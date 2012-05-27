BTK'nın yılın ilk üç aylık sabit ve mobil iletişim raporu yayınlandı

Mobil iletişim ve internet abonesi sayısının hızlı bir yükseliş gösterdiği ülkemizde Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun yayınladığı rapor hem sabit hem de mobil iletişim sektöründe gelinen son noktayı gözler önüne serdi.





2011 yılın 21 milyar TL'lik net satış geliri ile kapatan iletişim sektörümüz, ilk üç aylık süreçte 5.68 milyar TL'lik net satış geliri elde etti. Bu rakam içerisinde Türk Telekom 1.8 milyar TL, Turkcell 1.9 milyar TL, Vodafone 1.1 milyar TL, Avea 787 milyon TL ile sıralanıyor.





2011 yılında net kar Türk Telekom için 2.8 milyar TL, Turkcell için 2.2 milyar TL iken Vodafone 1.3 milyar TL, Avea 1 milyar TL kayba uğradı.





Bunların dışında kalan işletmeler ise 1.4 milyar TL net gelir elde etti. İnternet servis sağlayıcıları 1 milyar TL ile aslan payını aldı.





Yapılan yatırım ise 973 milyon TL olarak gerçekleşti.





2011 yılında iletişim trafiği toplamda 168.9 milyar dakika olarak gerçekleşirken, üç aylık dönemde 44.4 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bunun 39.1 milyarı mobil, 5.4 milyarı ise sabit hatlar üzerinden gerçekleşti. Trafiğin yüzde 82.7'si mobil hatlardan mobil hatlara yapılan görüşmelerden oluşuyor.





İlk üç ayın sonunda iletişim sektöründe çalışan kişi sayısı 36.980 olarak gerçekleşti. Çalışanların yüzde 65.30'u Türk Telekom'da, yüzde 22.65'i mobil sektörde, yüzde 12.05'i ise bunların dışında kalan hizmet sektöründe bulunuyor.





Sabit hat iletişimi bu dönemde 14.83 milyon aboneye geriledi ve nüfusa oranı yüzde 19.85 oldu. Son 4 yılda 3 milyon sabit hat abonesi kaybedildi. Sabit arama gelirleri 1.2 milyar TL olurken, Türk Telekom dışında tüketicilerin tercih ettiği alternatif sabit telefon hattı işletmecileri 145 milyon TL gelir elde etti. Abone başına ortalama konuşma süresi 202 dakika olarak gerçekleşti. Türk Telekom'un abone başı kazancı ise 22.3TL oldu.





Genişbant internet kullanıcı sayısı da bu dönemde artış gösterdi ve 16.6 milyona ulaştı. Toplam internet abonesi ise 16.68 milyon oldu.





DSL bağlantı abonelerinin sayısı 6.7 milyon olurken, bilgisayardan mobil internete bağlanan sayısı 1.7 milyon, cepten bağlanan sayısı ise 7.1 milyon oldu.





DLS bağlantısı alanında TTNET yüzde 84 ile aslan payını aldı. Superonline yüzde 6.42, Doğan İletişim yüzde 3.80 pay kaptı.





İlk çeyrekte genişbant internet kullanım boyutu ise 540.000 PetaByte oldu. Mobil internet kullanımı ise 13.800 PetaByte oldu. Genişbant abonelerinin yüzde 99'u 8Mbit/s sınırına kadar internet kullanırken, yüzde 1'lik kesin 8Mbit/s üzerinde bağlantı hızlarına sahip.





Güvenli internet hizmetinden yararlanan kullanıcı sayısı ise 839 bin oldu.





Mart 2012 itibariyle mobil abone sayısı 65.8 milyon, 3G abone sayısı da 34.9 milyon oldu. Turkcell 34.5 milyon abone, Vodafone 18.30 milyon abone, Avea 12.93 milyon aboneye sahip durumda. Numara taşıma sayısı ise bugüne kadar 43 milyon oldu. Üç aylık dönemde Avea 134 bin, Vodafone 176 bin abone kazanırken Turkcell ise yaklaşık 310 bin abone kaybetti.





İlk üç ay 39 milyar dakika cepten konuşuldu. 17 milyar dakika Turkcell, 12 milyar dakika Vodafone, 9 milyar dakika da Avea konuşturdu. Gönderilen SMS sayısı 40 milyar, SMS sayısı 71 milyon. Mobil iletişimden elde edilen gelir 2011 yılında 21 milyar TL iken son 3 aylık dönemde 3.87 milyar TL oldu.





Pazarda Turkcell gelirin yüzde 51'ini elde ederken, Vodafone yüzde 28, Avea yüzde 20 pay elde etti. Mart ayında en çok konuşturan operatör abone başına 337 dakika ile Vodafone oldu. Avrupa'da ise Türkiye abone başına 226 dakika görüşme ile mobil iletişimde zirvede yer aldı.