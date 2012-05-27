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BTK'nın yılın ilk üç aylık sabit ve mobil iletişim raporu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil iletişim ve internet abonesi sayısının hızlı bir yükseliş gösterdiği ülkemizde Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun yayınladığı rapor hem sabit hem de mobil iletişim sektöründe gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

2011 yılın 21 milyar TL'lik net satış geliri ile kapatan iletişim sektörümüz, ilk üç aylık süreçte 5.68 milyar TL'lik net satış geliri elde etti. Bu rakam içerisinde Türk Telekom 1.8 milyar TL, Turkcell 1.9 milyar TL, Vodafone 1.1 milyar TL, Avea 787 milyon TL ile sıralanıyor.

2011 yılında net kar Türk Telekom için 2.8 milyar TL, Turkcell için 2.2 milyar TL iken Vodafone 1.3 milyar TL, Avea 1 milyar TL kayba uğradı.

Bunların dışında kalan işletmeler ise 1.4 milyar TL net gelir elde etti. İnternet servis sağlayıcıları 1 milyar TL ile aslan payını aldı.

Yapılan yatırım ise 973 milyon TL olarak gerçekleşti. 

2011 yılında iletişim trafiği toplamda 168.9 milyar dakika olarak gerçekleşirken, üç aylık dönemde 44.4 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bunun 39.1 milyarı mobil, 5.4 milyarı ise sabit hatlar üzerinden gerçekleşti. Trafiğin yüzde 82.7'si mobil hatlardan mobil hatlara yapılan görüşmelerden oluşuyor.

İlk üç ayın sonunda iletişim sektöründe çalışan kişi sayısı 36.980 olarak gerçekleşti. Çalışanların yüzde 65.30'u Türk Telekom'da, yüzde 22.65'i mobil sektörde, yüzde 12.05'i ise bunların dışında kalan hizmet sektöründe bulunuyor.

Sabit hat iletişimi bu dönemde 14.83 milyon aboneye geriledi ve nüfusa oranı yüzde 19.85 oldu. Son 4 yılda 3 milyon sabit hat abonesi kaybedildi. Sabit arama gelirleri 1.2 milyar TL olurken, Türk Telekom dışında tüketicilerin tercih ettiği alternatif sabit telefon hattı işletmecileri 145 milyon TL gelir elde etti. Abone başına ortalama konuşma süresi 202 dakika olarak gerçekleşti. Türk Telekom'un abone başı kazancı ise 22.3TL oldu.

Genişbant internet kullanıcı sayısı da bu dönemde artış gösterdi ve 16.6 milyona ulaştı. Toplam internet abonesi ise 16.68 milyon oldu. 

DSL bağlantı abonelerinin sayısı 6.7 milyon olurken, bilgisayardan mobil internete bağlanan sayısı 1.7 milyon, cepten bağlanan sayısı ise 7.1 milyon oldu. 

DLS bağlantısı alanında TTNET yüzde 84 ile aslan payını aldı. Superonline yüzde 6.42, Doğan İletişim yüzde 3.80 pay kaptı. 

İlk çeyrekte genişbant internet kullanım boyutu ise 540.000 PetaByte oldu. Mobil internet kullanımı ise 13.800 PetaByte oldu. Genişbant abonelerinin yüzde 99'u 8Mbit/s sınırına kadar internet kullanırken, yüzde 1'lik kesin 8Mbit/s üzerinde bağlantı hızlarına sahip.

Güvenli internet hizmetinden yararlanan kullanıcı sayısı ise 839 bin oldu.

Mart 2012 itibariyle mobil abone sayısı 65.8 milyon, 3G abone sayısı da 34.9 milyon oldu. Turkcell 34.5 milyon abone, Vodafone 18.30 milyon abone, Avea 12.93 milyon aboneye sahip durumda. Numara taşıma sayısı ise bugüne kadar 43 milyon oldu. Üç aylık dönemde Avea 134 bin, Vodafone 176 bin abone kazanırken Turkcell ise yaklaşık 310 bin abone kaybetti.

