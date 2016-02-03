Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

BTK’dan adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme çalışması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2016 yılı içerisinde adil kullanım kotasının da aralarında bulunduğu bir çok önemli konuda düzenleme yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar:
3 yıl
20,7b
1
576
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2016 yılı ile birlikte telekomünikasyon başta olmak üzere bir çok farklı sektöre ilişkin önemli çalışmalar yapacak olan BTK, mevcut yıl kapsamında gerçekleştirilecek düzenlemeleri açık eden bir rapor yayınladı.
BTK’dan adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme çalışması

Rapora göre özellikle tüketicilerin ciddi şikayetleri olan “Adil Kullanım Kotası”na ilişkin bir düzenleme gelecek. Sabit internetin yanı sıra mobil interneti de kapsayacak olan bu düzenleme, açıklamalara göre adil kullanım kotasını kaldırmayacak ancak  Adil Kullanım Kotası'nın devreye girmesinden sonra ortaya çıkan veri indirme hızlarının iyileştirilmesi yönünde bir düzenleme sağlayacak. Ayrıca indirme ve yükleme rakamlarında şeffaflığa ilişkin bir dizi düzenleme getirecek. Bu konudaki çalışmanın Ağustos 2016'ya kadar tamamlanması ön görülüyor.

Bunların dışında BTK’nın 2016 yılı içersindeki eylem planına ilişkin öne çıkan diğer önemli maddeler ve detayları şu şekilde:
  • Abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmasının önlenmesi adına fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi ve sabit tutlabilmesi adına fatura üst sınırı uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,
  • Abone fesih işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” maddelerine ilişkin teklif sunulması,
  • Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) kurularak tüm elektronik haberleşme alt yapı bilgilerinin bir harita üzerinde gösterilebilmesi,
  • SAR değerine ilişkin küresel ölçekteki güncel durumlar ve mevcut elektronik cihazlar ölçeğinde alt limit değerlerinin yeniden belirlenmesi,
  • 5G teknolojileri konusunda çalışmalar yapılması ve terli imalatı teşvik amacıyla çalışmaların takibi ve sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmesi,
  • Türkiye’de veri merkezlerinin desteklenmesi ve yerel siber güvenliğe ilişkin çalışmalar yapılması. Bu alanda faaliyet gösterecek şirketlere ekonomik teşvikler uygulanması,
Tüm bunlara ek olarak özellikle anaonymous tarafından Aralık ve Ocak aylarında yoğun olarak gerçekleştirilen siber saldırılar neticesinde TR alan adlarına erişimde ortaya çıkan sorunlar, bu konuda yönetimi elinde bulunduran ODTÜ ile Ulaştırma Bakanlığı’nı karşı karşıya getirmişti. Hazırlanan raporda da bu konuda devam eden hukuki sürece dikkat çekilmiş ve TR uzantılı alan adları yönetiminin alınarak, alt yapı çalışmaları süren TRABİS’in tam olarak yetkilendirilmesinden bahsedilmiş. Anlaşılan o ki ODTÜ’nün elinden bu yetkinin alınması için hukuki süreç hali hazırda devam ediyor ve tamamlandığında TR uzantılı alan adları için öncelikli olarak yetkili kurum BTK haline gelmiş olacak.

http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fIs_Plani%2f2016_Is_Plani.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kontratak 3 yıl en beğenilen
Adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme bu kotanın kaldırılması yönünde olmalı.

Bu konuda kötü örnek teşkil eden sayılı ülkeler dışında dünyanın hiçbir yerinde bu tip bir uygulama yapılmamakta. Bunu şu konu altından tartıştık:

forum.donanimhaber.com/...


