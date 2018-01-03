BYTON iddialı geliyor: Dev ekran, 480 km menzil ve bir kahve içme süresinde haftalık şarj

Çin merkezli elektrikli otomobil girişimi Future Mobility Corp'un uluslararası markası BYTON, önümüzdeki hafta ABD'de ilk elektrikli otomobilinin örtüsünü kaldıracağını açıkladı. Ayrıca otomobili 2019'da Çin'de piyasaya sürdükten sonra 2020'de ABD ve Avrupa'ya getirme planlarının olduğunu da doğruladı.

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Geçtiğimiz yıl Tesla, BMW ve Nissan'dan bir grup yönetici Future Mobility Corp. adlı yeni bir elektrikli araç şirketi kurmuştu. Çin'de hayata geçirilen girişim Tesla'da önemli bir yatırımı olan Tencent Holdings tarafından destekleniyor. Eylül ayında BYTON markasını duyuran şirket o tarihte 482 km menzil ve şimdiye kadar bir araçta yer alan en büyük ekrana sahip olduğu vurgulanan tam elektrikli crossover modeliyle ilgili teaser'lar yayınlamıştı.

480 km menzil, otonom sürüş ve dev ekran

BYTON bugün aracın önümüzdeki hafta CES 2018'de tanıtılacağını açıklarken aynı zamanda ilk elektrikli aracına ait yeni teaser görseller paylaştı. Şirket aracın üretimi ve diğer pazarlara sunulma planlarına ilişkin bilgiler de verdi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"BYTON'un akıllı elektrikli otomobilleri, şirketin Çin'in Nanjing şehrindeki fabrikasında üretilecek ve 2019'da Çin'de satışa sunulacak. Otomobil 2020 yılında ise ABD ve Avrupa'da satışa çıkarılacak. BYTON'un daha sonraki sedan ve çok amaçlı aracı (MPV) aynı platforma dayalı olarak tasarlanacak ve üretilecek."

BYTON aracın otonom sürüş teknolojisine sahip olacağını ve makine öğrenimini kullanacağını söyledi. Bir başka güzelliği ise şarj süresi olacak. Şirket sürücülerin bir bardak kahvenin tadını çıkaracak sürede araçlarını -şehir içi yolculuk için- bir hafta yetecek kadar şarj edebileceklerini iddia ediyor. Muhtemelen burada hafta boyunca işe gidiş gelişe yetecek kadar bir şarjdan bahsedilmiş. Resmi lansman 7 Ocak tarihinde CES'de gerçekleşecek ve araçla ilgili tüm detayları o tarihte size aktarmaya çalışacağız.

https://www.express.co.uk/life-style/cars/899506/CES-2018-Byton-electric-car-launch-range