İlk üç ay 39 milyar dakika cepten konuşuldu. 17 milyar dakika Turkcell, 12 milyar dakika Vodafone, 9 milyar dakika da Avea konuşturdu. Gönderilen SMS sayısı 40 milyar, SMS sayısı 71 milyon. Mobil iletişimden elde edilen gelir 2011 yılında 21 milyar TL iken son 3 aylık dönemde 3.87 milyar TL oldu.

Pazarda Turkcell gelirin yüzde 51'ini elde ederken, Vodafone yüzde 28, Avea yüzde 20 pay elde etti. Mart ayında en çok konuşturan operatör abone başına 337 dakika ile Vodafone oldu. Avrupa'da ise Türkiye abone başına 226 dakika görüşme ile mobil iletişimde zirvede yer aldı.

http://www.tk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik12_1.pdf Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 7 yıl en beğenilen
türk telekom kaca satılmıstı...
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isimbulamadim 7 yıl Merc4eve
Merc4eve

Türk Telekom 2004 Kar - 350.000.000 $ - 2mb Adsl - 249 tl. %100 Devlet
Türk Telekom 2011 Kar - 1.700.000.000 $ - 8mb Adsl - 59 tl. %45 Devlet

Kabaca inceleyin bakalım şu tabloyu.

43 yıl boyuncada böyle devam edecek.

Devlet ne için vardır ?
Neymiş, ne olmuş ?

Millet tutturmuş bir vatan elden gidiyor, falan filan. Biraz araştırın özelleştirme nedir, neden yapılır, artıları nelerdir. Anca konuşun.

Millet 20-30 mb ineternet kullanırken biz 56k ile internete girmeye çalışıyorduk. Devletimizindi evet. Peki umrumda mı ? Hayır. İ

Kusura bakmayın ama saçma ve çarpıtıcı bir tablo sunmuşsunuz. Türk Telekom'un 2004 yılı kârı dediğiniz gibi olsa da, 2003 yılı net kârı ise 1.9 Milyar TL'dir. Yani Türk Telekom, hali hazırda zaten ciddi kar elde ediyordu ve ortalama 4-5 yıllık kârına 21 yıllığına kiralandı. Ayrıca Telekom özelleştirildikten sonra birçok TT çalışanı işten çıkartıldı. O kâr-zarar tablosunu hazırlarken bunlara da dikkat etmeniz gerekirdi. (İşten çıkartma olmadı diyecekseniz söyleyeyim, belki kağıt üzerinde direkt olarak olmamış olabilir ama birçok TT çalışanı diğer devlet kurumlarına sürgüne gönderildi. Ayrıca nette araştırırsanız, ilerleyen yıllarda sürekli direkt işten çıkarmanın da çaktırmadan yapılmış olduğunu görürsünüz.) Yani o kâr-zarar tablosunun içinde birçok değişken var. Kaldı ki, Türk Telekom bir devlet kurumuydu ve amacı yüksek kâr açıklamak değildi. Amacı ülkesine ideal hizmet sunmaktı. Yoksa şu anda şirketleşmiş olan TT isterse 100 milyar dolar kâr açıklasın, bunun bana yararı ne? Bu kurumun amacı milletten tomar tomar para alıp devleti ve Oger Telecom'u zengin etmek değil ki, kâr-zarar tablosuyla karşılaştırma yapıyorsunuz. Size beni ve diğer kullanıcıları ilgilendiren kısmı yazayım:

2007 = 4Mbit sınırsız 82 TL
2012 = 4Mbit sınırsız 95 TL

2007 Ağustos'taki belirttiğim fiyat aslında 89TL ama sonrasında gelen vergi indirimininin ardından 82 Tl olmuştu. Özelleştirilmiş TT ise 1'er 2'şer çaktırmadan bu indirimi kullanıcılardan geri çekmişti ve tekrar 89TL'ye oturtturmuştu. Şimdi ise 95 Tl oldu. Yani bu 5 sene içerisinde özelleştirmenin faydalarını çok güzel gördük, siz hiç zahmet etmeyin. O 8 Mbit 59 TL ayaklarını da bırakın mümkünse. 8Mbit sınırsız ADSL şu anda 115TL. Dediğiniz gibi özelleştirme nedir, neden yapılır, artılar nelerdir şeklinde araştıralım eyvallah da, bir de adam gibi yapılamadığı takdirdeki eksilerini araştıralım ha? Ne dersiniz?

