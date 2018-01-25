Zeytin Dalı harekatındaki gelişmeleri anlık olarak paylaşan Liveuamap’e erişim engeli

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nı ve dünya üzerinde olup biten savaş, iç savaş vb. askeri operasyonların anlık olarak takip edilmesini sağlayan Liveuamap.com’a ve mobil uygulamalarına erişim engellendi.

Liveuamap, harita üzerinde bölgedeki askeri operasyona ait haberleri, twitleri ve görselleri derliyor. Uygulamayı kullanarak Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebiliyoruz. Afrin bölgesindeki gelişmelere ek olarak sınırdaki mülteci krizi, orta doğu savaşları, Ukrayna’daki iç savaş, Astana görüşmeleri ve Fırat Kalkanı’nı yakından takip edebilmek mümkün.

BTK tarafından Liveuamap internet sitesine ve Android uygulamasına erişim engellendi. iOS uygulamasına erişim sağlanıyor ancak yakın zamanda iOS’e de engel gelecektir.