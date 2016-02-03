BTK’dan adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme çalışması

2016 yılı ile birlikte telekomünikasyon başta olmak üzere bir çok farklı sektöre ilişkin önemli çalışmalar yapacak olan BTK, mevcut yıl kapsamında gerçekleştirilecek düzenlemeleri açık eden bir rapor yayınladı.

Rapora göre özellikle tüketicilerin ciddi şikayetleri olan “Adil Kullanım Kotası”na ilişkin bir düzenleme gelecek. Sabit internetin yanı sıra mobil interneti de kapsayacak olan bu düzenleme, açıklamalara göre adil kullanım kotasını kaldırmayacak ancak Adil Kullanım Kotası'nın devreye girmesinden sonra ortaya çıkan veri indirme hızlarının iyileştirilmesi yönünde bir düzenleme sağlayacak. Ayrıca indirme ve yükleme rakamlarında şeffaflığa ilişkin bir dizi düzenleme getirecek. Bu konudaki çalışmanın Ağustos 2016'ya kadar tamamlanması ön görülüyor.

Abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmasının önlenmesi adına fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi ve sabit tutlabilmesi adına fatura üst sınırı uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

Abone fesih işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” maddelerine ilişkin teklif sunulması,

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) kurularak tüm elektronik haberleşme alt yapı bilgilerinin bir harita üzerinde gösterilebilmesi,

SAR değerine ilişkin küresel ölçekteki güncel durumlar ve mevcut elektronik cihazlar ölçeğinde alt limit değerlerinin yeniden belirlenmesi,

5G teknolojileri konusunda çalışmalar yapılması ve terli imalatı teşvik amacıyla çalışmaların takibi ve sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmesi,

Türkiye’de veri merkezlerinin desteklenmesi ve yerel siber güvenliğe ilişkin çalışmalar yapılması. Bu alanda faaliyet gösterecek şirketlere ekonomik teşvikler uygulanması,

Tüm bunlara ek olarak özellikle anaonymous tarafından Aralık ve Ocak aylarında yoğun olarak gerçekleştirilen siber saldırılar neticesinde TR alan adlarına erişimde ortaya çıkan sorunlar, bu konuda yönetimi elinde bulunduran ODTÜ ile Ulaştırma Bakanlığı’nı karşı karşıya getirmişti. Hazırlanan raporda da bu konuda devam eden hukuki sürece dikkat çekilmiş ve TR uzantılı alan adları yönetiminin alınarak, alt yapı çalışmaları süren TRABİS’in tam olarak yetkilendirilmesinden bahsedilmiş. Anlaşılan o ki ODTÜ’nün elinden bu yetkinin alınması için hukuki süreç hali hazırda devam ediyor ve tamamlandığında TR uzantılı alan adları için öncelikli olarak yetkili kurum BTK haline gelmiş olacak.

http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fIs_Plani%2f2016_Is_Plani.pdf

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Bunların dışında BTK’nın 2016 yılı içersindeki eylem planına ilişkin öne çıkan diğer önemli maddeler ve detayları şu şekilde: