıyla giderebilirsiniz.

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napolyon94 3 yıl
haftasonu gidip bir göreceğiz bakalım
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