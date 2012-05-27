BTK'nın yılın ilk üç aylık sabit ve mobil iletişim raporu yayınlandı

Haber Editörü
Mobil iletişim ve internet abonesi sayısının hızlı bir yükseliş gösterdiği ülkemizde Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun yayınladığı rapor hem sabit hem de mobil iletişim sektöründe gelinen son noktayı gözler önüne serdi.
2011 yılın 21 milyar TL'lik net satış geliri ile kapatan iletişim sektörümüz, ilk üç aylık süreçte 5.68 milyar TL'lik net satış geliri elde etti. Bu rakam içerisinde Türk Telekom 1.8 milyar TL, Turkcell 1.9 milyar TL, Vodafone 1.1 milyar TL, Avea 787 milyon TL ile sıralanıyor.
2011 yılında net kar Türk Telekom için 2.8 milyar TL, Turkcell için 2.2 milyar TL iken Vodafone 1.3 milyar TL, Avea 1 milyar TL kayba uğradı.
Bunların dışında kalan işletmeler ise 1.4 milyar TL net gelir elde etti. İnternet servis sağlayıcıları 1 milyar TL ile aslan payını aldı.
Yapılan yatırım ise 973 milyon TL olarak gerçekleşti.
2011 yılında iletişim trafiği toplamda 168.9 milyar dakika olarak gerçekleşirken, üç aylık dönemde 44.4 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bunun 39.1 milyarı mobil, 5.4 milyarı ise sabit hatlar üzerinden gerçekleşti. Trafiğin yüzde 82.7'si mobil hatlardan mobil hatlara yapılan görüşmelerden oluşuyor.
İlk üç ayın sonunda iletişim sektöründe çalışan kişi sayısı 36.980 olarak gerçekleşti. Çalışanların yüzde 65.30'u Türk Telekom'da, yüzde 22.65'i mobil sektörde, yüzde 12.05'i ise bunların dışında kalan hizmet sektöründe bulunuyor.
Sabit hat iletişimi bu dönemde 14.83 milyon aboneye geriledi ve nüfusa oranı yüzde 19.85 oldu. Son 4 yılda 3 milyon sabit hat abonesi kaybedildi. Sabit arama gelirleri 1.2 milyar TL olurken, Türk Telekom dışında tüketicilerin tercih ettiği alternatif sabit telefon hattı işletmecileri 145 milyon TL gelir elde etti. Abone başına ortalama konuşma süresi 202 dakika olarak gerçekleşti. Türk Telekom'un abone başı kazancı ise 22.3TL oldu.
Genişbant internet kullanıcı sayısı da bu dönemde artış gösterdi ve 16.6 milyona ulaştı. Toplam internet abonesi ise 16.68 milyon oldu.
DSL bağlantı abonelerinin sayısı 6.7 milyon olurken, bilgisayardan mobil internete bağlanan sayısı 1.7 milyon, cepten bağlanan sayısı ise 7.1 milyon oldu.
DLS bağlantısı alanında TTNET yüzde 84 ile aslan payını aldı. Superonline yüzde 6.42, Doğan İletişim yüzde 3.80 pay kaptı.
İlk çeyrekte genişbant internet kullanım boyutu ise 540.000 PetaByte oldu. Mobil internet kullanımı ise 13.800 PetaByte oldu. Genişbant abonelerinin yüzde 99'u 8Mbit/s sınırına kadar internet kullanırken, yüzde 1'lik kesin 8Mbit/s üzerinde bağlantı hızlarına sahip.
Güvenli internet hizmetinden yararlanan kullanıcı sayısı ise 839 bin oldu.
Mart 2012 itibariyle mobil abone sayısı 65.8 milyon, 3G abone sayısı da 34.9 milyon oldu. Turkcell 34.5 milyon abone, Vodafone 18.30 milyon abone, Avea 12.93 milyon aboneye sahip durumda. Numara taşıma sayısı ise bugüne kadar 43 milyon oldu. Üç aylık dönemde Avea 134 bin, Vodafone 176 bin abone kazanırken Turkcell ise yaklaşık 310 bin abone kaybetti.
İlk üç ay 39 milyar dakika cepten konuşuldu. 17 milyar dakika Turkcell, 12 milyar dakika Vodafone, 9 milyar dakika da Avea konuşturdu. Gönderilen SMS sayısı 40 milyar, SMS sayısı 71 milyon. Mobil iletişimden elde edilen gelir 2011 yılında 21 milyar TL iken son 3 aylık dönemde 3.87 milyar TL oldu.
