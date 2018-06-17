Babalar günün kutlu olsun Kratos

PlayStation, babalar gününe özel God of War fragmanı yayınladı. God of War, pek çok oyun sever tarafından yılın oyunu olarak gösteriliyor. Oyuncuların bu takdirinde görsel ve fiziksel kalitenin yanında hikâyenin duygusal etkisinin de önemi bulunuyor. Kratos ve Atreus’un baba-oğul ilişkisi, hikâyeye büyük tat katıyor. Hal böyle olunca Playstation, Kratos’un babalar gününü kutlamayı unutmamış.

Oyunda meraklı bir ergen rolünü üstlenen Atreus, oyun boyunca büyüyüp karakteri olgunlaşırken Kratos’un taş kalbi zamanla yumuşuyor. Atreus bol bol konuşuyor, sürekli sorular soruyor, bu sorular Kratos’un tek kelimelik cevaplarıyla duvara çarpıp geri dönüyor.

Kratos, yarı tanrı olduğunu sakladığı oğlu Atreus’u hayatın zorluklarına karşı hazırlıyor. Oğlu seven ama bunu ona belli etmeyen Kratos, engelleri aşabilmek adına bölgenin dilini bilen Atreus’un yardımına ihtiyaç duyuyor. Oyuncu olarak, bölge hakkında pek çok bilgiyi Atreus’dan duyuyoruz.

God of War, acısıyla tatlısıyla baba-oğul ilişkisini güzel bir şekilde ele alıyor. Baba şefkatini sonuna kadar bize hissettiren Kratos'un babalar gününü kutluyoruz. God of War, 19 Haziran tarihine kadar Playstation Store’da yüzde 50 indirimle 149 TL’ye satılıyor.