BMW X6'ya rakip geliyor: Audi Q8 test edilirken görüntülendi

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda örtüsü kaldırılacak olan Audi Q8, Hindistan'da test ediliyor. Kamuflajlı şekilde görüntülenen coupe-SUV formundaki araç, üzerinde rozet olmadan test ediliyor. Şirket Q8'i ilk olarak Detroit'teki 2017 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda konsept şeklinde ortaya çıkarmıştı.

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Yayınlanan fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla, şık Matrix LED farlarla donatılmış aracın ön kısmında geniş tek parçalı bir ızgara var. Q8 aynı zamanda eğimli tavan çizgisi ve yatık ön cam tasarımıyla sportif bir duruş kazanmış. Arka kısımda LED stop lambası ve bagaj kapağı boyunca uzanan LED şeritler görüyoruz. Üretime hazır olduğunda aracın beş koltuklu olarak sunulması bekleniyor.

3.0 TFSI altı silindirli motorla gelecek

Motor detayları henüz bilinmese de Q8'in 3.0 TFSI altı silindirli bir motorla güçlendirilmesi bekleniyor. Sekiz vitesli bir otomatik şanzımanın eşlik edeceği bu motor, 469 beygir güç ve 700 Nm tork üretebilecek kapasitede olacak. Audi Q8 hakkında daha detaylı bilgilere önümüzdeki günlerde sahip olacağız.

https://auto.ndtv.com/news/audi-q8-spotted-testing-in-india-1793906