Bu arada, haber metninde yaptığınız hata istemeden de olsa çok anlamlı olmuş: 20106 yılı ile birlikte...
Adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme bu kotanın kaldırılması yönünde olmalı.Bu konuda kötü örnek teşkil eden sayılı ülkeler dışındadünyanın...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +122
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RADIO_HEA_D 3 yıl
Bazıları demiş kota kalksın falan ama kafayı mı yediniz :D Kotayı asla kaldırmıcaklar niye kaldırsınlar zaten şöle düşünün.
Adamlar 70 lira ortalamaya 1.6 mb/s hız veriyolar ki ayın ortasına gelmeden 300 kb/s ye düşürüyolar ve bu hızın bedeli 10 tl falan olmalı.Adamların yaptığı şey 1 kişinin kullanacağı hızı 7 kişiye satmak.Şurdanda basitçe anlayabilirsin tivibuyu netin yarı fiyatına veriyolar ki en az minimum ayda 300 gb kota harcatabilrisiniz normal bi izlemeyle ve hiç bi zaman kotaya girmiyor.Burdaki altyapıyıda normal kullanıcından çaldıkları ile kapatıyolar.
Normal bir internet hizmeti şu şekilde olmalıdır.2.5 mb/s minimum 500 kb/s upload ki buda sizin oturma odanızda netten yayın izlerken pcde oturan kişininde izleyebilmesini ve lagsız şekilde oyun oynayabilmesini sağlar ama şuanki ortam bahsettiğim gibi 1 kişinin hakkını 7-8 kişiye bölerek yüzyılın soygununu yapmaktır sizde bekliyosunuz ki kota kalkmalı biz ve abd gibi yerlerde hükümet lobicileri iş yapar o yüzden ab gibi hızlar veya kotalar beklemeyin.
Burdan yazıyorum not edin kotayı 300 kb/s den 500kb/s çekerlerse bunu bi lütuf bi başarı gibi göstericekler siz kotasız veya 1mb/s hız falan beklemeyin yıllar öncede aynısı oldu kota kaldırın deniyodu 100 den 300 e çıktı.Ha bu arada upload asla yükseltmezler çünkü paylaşım yapmanız bişeyler üretmeniz falan istenmiyor.10 mb/s fiber kotasız paketlerinin upload hızı bile şaka gibi.
Kısacası her halk hakettiği şekilde yönetilir bizim ülkede net kalitesi tam olarak halkın hakettiği düzeydedir.
Bazıları demiş kota kalksın falan ama kafayı mı yediniz :D Kotayı asla kaldırmıcaklar niye kaldırsınlar zaten şöle düşünün.Adamlar 70 lira ortalamaya 1.6...
Devamını Gör
13 Yanıt Yanıtla +104
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1E1ABE892 3 yıl
Bir oyun en kötü olmuş 30 gb. Neyin kotası ya. Niye bu memlekette her şeyin en pahalı ama en dandik şeylerini kullanmak zorundayız.
1 Yanıt Yanıtla +73
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
13 Avatar Avatar Avatar
Anteke31 2 yıl
2 sene sonra olabilir bosuna beklemeyin 15 sene sonra olmez kalirsak akk kalkabilir. Turkiyede burokrasi bole cok yavas isler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dethagorf 2 yıl
Ee şimdi bu ay 5 e düşmeyecek mi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. Boone 2 yıl Dethagorf
toplanmadılar ki 5'e düşsün ! Daha muhterem efendiler toplanacak, tartışacak, karar verecek, karar yazılacak, yayınlanacak, iss'lere hazırlık için 6 ay/1 yıl süre verilecek, ölmez sağ kalırsak belki görürüz
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Audi383848 2 yıl
Btk karar almaz para telekomu bekler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memothegreat 2 yıl
evet ağustos bitti. btk dan konu hakkında bilgi isteyebilceğimiz bir yol yok mu ya?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redwolf0 2 yıl
Btk kapatılmalı hiç bir iş yapmıyorlar
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VeZiLay 2 yıl
Heryerde ağustos ayında düzenleme olacak diye haberler çıkmıştı ağustos bu gün bitiyor hiçbir haber yok iş planında ağustos ayı yazmıyor muydu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremak35 2 yıl
5 mbit nedir ya resmen rezillik 4k videolar 60 fps videolar vr videoları yangınlaşırken biz ayın 20 günü 5 mbit idare edicez yani rezillkten başka bişey değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindfire 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Germiyanlı 2 yıl
Vah benim saf ülkem

Yormayın güzel sinir sisteminizi
Umut beslemenize saygılıyım ama şindilik bir gelişme olmaz
2 sene daha şuanki şartlarla idare ederiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bcan402 2 yıl
mevcut akk leri 25 gb artırıp düşecek hızı da 6 mbit yapsınlar, herkes memnun olsun.

2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andrew21 2 yıl bcan402
bcan402
mevcut akk leri 25 gb artırıp düşecek hızı da 6 mbit yapsınlar, herkes memnun olsun.



25 ne ya şaka mısın sen la
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melihcskn 2 yıl bcan402
bcan402
mevcut akk leri 25 gb artırıp düşecek hızı da 6 mbit yapsınlar, herkes memnun olsun.



