Babalar Günü için hediye fikirleri Amazon.com.tr’de

Babalar Günü, her haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Babalar Günü bu sene 16 Haziran tarihinde kutlanacak. Babalar gününe sayılı günler kala, hediye alışverişleri yapılmaya başlandı. Amazon.com.tr, henüz hangi hediyeyi satın alacağını belirleyemeyen müşteriler için ‘Babalar Günü Hediye Rehberi’ hazırladı.
Hediye önerileri, sekiz farklı ana kategori altında gruplandırılıyor. Farklı zevklere uygun yüz binlerce ürün arasından fiyat filtrelemesi yapılabiliyor ve indirimli ürünler görüntülenebiliyor.
Babalar Günü Hediye Rehberi ile kendi hediyenizi bulmanızın yanı sıra sizler için 8 adet hediye belirledik. Aşağıdaki ürünler, Babalar Günü için güzel bir hediye olabilir:
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Kindle'ın satılmadığı bir Amazon ağızıyla kuş tutsada bir işe yaramaz. Amazon Türkiye çalışanları uyumayın. Merkeze baskı yapıp, ürün gamınıza Kindle'ı da eklemenin yollarını arayın.
Türkiye'nin başı kel mi lan. Niye Türkiye'de Kindle satmıyorsunuz? Kitap okuma oranı düşük diye mi bu saçmalığınız?