BTK’dan adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme çalışması

Haber Müdürü
2016 yılı ile birlikte telekomünikasyon başta olmak üzere bir çok farklı sektöre ilişkin önemli çalışmalar yapacak olan BTK, mevcut yıl kapsamında gerçekleştirilecek düzenlemeleri açık eden bir rapor yayınladı.
Rapora göre özellikle tüketicilerin ciddi şikayetleri olan “Adil Kullanım Kotası”na ilişkin bir düzenleme gelecek. Sabit internetin yanı sıra mobil interneti de kapsayacak olan bu düzenleme, açıklamalara göre adil kullanım kotasını kaldırmayacak ancak Adil Kullanım Kotası'nın devreye girmesinden sonra ortaya çıkan veri indirme hızlarının iyileştirilmesi yönünde bir düzenleme sağlayacak. Ayrıca indirme ve yükleme rakamlarında şeffaflığa ilişkin bir dizi düzenleme getirecek. Bu konudaki çalışmanın Ağustos 2016'ya kadar tamamlanması ön görülüyor.
Bunların dışında BTK’nın 2016 yılı içersindeki eylem planına ilişkin öne çıkan diğer önemli maddeler ve detayları şu şekilde:
- Abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmasının önlenmesi adına fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi ve sabit tutlabilmesi adına fatura üst sınırı uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,
- Abone fesih işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” maddelerine ilişkin teklif sunulması,
- Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) kurularak tüm elektronik haberleşme alt yapı bilgilerinin bir harita üzerinde gösterilebilmesi,
- SAR değerine ilişkin küresel ölçekteki güncel durumlar ve mevcut elektronik cihazlar ölçeğinde alt limit değerlerinin yeniden belirlenmesi,
- 5G teknolojileri konusunda çalışmalar yapılması ve terli imalatı teşvik amacıyla çalışmaların takibi ve sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmesi,
- Türkiye’de veri merkezlerinin desteklenmesi ve yerel siber güvenliğe ilişkin çalışmalar yapılması. Bu alanda faaliyet gösterecek şirketlere ekonomik teşvikler uygulanması,
Tüm bunlara ek olarak özellikle anaonymous tarafından Aralık ve Ocak aylarında yoğun olarak gerçekleştirilen siber saldırılar neticesinde TR alan adlarına erişimde ortaya çıkan sorunlar, bu konuda yönetimi elinde bulunduran ODTÜ ile Ulaştırma Bakanlığı’nı karşı karşıya getirmişti. Hazırlanan raporda da bu konuda devam eden hukuki sürece dikkat çekilmiş ve TR uzantılı alan adları yönetiminin alınarak, alt yapı çalışmaları süren TRABİS’in tam olarak yetkilendirilmesinden bahsedilmiş. Anlaşılan o ki ODTÜ’nün elinden bu yetkinin alınması için hukuki süreç hali hazırda devam ediyor ve tamamlandığında TR uzantılı alan adları için öncelikli olarak yetkili kurum BTK haline gelmiş olacak.
http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fIs_Plani%2f2016_Is_Plani.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu konuda kötü örnek teşkil eden sayılı ülkeler dışında dünyanın hiçbir yerinde bu tip bir uygulama yapılmamakta. Bunu şu konu altından tartıştık:
forum.donanimhaber.com/...
Bu arada, haber metninde yaptığınız hata istemeden de olsa çok anlamlı olmuş: 20106 yılı ile birlikte...
Adamlar 70 lira ortalamaya 1.6 mb/s hız veriyolar ki ayın ortasına gelmeden 300 kb/s ye düşürüyolar ve bu hızın bedeli 10 tl falan olmalı.Adamların yaptığı şey 1 kişinin kullanacağı hızı 7 kişiye satmak.Şurdanda basitçe anlayabilirsin tivibuyu netin yarı fiyatına veriyolar ki en az minimum ayda 300 gb kota harcatabilrisiniz normal bi izlemeyle ve hiç bi zaman kotaya girmiyor.Burdaki altyapıyıda normal kullanıcından çaldıkları ile kapatıyolar.
Normal bir internet hizmeti şu şekilde olmalıdır.2.5 mb/s minimum 500 kb/s upload ki buda sizin oturma odanızda netten yayın izlerken pcde oturan kişininde izleyebilmesini ve lagsız şekilde oyun oynayabilmesini sağlar ama şuanki ortam bahsettiğim gibi 1 kişinin hakkını 7-8 kişiye bölerek yüzyılın soygununu yapmaktır sizde bekliyosunuz ki kota kalkmalı biz ve abd gibi yerlerde hükümet lobicileri iş yapar o yüzden ab gibi hızlar veya kotalar beklemeyin.
Burdan yazıyorum not edin kotayı 300 kb/s den 500kb/s çekerlerse bunu bi lütuf bi başarı gibi göstericekler siz kotasız veya 1mb/s hız falan beklemeyin yıllar öncede aynısı oldu kota kaldırın deniyodu 100 den 300 e çıktı.Ha bu arada upload asla yükseltmezler çünkü paylaşım yapmanız bişeyler üretmeniz falan istenmiyor.10 mb/s fiber kotasız paketlerinin upload hızı bile şaka gibi.
Kısacası her halk hakettiği şekilde yönetilir bizim ülkede net kalitesi tam olarak halkın hakettiği düzeydedir.