Ayrıca o bahsettiğiniz 145-146'lı zamanları biz de yaşadık evet. Buradaki çoğu kişi de yaşadı zaten. Boşuna acıtasyon yapmaya gerek yok. Evet, devlet geniş bant internete geçişi yavaş sağladı. Evet, özel şirketlerimizin hepsi zamanında uyudu. Evet, millet Mbitlerle oyuncak gibi oynarken biz 64k kablonet, 128k adslle falan uğraştık. Ama buna rağmen, yani sıfırdan yapılan başlangıca ve devlet yüzünden yavaş işleyen bir kuruma sahip olmamıza rağmen yine de bu gelişim bizimle birlikte yürüdü. Verdiğimiz paralarla birlikte sıfırdan 256k'yı devirdik. Mutluyduk da, çünkü verdiğimiz paraların en nihayetinde altyapıya gideceğini ve daha da hızlanacağımızı biliyorduk. Yavaştı ama bizimdi. Ve iddia ediyorum, bu yavaşlıkla bile aynen bu şekilde büyümeye devam etseydik; şu anda 8Mbit sınırsızı, en kötü 4Mbit sınırsızı 49TL'ye kullanıyor olurduk. Hatta vergi indirimi de geri alınmayacağı için 45TL'ye kullanıyor oldurduk. Peki şimdi ne durumdayız?

Ben özelleştirmeye çok karşı olan bir insan da değilim, onu da belirteyim. Ama özelleştirmenin bu şekline karşıyım arkadaş. Hiçbir taahhüt, hiçbir denetim olmadan gerçekleştirilen bu tek parça özelleştirmeye karşıyım. Son kullanıcı olarak bana faydası olmayan, sadece duble yollara ve Araplara ek gelir sağlayan bu özelleştirmeye karşıyım. Çiller döneminde geniş bant internetsiz hali bile 40Milyar dolara satılmanın eşiğinden dönen Türk Telekom'un, %55'inin 6,550 milyar dolara satılmasına karşıyım. Zamanında ihtiyacımı karşılayabilecek ideal hız(?!) için 49 TL öderken, şu anda 100TL'ye yakın para ödemeye karşıyım. Bilmiyorum anlatabildim mi?
Merc4eveTürk Telekom 2004 Kar - 350.000.000 $ - 2mb Adsl - 249 tl. %100 DevletTürk Telekom 2011 Kar - 1.700.000.000 $ - 8mb A...
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Prequel 7 yıl
Merc4eve
Türk Telekom 2004 Kar - 350.000.000 $ - 2mb Adsl - 249 tl. %100 DevletTürk Telekom 2011 Kar - 1.700.000.000 $ - 8mb Adsl - 59 tl. %45 DevletKabaca inceleyin bakalım şu tabloyu.43 yıl boyuncada böyle devam edecek.Devlet ne için vardır ? Neymiş, ne olmuş ? Millet tutturmuş bir vatan elden gidiyor, falan filan. Biraz araştırın özelleştirme nedir, neden yapılır, artıları nelerdir. Anca konuşun.Millet 20-30 mb ineternet kullanırken biz 56k ile internete girmeye çalışıyorduk. Devletimizindi evet. Peki umrumda mı ? Hayır. İ

Yok yok millet hala utanmıyor neler yazıyor. Telekom satıldı çok iyi oldu yani bak karı arttırmış he! Yürü git arkadaşım. Öyle bir yerden almışsın ki söylediklerine destek olsun tek amacın. Satıldığı dönemde yoldan geçen adama sorsan sana gelecekte edeceği karı söyler, bu adam edildi diye değil internet kullanımı artacak diye. Satın alanlar yatırım mı yapıyor da konuşuyorsun. Kaç yıldır VDSL diye birşey yapamadılar. Fiber fiber yapıyorlar her yeri ama yıllardır bitmedi. Tüm ülkenin interneti 2 saat 3 saat gidiyor bir kimseye hesap vermiyor.
Gerçekler ne mi? İşte gerçekler:
2006: 1mbit adsl - 49tl
2012: 1mbit adsl - 59tl
Merc4eveTürk Telekom 2004 Kar - 350.000.000 $ - 2mb Adsl - 249 tl. %100 DevletTürk Telekom 2011 Kar - 1.700.000.000 $ - 8mb Adsl - 59 tl....
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ScienceTR 7 yıl
para cepte yaşadı yine ttnet
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myhotyro 7 yıl
"DLS bağlantısı alanında TTNET yüzde 84 ile aslan payını aldı." DLS bağlantısı ne? Yeni mi çıktı? Benim niye haberim yok. Yoksa sadece Apple ürünlerinde mi var bu bağlantı türü. Haber,n yazarından anlaşılan öyle olsa gerek :)
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jovanovic 7 yıl
AKK ne durumda beyler ?
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DH Misafiri 7 yıl
olağan_şüpheli
türk telekom kaca satılmıstı...