Memnun olsun ? Ttnet çalışanları konuya gelmiş sanırım...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gambit2 2 yıl
6-7 ay öncesinden duyuru yaptıkları çalışma bu mudur yani? 2x kota ve 5 Mbps hız. Gerçekten bravo yani müthiş bir Avrupa araştırması yapılmış...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindfire 2 yıl
BTK gerçekten bir kamu kurumuysa ve kamu yararına ve halka hizmet etmek için faaliyet sürdürüyorsa ne ttnetin ne de diğer iss'lerin talepleri doğrultusunda değil, halkın talepleri doğrultusunda internet faaliyetlerini düzenlemelidir, onun dışında atılmış her adım ülkeye ve ülke halkına ihanettir..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pm204 2 yıl
Buyuk ihtimalle 5 mb yapacaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 2 yıl
Şu mobilede el atsalar.... guya sınırsız paket kullanıyoruz....kota sonrasi 128 kb'ye dusuyor...telefondan siteye girmek bile işkenceye donuşuyor.512 kb bile olsa şimdikinden iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20743 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
btk, odtü ve
10 etiket daha Popüler adil kullanım kotası akk trabis 5g ehabs alt_slayt Operatörler - Kurumsal Haberler Kurumsal Haberler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Fitness takibine farklı bir yaklaşım: Human 3 yıl Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor 3 yıl Ucuz USB Type-C kablosu, cihazlara büyük zarar verebiliyor 3 yıl Gram Games'in yeni oyunu Merged, 5 günde 1 milyon kez indirildi 3 yıl Batman v Superman: Dawn of Justice filminin bütçesi belli oldu 3 yıl Turing Phone, Sailfish platformuna yöneliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge hakkında her şey 3 yıl OS X tarafının beğenilen mail istemcisi Airmail iOS'ta 3 yıl Seagate, ürünlerindeki yüksek hata oranları nedeniyle dava edildi 3 yıl AMD'nin 32 çekirdekli Zeppelin işlemcisi detaylanıyor 3 yıl MacGyver ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor 3 yıl AppStore’da büyük açık: jailbreak olmadan ücretli uygulamaları indirebilirsiniz 3 yıl Tesla Model 3’ün ilk görselleri Mart Ayı’nda geliyor 3 yıl Skoda resmi VisionS konsept çizimlerini yayınladı 3 yıl Apple yeni bir harekete duyarlı kontrol patenti aldı 3 yıl Nintendo, Amiibo'lar ile kasasını dolduruyor 3 yıl Twitter'da popüler haberler kullanıcı girişi yapılmadan da görüntülenebilecek 3 yıl Yahoo 1.700 kişiyi işten çıkarıp 5 ofisini kapatıyor 3 yıl 2017 Audi S3 önü kamuflajlı olarak görüntülendi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN BTK’dan adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme çalışması Sonraki Eğitimli kartallar izinsiz drone'ları havada yakalayacak 3 yıl Android 6.0 kullanım oranı yüzde 1.2 oldu 3 yıl Kılıf üreticisi Mophie satıldı 3 yıl iPhone 7'de kamera çıkıntısı kayboluyor 3 yıl Ferrari değer kaybı yaşıyor 3 yıl Microsoft 250 milyon dolara SwiftKey'i satın alıyor 3 yıl Cassini uzay aracından muhteşem Satürn fotoğrafı 3 yıl Samsung Galaxy J7 2016 modeline ucuz versiyon mu geliyor? 3 yıl Helio X20 yonga setinde işler yolunda gitmiyor 3 yıl LeEco, Aralık ayında 1 milyon akıllı telefon sattı 3 yıl Gmail'in aktif kullanıcı sayısı da 1 Milyar barajını aştı 3 yıl Canon, yeni amiral gemisini duyurdu: EOS-1DX Mark II 3 yıl Vaio'nun Windows 10 akıllı telefonu çok yakında geliyor 3 yıl iPhone 5se, iPad Air 3 ve güncellenmiş Apple Watch 15 Mart’ta tanıtılabilir 3 yıl BlackBerry: Yolumuza Android ile devam edeceğiz 3 yıl Google, Nexus cihazlarını kendisi üretmek istiyor 3 yıl Apple Campus 2 hakkında bilinmeyenler ve drone ile yakın bakış 3 yıl Dizüstü bilgisayar gibi görünüyor ama "biraz" farklı: Asus GX700 mercek altında 3 yıl Otonom Porsche hayali olanlara üzücü bir haber 3 yıl Bill Gates: Çalışanlarımın araba plakalarını bile ezberlemiştim Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim