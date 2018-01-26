BTK’dan Facebook, Twitter ve Youtube’a Zeytin Dalı uyarısı

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın paylaşımları sosyal medyada büyük yer ediniyor. Sakıncalı paylaşımlarla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Twitter, Facebook ve YouTube’a uyarıda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yalan haberlere, kamuoyunu manipüle edecek haberlere ve spekülatif içeriklere müdahale ediliyor. BTK tarafından tespit edilen kullanıcı adları başsavcılığa bildiriliyor, Başbakanlık kararıyla da Twitter, Facebook ve YouTube’daki zararlı içeriklere erişim engelleniyor.

Sakıncalı olduğu iddia edilen içeriğin bir an önce kaldırılması ve erişim yasağı getirilmemesi için üç sosyal medya devi de uyarıldı. Habertürk’e açıklamalarda bulunan bir yetkili, "Zararlı, sakıncalı, yalan, manipülatif içerikler hemen kaldırılmazsa geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmekte geç kalınabiliyor. Bu nedenle çok hızlı ve proaktif davranıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütünün, harekâtın özellikle şehir merkezlerine doğru ilerlemesiyle sivilleri kalkan olarak kullanacağı ve bu konuda siviller üzerinden yalan propaganda yapabileceği ifade ediliyor. Ancak bu durumda içeriklere Türkiye’den erişimin engellenmesi işe yaramayacak. Zira terör örgütleri bu içeriklere VPN ile ulaşabilecek. Bu nedenle içeriklerin kaldırılması için site yönetimine iş düşüyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan yetkili, üç sosyal medya şirketinin de henüz sıkıntı yaşatmadığını belirtiyor.