özel sektörün bu işleri becerdiği aşikar.devlet zarar eden ve kara geçmesini sağlayamadığı kurumları özelleştirmeyip ne yapsın.dünyada devlet e bağlı kurumlardaki hantallık su götürmez bir gerçek.türk telekomun özelleşmeden önceki ve sonraki süreci, yapılan işin doğru olduğunu gösterir.ha gönül isterdiki memleketimiz kazansın bu paraları.fakat şu anki sektörün bu kadar hızlı ilerlemesinin ve yeniliklerin hızlı bir şekilde sektöre sunulmasının tek sebebi özel şirketlerin öncülüğündeki rekabettir.sonuçta devlet hertürlü vergisini aldıktan sonra özel olması hiçbir sıkıntı teşkil etmez.hiçbirşey yapmam rekabet umrumda olmaz .maaşımı alırım kadrolu elemanım yatarak çalışırım zihniyeti.... artık bitmiştir
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depelerx 7 yıl
Şu Telekomdan kurtulduğuma o kadar seviniyorum ki...
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ogkasa 7 yıl
Prequel
146 çok kullandım merak etme. Ben ülkem elden gidiyor demiyorum. Ortada takdir edilecek gram birşey olmadığını soylüyorum. Daha kötüsü olamaz çünkü. Ama 1mbit derken neyi kastettiğimi bile anlamamışın etrafından ve Dünyadan bihaber olduğun ortada ya ayda ort 25GB falan indirme yapıp internet kullandığını sananlardansın ya da tuzun kuru faturalardan haberin bile yok.

cahilmisin arkadaşım sen aşağıda yazdıklarımı oku istersen ekonomiden anlamayan tipler böle oluyo işte bide yazmışsın bişiler çok bilirmiş gibi liberal ekonominin nolduğunu bilmiyorsun sanırım hangi ekonomisi güçlü devlette özelleştirme yok bak bakalım yarını değil 1 yıl sonrasını düşünerek büyüyebilirsin ancak
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ogkasa 7 yıl
Normandia_06
olağan_şüpheli türk telekom kaca satılmıstı...
Satıldı demek abes kaçar ! o kadar az bir paraya sattılar ki bedava ya gitti bile diyemeyiz ! o parayıda adamlar bizim devletin kredisini kullanarak ödedi yani senin,benim,memurun,ofiste çalışan aylık kazancını çıkaran öğrenci Alinin,çiftcinin,kahvehane işleten Mehmet dayının vergileriyle alıp yine aynı kişlerin ödediği faturalarla geri ödemiş oldular kağıt üzerinde tabi ! bunu da 1 sene değil tam 9,5 ayda geri ödediler :)

