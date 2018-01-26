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BTK’dan Facebook, Twitter ve Youtube’a Zeytin Dalı uyarısı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan yalan haber ve spekülatif içeriklerle ilgili olarak BTK, sosyal medya devlerine uyarıda bulundu.
1 yıl
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13
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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BTK’dan Facebook, Twitter ve Youtube’a Zeytin Dalı uyarısı
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın paylaşımları sosyal medyada büyük yer ediniyor. Sakıncalı paylaşımlarla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Twitter, Facebook ve YouTube’a uyarıda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yalan haberlere, kamuoyunu manipüle edecek haberlere ve spekülatif içeriklere müdahale ediliyor. BTK tarafından tespit edilen kullanıcı adları başsavcılığa bildiriliyor, Başbakanlık kararıyla da Twitter, Facebook ve YouTube’daki zararlı içeriklere erişim engelleniyor.

BTK’dan Facebook, Twitter ve Youtube’a Zeytin Dalı uyarısı

Sakıncalı olduğu iddia edilen içeriğin bir an önce kaldırılması ve erişim yasağı getirilmemesi için üç sosyal medya devi de uyarıldı. Habertürk’e açıklamalarda bulunan bir yetkili, "Zararlı, sakıncalı, yalan, manipülatif içerikler hemen kaldırılmazsa geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmekte geç kalınabiliyor. Bu nedenle çok hızlı ve proaktif davranıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütünün, harekâtın özellikle şehir merkezlerine doğru ilerlemesiyle sivilleri kalkan olarak kullanacağı ve bu konuda siviller üzerinden yalan propaganda yapabileceği ifade ediliyor. Ancak bu durumda içeriklere Türkiye’den erişimin engellenmesi işe yaramayacak. Zira terör örgütleri bu içeriklere VPN ile ulaşabilecek. Bu nedenle içeriklerin kaldırılması için site yönetimine iş düşüyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan yetkili, üç sosyal medya şirketinin de henüz sıkıntı yaşatmadığını belirtiyor.


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Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen
Sosyal medyadan önce asıl medyayı bir uyarsın devlet. Akşama kadar Akp propagandası yapıp, sahte görüntülerle halkı yanlış yönlendirip duruyorlar.
Akşam televizyonu haber için açıyoruz, operasyon diye cb reklamı yapılıp duruyor.
Sosyal medyadan önce asıl medyayı bir uyarsın devlet. Akşama kadar Akp propagandası yapıp, sahte görüntülerle halkı yanlış yönlendirip duruyorlar.Akşam t...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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mert1907 1 yıl
Bu hassasiyeti Atatürk düşmanları içinde bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +18
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CCaaNN 1 yıl sistemli adam
kapatıldığında sadece Türkiye'de kapanıyor biliyosunuz değil mi? Sene 2018 oldu, hala kafayı kuma sokmaktan bahsediyosunuz. Savaşın anlık hareketlerini gösteren site kapatılmış, neymiş teröristlerin haberi oluyormuş. Arkadaşım sen hariç herkes görebiliyor bunu. Gerçek hayat kumun altında değil, bazı şeyleri görmemek çözüm değil...
kapatıldığında sadece Türkiye'de kapanıyor biliyosunuz değil mi? Sene 2018 oldu, hala kafayı kuma sokmaktan bahsediyosunuz. Savaşın anlık hareketlerini göstere...
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Yanıtla +15
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huhuq 1 yıl

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infom@n 1 yıl
A Haber, Arma ve MOH oyunlarından kesitlere seslendirme ekleyerek gerçek gibi haber yapıyor. Bir çok PKK'lı AKPkklı eski ve/veya montojlı fotoğrafları paylaşıp yalan haber yapıyor. Bilgi kirliliğinden internet doldu taştı.
Ben de meraktan ölüyorum ama operasyonun bilgileri basınla 2-3 gün sonra paylaşılmalı.
PKK'lı ve ileri demokrasi hayranı cihatçıların patlıcanları umrumda bile değil ama askerimizin çok değerli canları benim için çok değerli. teyit.org/...
Yanıtla +3
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mert1907 1 yıl
Bu hassasiyeti Atatürk düşmanları içinde bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +18
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NimbleSoul 1 yıl mert1907
O hassasiyet ne hikmetse kendi aleyhlerine bir paylaşım olduğunda ortaya çıkıyor. Ne zaman birilerinin yediği haltlar ortaya çıksa o site Atatürk'e hakaret vb. sebeple kapatılıyor.
Yanıtla +7
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keremec 1 yıl
Liveuamap engellenmiş galiba, Btk sitesinden sorguladığımda bir şey çıkmıyor ama Vpnsiz girilmiyor şuan siteye.
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Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen
Sosyal medyadan önce asıl medyayı bir uyarsın devlet. Akşama kadar Akp propagandası yapıp, sahte görüntülerle halkı yanlış yönlendirip duruyorlar.
Akşam televizyonu haber için açıyoruz, operasyon diye cb reklamı yapılıp duruyor.
1 Yanıt Yanıtla +49
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Kartal Göz 1 yıl Piêr Dé Sans
Sırf bu yüzden haber bile izlemiyorum. Zaten TV de izlediğim yok.
Yanıtla +1
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KaleyDeskop 1 yıl
avrupa uyarmıyor ceza kesiyor, ya önlem alsınlar ya da ceza veya kapatsınlar.
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sistemli adam 1 yıl
En azından operasyon süresince komple kapatılmalı. İnsanlar biraz da gerçek hayata daha fazla katılmış olur.
3 Yanıt Yanıtla +1
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T A R I K 1 yıl sistemli adam
sistemli adam
En azından operasyon süresince komple kapatılmalı. İnsanlar biraz da gerçek hayata daha fazla katılmış olur.

Kesinlikle haklısınız YouTube neymiş şeytan icadı
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pcwolf28 1 yıl sistemli adam
sistemli adam
En azından operasyon süresince komple kapatılmalı. İnsanlar biraz da gerçek hayata daha fazla katılmış olur.

Bence de, hatta tüm iletişim sistemi komple kapatılmalı...
Yanıtla +2
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CCaaNN 1 yıl sistemli adam
kapatıldığında sadece Türkiye'de kapanıyor biliyosunuz değil mi? Sene 2018 oldu, hala kafayı kuma sokmaktan bahsediyosunuz. Savaşın anlık hareketlerini gösteren site kapatılmış, neymiş teröristlerin haberi oluyormuş. Arkadaşım sen hariç herkes görebiliyor bunu. Gerçek hayat kumun altında değil, bazı şeyleri görmemek çözüm değil...
Yanıtla +15
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Rachsuchtig 1 yıl
Bir sürü sahte resim var. Montajli bunlar tehlikeli ve yanlış bilgilendiriyor. Bunlar kaldırılmali
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