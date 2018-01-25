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Zeytin Dalı harekatındaki gelişmeleri anlık olarak paylaşan Liveuamap’e erişim engeli

Dünyada olup biten askeri operasyonlara ait haberleri, görselleri ve twitter paylaşımlarını harita üzerinde derleyip anlık olarak gösteren Liveuamap'e BTK tarafından erişim yasağı getirildi.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Zeytin Dalı harekatındaki gelişmeleri anlık olarak paylaşan Liveuamap’e erişim engeli
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nı ve dünya üzerinde olup biten savaş, iç savaş vb. askeri operasyonların anlık olarak takip edilmesini sağlayan Liveuamap.com’a ve mobil uygulamalarına erişim engellendi.
Liveuamap, harita üzerinde bölgedeki askeri operasyona ait haberleri, twitleri ve görselleri derliyor. Uygulamayı kullanarak Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebiliyoruz. Afrin bölgesindeki gelişmelere ek olarak sınırdaki mülteci krizi, orta doğu savaşları, Ukrayna’daki iç savaş, Astana görüşmeleri ve Fırat Kalkanı’nı yakından takip edebilmek mümkün.

BTK tarafından Liveuamap internet sitesine ve Android uygulamasına erişim engellendi. iOS uygulamasına erişim sağlanıyor ancak yakın zamanda iOS’e de engel gelecektir. 


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qooqie 1 yıl en beğenilen
Akpardili olmakdan kurur duyuyor um.
Yanıtla +42
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phoenixae 1 yıl
biz gözümüzü kapatalım başkaları görsede önemli değil
Yanıtla +30
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Ceqa 1 yıl
Epic faile bak arkadaş biz hariç herkes görüyor ee ne anlamı var ?
Yanıtla +26
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mhk_mhk 1 yıl
Buraya bilgi girişi yapmamalısınız. Engelin nedeni budur. Bunu eleştirenin ya kafası çalışmıyordur ya salağa yatmaya çalışıyordur.
Yanıtla +4
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zerg! 1 yıl
Ne kadar çok vatan haini varmış ülkede forumlara bile yansıyor.
Yanıtla +4
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x2yk 1 yıl
Bu site kapandı diye ağlıyorsunuz da şu sitenin haberlerine bakın yaa haber için yapılan fotolara bakın resmen ABD için çalışan bir site ABD nato için kötü olacak demiş yok şu demiş yok bu demiş sonra bu site kapandı diye de veryansın edenler arkadaşlar siz bu kadar kör mü oldunuz siz kimler oldunuz böyle bir sorun kendinize yaa.. ABD 'liyiz deyin çıkın işin içinden bu kadar basit..
Yanıtla +7
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xmms 1 yıl
Engelli çünkü yalan ve taraflı paylaşım yapıyor bende takip ediyorum.
Uluslararası kürt kuvvetleri diye bahsedersen birde ypg ölmüş :( işareti yaparsan.
Ulan camiye bomba atıldı cemaat öldü sivil onda niye :( işareti yapmıyorsun.
Adamların işi gücü manipülasyon pkk ypg kürt kuvvetleriymiş. Lan meğer kürt kuvveti
içinde ingiliz alman amerikalının işi ne.Çinden adam gelmiş savaşıyor orada özgürlük hareketiymiş birde bunu haber yapmışlar.Ne işi var orada o adamların.Hapishaneden kaçırdakları adamlarla(Katil hırsız tecavüzcü) işidi kurup kullandılar bitince şimdi
sıra geldi pkk ya.E onlarda bitecek er yada geç. Savaş ekonomisine geçiyoruz artık herşeyi kendimiz üretebiliyoruz yakında o şanlı eski günlerimize geri döneceğiz.
Yazık teröristlerimiz öldü maşalarımız elden gidiyor.Maşalarımız ölürse kim savaşacak
orda karışıklık çıkaracak, ingiliz, amerikan ,alman bebeleri mi? İti köpeği kullanmak
her zaman karlıdır.
Bölgedeki sivilleri öldürüyorlar falan dersen çakma roportaj hazırlarsan engellerler
tabi.Bu o.ç larının hepsinin icabına bakacağız merak etmeyin.Hepsi temizlenecek ..kunda boğulacak.Biz bu ülkeyi 5 10 bin ite ve üst akıl o.ç larına bırakmayız.
80 milyon nufusumuz var.
Yanıtla +12
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DH Misafiri 1 yıl
Türkler hariç herkes görüyor biz göremiyoruz. Dün akşam saat 18:00 yine kontrol ediyordum uygulamadan bölgeyi çalışmadı çevrim dışı yazdı anlamadım sıkıntı var sandım inanın bana engelleyecekleri aklımın ucundan geçmezdi.
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transverse 1 yıl
yol yabdı
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RVoyager 1 yıl
bi bize yasak aferin btk!!
Yanıtla +4
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ali222 1 yıl
Bazıları, bazı şeylerin bazı yerlerde yayınlanmasını istemez. İşte o şeylere haber diyoruz.
John Keane, Siyaset Bilimi Profesörü
Yanıtla +10
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ali9949 1 yıl
guvenlık maksaatlı olarak kım nerden nereye gıdıyor bıldırılmemelı olumlu olmus bu tarz ıslerde basın bellı kademeye kadar ızınlı olmalı cok yaklasmmalı
2 Yanıt Yanıtla +2
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ONY86 1 yıl ali9949
ilgili site/program tamamen kapatılmadığı sürece bi manası yokki.güvenlik açığı %100 kapatılınca kapatılmış sayılır.
1 Yanıt Yanıtla +2
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CCaaNN 1 yıl ali9949
Orijinalden alıntı: ali9949
guvenlık maksaatlı olarak kım nerden nereye gıdıyor bıldırılmemelı olumlu olmus bu tarz ıslerde basın bellı kademeye kadar ızınlı olmalı cok yaklasmmalı
store.donanimhaber.com/...
bak bakalım kimler göremiyormuş kim nereden nereye gidiyor
Geçti artık o devir, bu tip engellemeler ile güvenlik sağlayamazsın, sadece SANSÜR uygulamış olursun. Yerli medya yerine TWITCH izlemeni tavsiye ederim, daha güzel oyunlar yayınlanıyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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ahmet1905_47 1 yıl
Aklima berlin olimpiyatlarindaki rehine kurtarma operasyonu geldi. Adamlar yapilan operasyonu televizyondan izleyip gelen polislerin nerede ne yaptigkni görmüştü sonra iptal edildi operasyon olan da israilli sporculara oldu
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