bişi bilip bilmeden konuşmayın telekomun sahibi konuştu geçen yabancılara gitti falan fişman dendi medyamız sağolsun böle yalan haberlerle istedikleri kişileri karalamayı çok iyi biliyorlar türk satın aldı bu firmayı ve 13 yıllığına kiralandı bu 13 yıl boyunca telekom hem vergi ödeyecek hem kazandıgının yarısını devlete verecek 13 yıl sonrada yaptıkları bütün yatırımlar vs ile devlete tekrar devredilecek peki devlet zararmı etti hayır. Belki devlet bu işle 1 kazanacağına 10 kazanmış oldu çünkü telekom şu anda tam 3 kat büyüdü ve dahada büyüyecek
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Virtual Reality 7 yıl
Bilgisayar yazılımlarını saymıyorum bile basit akıllı telefon yazılımları bile 1 milyar dolar gibi rakamlara el değiştirirken. O kadar tesisi, sistemi bulunan Türk Telekomun 4-6 milyar dolar arası bir rakama satılması çok büyük bir hata
Zamanında tek tek gezmiştim sırf Ankarada ki tesisleri 250 milyon eder. Türkiyenin bütün illerinde böyle sistemleri vardı. Adalarda özel yurt dışı çıkış santralleri vardı. Alt yapısı en tepedeki köy evine kadar gidiyordu. Lojmanları, konaklama yerleri, tatil kampları, eğitim alanları, vs. saymakla bitmez. O kadar çok tesisi vardı ki kafadan 20 milyar dolarlık malı mülkü vardı ama noldu teknoloji sektöründe sudan ucuza sayılan bir fiyata satıldı. Kime satıldı Türk iş adamlarına mı hayır Lübnan denen teknoloji özürlü ve hem Osmanlıyı hem Türkiye yi sırtından vurmuş bir ülkeye satıldı. Onlar ne yaptı yatırım yapacaklarına halkı soymaya başladılar.
Yazık çok yazık osuruktan bilgisayar yazılımları bile ne biçim paralara satılıyor.
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catborise 7 yıl
arkadaslar o karin hepsi oger in degil, hayıflanmayın.
özelleştirmede sadece %55 i satildi. Vay anam beleş gitti adamlar deli gibi kar ediyorlar. kıl tüy vatan millet sakarya modlarından çıkıp bir bakmak gerek nedir ne degildir. Medyaya bakarak yönelimlerinizi yapmayın isterseniz, sonra komik oluyorsunuz.
%55 oger in
%30 hazine nin
%15 halka acık
6milyar dolar kar mi etmis ciro mu yapmis neyse işte onun yarıya yakını devlet + halka gitmis... üzülmeyin o kadar yani. devlet elindeki kurumların hallerini görseniz zil takar oynarsiniz en azindan tt yi az bucuk kurtarmisiz diye
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ItalianJakaBo 7 yıl
Arkadaşın verdiği tabloda hangi sıradayız ve nereye doğru gittiğimiz çok belli..Hala bunu anlayamayan kalın kafalılar var..Ama bizim milletimiz hep böyleydi vede hep böle olacak.Koy önüne ekmeği suyu, al sana sürülmelik..Kimileri de 59 tl mutluymuş, zaten böle neyin ne olduğunu bilmeyene, param var öderim diyen böle cahiller yüzünden adam olamıyo kimse...
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cemto 7 yıl
dünyanın en pahalı benzinini kullan , dünyanın en pahalı internetini kullan , dünyanın en ucuz hayatını yaşa...
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jovanovic 7 yıl
KİMSE LİMİTSİZ İNTERNETTE LİMİT İSTEMİYOR ARKADAŞ BU KADAR BASİT !

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dreamblue35 7 yıl
ttnet gibi ülkenin her yanına servis verebilecek bir iss olsa, telekom "interneti 1 yıl bedava vereceğim 1 yıl sonra piyasa fiyatının yarısına kullanacaksın bu hizmeti" dese bile zannetmiyorum telekom abaneliğini kabul edecek insanlar olsun; ha olan elbette çıkar onalar da zaten şu kafada olan insanlar "param var huzurum var olsa da ... olmadasa ..." her kes e iyi forumlar
dip not: kağıt üzerinde, interneti en azından iran dan daha ucuza kullanıyoruz bilmiyorum kişi başı milli gelir nedir ama yine de en kötü şartlarda bize göre onlar kullanıyor
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hasanmerto 7 yıl
Ben adsl de tekel olduğu için ve beni 50gb lık kotaya mahkum ettikleri için özgür gibi hissetmiyorum.

Yaşadığım hayattan son zamanlarda hiç zevk almıyorum.

Böyle giderse Türkiye, ülkesini çok seven iyi eğitimli bir mühendisini beyin göçüyle kaybedecek.

Ki bu genç askerliğini doğuda yapmıştır hiç kaçmamıştır, yıllarca devletin onu yetiştirmesine olan borcunu ödemeye çalışmıştır , ama böyle giderse ben kaçacağım abi.
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