Pazarda Turkcell gelirin yüzde 51'ini elde ederken, Vodafone yüzde 28, Avea yüzde 20 pay elde etti. Mart ayında en çok konuşturan operatör abone başına 337 dakika ile Vodafone oldu. Avrupa'da ise Türkiye abone başına 226 dakika görüşme ile mobil iletişimde zirvede yer aldı.
http://www.tk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik12_1.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kusura bakmayın ama saçma ve çarpıtıcı bir tablo sunmuşsunuz. Türk Telekom'un 2004 yılı kârı dediğiniz gibi olsa da, 2003 yılı net kârı ise 1.9 Milyar TL'dir. Yani Türk Telekom, hali hazırda zaten ciddi kar elde ediyordu ve ortalama 4-5 yıllık kârına 21 yıllığına kiralandı. Ayrıca Telekom özelleştirildikten sonra birçok TT çalışanı işten çıkartıldı. O kâr-zarar tablosunu hazırlarken bunlara da dikkat etmeniz gerekirdi. (İşten çıkartma olmadı diyecekseniz söyleyeyim, belki kağıt üzerinde direkt olarak olmamış olabilir ama birçok TT çalışanı diğer devlet kurumlarına sürgüne gönderildi. Ayrıca nette araştırırsanız, ilerleyen yıllarda sürekli direkt işten çıkarmanın da çaktırmadan yapılmış olduğunu görürsünüz.) Yani o kâr-zarar tablosunun içinde birçok değişken var. Kaldı ki, Türk Telekom bir devlet kurumuydu ve amacı yüksek kâr açıklamak değildi. Amacı ülkesine ideal hizmet sunmaktı. Yoksa şu anda şirketleşmiş olan TT isterse 100 milyar dolar kâr açıklasın, bunun bana yararı ne? Bu kurumun amacı milletten tomar tomar para alıp devleti ve Oger Telecom'u zengin etmek değil ki, kâr-zarar tablosuyla karşılaştırma yapıyorsunuz. Size beni ve diğer kullanıcıları ilgilendiren kısmı yazayım:
2007 = 4Mbit sınırsız 82 TL
2012 = 4Mbit sınırsız 95 TL
2007 Ağustos'taki belirttiğim fiyat aslında 89TL ama sonrasında gelen vergi indirimininin ardından 82 Tl olmuştu. Özelleştirilmiş TT ise 1'er 2'şer çaktırmadan bu indirimi kullanıcılardan geri çekmişti ve tekrar 89TL'ye oturtturmuştu. Şimdi ise 95 Tl oldu. Yani bu 5 sene içerisinde özelleştirmenin faydalarını çok güzel gördük, siz hiç zahmet etmeyin. O 8 Mbit 59 TL ayaklarını da bırakın mümkünse. 8Mbit sınırsız ADSL şu anda 115TL. Dediğiniz gibi özelleştirme nedir, neden yapılır, artılar nelerdir şeklinde araştıralım eyvallah da, bir de adam gibi yapılamadığı takdirdeki eksilerini araştıralım ha? Ne dersiniz?
Ayrıca o bahsettiğiniz 145-146'lı zamanları biz de yaşadık evet. Buradaki çoğu kişi de yaşadı zaten. Boşuna acıtasyon yapmaya gerek yok. Evet, devlet geniş bant internete geçişi yavaş sağladı. Evet, özel şirketlerimizin hepsi zamanında uyudu. Evet, millet Mbitlerle oyuncak gibi oynarken biz 64k kablonet, 128k adslle falan uğraştık. Ama buna rağmen, yani sıfırdan yapılan başlangıca ve devlet yüzünden yavaş işleyen bir kuruma sahip olmamıza rağmen yine de bu gelişim bizimle birlikte yürüdü. Verdiğimiz paralarla birlikte sıfırdan 256k'yı devirdik. Mutluyduk da, çünkü verdiğimiz paraların en nihayetinde altyapıya gideceğini ve daha da hızlanacağımızı biliyorduk. Yavaştı ama bizimdi. Ve iddia ediyorum, bu yavaşlıkla bile aynen bu şekilde büyümeye devam etseydik; şu anda 8Mbit sınırsızı, en kötü 4Mbit sınırsızı 49TL'ye kullanıyor olurduk. Hatta vergi indirimi de geri alınmayacağı için 45TL'ye kullanıyor oldurduk. Peki şimdi ne durumdayız?
Ben özelleştirmeye çok karşı olan bir insan da değilim, onu da belirteyim. Ama özelleştirmenin bu şekline karşıyım arkadaş. Hiçbir taahhüt, hiçbir denetim olmadan gerçekleştirilen bu tek parça özelleştirmeye karşıyım. Son kullanıcı olarak bana faydası olmayan, sadece duble yollara ve Araplara ek gelir sağlayan bu özelleştirmeye karşıyım. Çiller döneminde geniş bant internetsiz hali bile 40Milyar dolara satılmanın eşiğinden dönen Türk Telekom'un, %55'inin 6,550 milyar dolara satılmasına karşıyım. Zamanında ihtiyacımı karşılayabilecek ideal hız(?!) için 49 TL öderken, şu anda 100TL'ye yakın para ödemeye karşıyım. Bilmiyorum anlatabildim mi?
Yok yok millet hala utanmıyor neler yazıyor. Telekom satıldı çok iyi oldu yani bak karı arttırmış he! Yürü git arkadaşım. Öyle bir yerden almışsın ki söylediklerine destek olsun tek amacın. Satıldığı dönemde yoldan geçen adama sorsan sana gelecekte edeceği karı söyler, bu adam edildi diye değil internet kullanımı artacak diye. Satın alanlar yatırım mı yapıyor da konuşuyorsun. Kaç yıldır VDSL diye birşey yapamadılar. Fiber fiber yapıyorlar her yeri ama yıllardır bitmedi. Tüm ülkenin interneti 2 saat 3 saat gidiyor bir kimseye hesap vermiyor.
Gerçekler ne mi? İşte gerçekler:
2006: 1mbit adsl - 49tl
2012: 1mbit adsl - 59tl