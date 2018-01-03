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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW X6'ya rakip geliyor: Audi Q8 test edilirken görüntülendi

Audi Q8 önümüzdeki yıl muhtemelen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. BMW X6 ve aynı segmentteki modellerle rekabet edecek coupe-SUV formundaki araç Hindistan'da test edilirken görüntülendi.
1 yıl
4,5b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda örtüsü kaldırılacak olan Audi Q8, Hindistan'da test ediliyor. Kamuflajlı şekilde görüntülenen coupe-SUV formundaki araç, üzerinde rozet olmadan test ediliyor. Şirket Q8'i ilk olarak Detroit'teki 2017 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda konsept şeklinde ortaya çıkarmıştı.
Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz yeni A-Serisi'nin kış koşullarındaki hünerlerini sergiledi"
Yayınlanan fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla, şık Matrix LED farlarla donatılmış aracın ön kısmında geniş tek parçalı bir ızgara var. Q8 aynı zamanda eğimli tavan çizgisi ve yatık ön cam tasarımıyla sportif bir duruş kazanmış. Arka kısımda LED stop lambası ve bagaj kapağı boyunca uzanan LED şeritler görüyoruz. Üretime hazır olduğunda aracın beş koltuklu olarak sunulması bekleniyor.

3.0 TFSI altı silindirli motorla gelecek

Motor detayları henüz bilinmese de Q8'in 3.0 TFSI altı silindirli bir motorla güçlendirilmesi bekleniyor. Sekiz vitesli bir otomatik şanzımanın eşlik edeceği bu motor, 469 beygir güç ve 700 Nm tork üretebilecek kapasitede olacak. Audi Q8 hakkında daha detaylı bilgilere önümüzdeki günlerde sahip olacağız.

https://auto.ndtv.com/news/audi-q8-spotted-testing-in-india-1793906 Yorum Yaz
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kaya123450 1 yıl en beğenilen
alacak gücümüz yok anca haberini okuruz
1 Yanıt Yanıtla +20
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zotacing 1 yıl
Q serileri çok kalas ve hantal, yolu tutmaya çalışıp, çizgisini bozmadan yoldan çıkıyor. Özellikle Q7 kadar kalas bir araç kullanmadım ben, kalıp beton gibi araba viraja girerken girsem mi girmesem mi diye düşünüyor resmen. BMW'nin tam zıttı yani. BMW'de yol tutmaya çalışıyor ama çizgiyi takip edip yoldan çıkmaktansa, çizginin içinde kalıp virajını alıyor. Q serisi tamamen 50 yaş ve üzerine hitap eden saçma bir seri bana göre.
Ancak laf içinde rakip olur kısaca.
Q serileri çok kalas ve hantal, yolu tutmaya çalışıp, çizgisini bozmadan yoldan çıkıyor. Özellikle Q7 kadar kalas bir araç kullanmadım ben, kalıp beton gibi ar...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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lalale 1 yıl
Ctrl+c Urus. Ctrl+v Q8
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artenis 1 yıl
A8 yeni vergi güncellemesi ile 599.000 TL 'den 559.000TL'ye geliyor. Bu avantajı milletine sağlayan halkçı hükümetimiz ve sizlere teşekkür ederiz.
--
AKBAŞ isimli çocuk varya yeni admin, hah o yanlı ve reklamcı olan evet, bunu yazmalıydı.

ÖNEMLİ UYARI:
Bu tip yorumu yapmak 1-2 yıl önceye kadar İMKANSIZDI. Ben 2006 den beri forumdayım 1 yılsonra 2007 de üye oldum. O günden bu güne 11 yıl geçmiş ve hep beraber büyüdük, öğrendik. Fakat bu son dönem gibi bir dönem HİÇ GELMEMİŞTİ. Taraflı, sükseci, neredeyse click bait haline gelmiş (mesut çevik açıklama yapmıştı geçen hafta ama site dönüşüyor yavaş yavaş) haberlerin altında çılgına dönen kullanıcı yorumlarını (sizi siz yapan kullanıcıları) görmezden gelmeniz o kadar talihsiz ki. Yeni adminler genç olabilir, heyecanlı olabilir bunlar normal. Fakat 1-2 defa olur... Herkes birbirine girmiş yorumlarda ve değişen hiçbir şey yok... ÇOK ACI COK...
Mesut Çevik, Erdi Özüağ ve yeni kardeşimiz (mesut çeviğe benzeyen) bu üçü donanım haber oldu! Bu çok ciddi bir uyarı olsun size. Çekip çıkarıldıklarında geriye sadece server sunucular ve logo kalır 2018 ocak ayı itibari ile...
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zwanzig 1 yıl
3.0 TFSI motor nasıl oluyor da 700 Nm tork üretebiliyor. TDI olmasın o motor

Eğer benzinli motordan bu değerler alınabiliyorsa ben çok şey kaçırmışım dünyadan haberim yok
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4Yankee 1 yıl
sırf çin pazarına satabilmek için 3.0 ile geliyor
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haberelectro 1 yıl
Tasarımı 10 numara olacak ama gereksiz bir sınıf.
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lalale 1 yıl
Ctrl+c Urus. Ctrl+v Q8
Yanıtla +4
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tostu kaça kıstırin 1 yıl
arabaya hindu plakasıda hiç yakışmamış
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BekirTemel 1 yıl tostu kaça kıstırin
tostu kaça kıstırin
arabaya hindu plakasıda hiç yakışmamış


Ganj nehrine sokmuşlar aracı sanki, o derece temiz.
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yunusaticioglu 1 yıl
beğenmeyenler acaba kendilerine hediye edilse aynı yorumu yaparlar mı?
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balcis 1 yıl
daha ziyade henüz konsept aşamasında olan bmw x7 ve mercedes gls'ye rakip.
x6 ve x4 coupe formundalar, x6'nın rakibi gle coupe. tabi her aracın bir SUV versiyonunu yaptıkları için karışıyor birazz.
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haberelectro 1 yıl balcis
Q8 de Q7 nin coupesi. X6 ve GLE coupe rakibi. X7 ve GLS için Q9 düşünülüyor.
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zotacing 1 yıl
Q serileri çok kalas ve hantal, yolu tutmaya çalışıp, çizgisini bozmadan yoldan çıkıyor. Özellikle Q7 kadar kalas bir araç kullanmadım ben, kalıp beton gibi araba viraja girerken girsem mi girmesem mi diye düşünüyor resmen. BMW'nin tam zıttı yani. BMW'de yol tutmaya çalışıyor ama çizgiyi takip edip yoldan çıkmaktansa, çizginin içinde kalıp virajını alıyor. Q serisi tamamen 50 yaş ve üzerine hitap eden saçma bir seri bana göre.
Ancak laf içinde rakip olur kısaca.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Nyanko Sensei 1 yıl zotacing
zotacing
Q serileri çok kalas ve hantal, yolu tutmaya çalışıp, çizgisini bozmadan yoldan çıkıyor. Özellikle Q7 kadar kalas bir araç kullanmadım ben, kalıp beton gibi araba viraja girerken girsem mi girmesem mi diye düşünüyor resmen. BMW'nin tam zıttı yani. BMW'de yol tutmaya çalışıyor ama çizgiyi takip edip yoldan çıkmaktansa, çizginin içinde kalıp virajını alıyor. Q serisi tamamen 50 yaş ve üzerine hitap eden saçma bir seri bana göre.
Ancak laf içinde rakip olur kısaca.

Ben de Q7 kadar bir kalas araç kullanmadım. Kullanamadım çünkü
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JanKlod 1 yıl
Gle coupe, x6’nın rakibi değil mi?
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