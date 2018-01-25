Zeytin Dalı harekatındaki gelişmeleri anlık olarak paylaşan Liveuamap’e erişim engeli

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nı ve dünya üzerinde olup biten savaş, iç savaş vb. askeri operasyonların anlık olarak takip edilmesini sağlayan Liveuamap.com’a ve mobil uygulamalarına erişim engellendi.
Ayrıca Bkz. "Afrin Operasyonu ile ilgili gelişmeleri askeri operasyon haritasından anlık takip edin"
Liveuamap, harita üzerinde bölgedeki askeri operasyona ait haberleri, twitleri ve görselleri derliyor. Uygulamayı kullanarak Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebiliyoruz. Afrin bölgesindeki gelişmelere ek olarak sınırdaki mülteci krizi, orta doğu savaşları, Ukrayna’daki iç savaş, Astana görüşmeleri ve Fırat Kalkanı’nı yakından takip edebilmek mümkün.
BTK tarafından Liveuamap internet sitesine ve Android uygulamasına erişim engellendi. iOS uygulamasına erişim sağlanıyor ancak yakın zamanda iOS’e de engel gelecektir.
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Uluslararası kürt kuvvetleri diye bahsedersen birde ypg ölmüş :( işareti yaparsan.
Ulan camiye bomba atıldı cemaat öldü sivil onda niye :( işareti yapmıyorsun.
Adamların işi gücü manipülasyon pkk ypg kürt kuvvetleriymiş. Lan meğer kürt kuvveti
içinde ingiliz alman amerikalının işi ne.Çinden adam gelmiş savaşıyor orada özgürlük hareketiymiş birde bunu haber yapmışlar.Ne işi var orada o adamların.Hapishaneden kaçırdakları adamlarla(Katil hırsız tecavüzcü) işidi kurup kullandılar bitince şimdi
sıra geldi pkk ya.E onlarda bitecek er yada geç. Savaş ekonomisine geçiyoruz artık herşeyi kendimiz üretebiliyoruz yakında o şanlı eski günlerimize geri döneceğiz.
Yazık teröristlerimiz öldü maşalarımız elden gidiyor.Maşalarımız ölürse kim savaşacak
orda karışıklık çıkaracak, ingiliz, amerikan ,alman bebeleri mi? İti köpeği kullanmak
her zaman karlıdır.
Bölgedeki sivilleri öldürüyorlar falan dersen çakma roportaj hazırlarsan engellerler
tabi.Bu o.ç larının hepsinin icabına bakacağız merak etmeyin.Hepsi temizlenecek ..kunda boğulacak.Biz bu ülkeyi 5 10 bin ite ve üst akıl o.ç larına bırakmayız.
80 milyon nufusumuz var.
John Keane, Siyaset Bilimi Profesörü
bak bakalım kimler göremiyormuş kim nereden nereye gidiyor Geçti artık o devir, bu tip engellemeler ile güvenlik sağlayamazsın, sadece SANSÜR uygulamış olursun. Yerli medya yerine TWITCH izlemeni tavsiye ederim, daha güzel oyunlar yayınlanıyor.
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btk, erişim engeli ve