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Babalar günün kutlu olsun Kratos

Playstation, babalar gününe özel God of War fragmanı yayınladı. Fragmanda Kratos ve oğlu Atreus'un baba oğul ilişkisinden kareler gösteriliyor. God of War, baba oğul ilişkisi açısından örnek bir oyun.
11 ay
3,3b
1
12
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PlayStation, babalar gününe özel God of War fragmanı yayınladı. God of War, pek çok oyun sever tarafından yılın oyunu olarak gösteriliyor. Oyuncuların bu takdirinde görsel ve fiziksel kalitenin yanında hikâyenin duygusal etkisinin de önemi bulunuyor. Kratos ve Atreus’un baba-oğul ilişkisi, hikâyeye büyük tat katıyor. Hal böyle olunca Playstation, Kratos’un babalar gününü kutlamayı unutmamış.

Oyunda meraklı bir ergen rolünü üstlenen Atreus, oyun boyunca büyüyüp karakteri olgunlaşırken Kratos’un taş kalbi zamanla yumuşuyor. Atreus bol bol konuşuyor, sürekli sorular soruyor, bu sorular Kratos’un tek kelimelik cevaplarıyla duvara çarpıp geri dönüyor.

Kratos, yarı tanrı olduğunu sakladığı oğlu Atreus’u hayatın zorluklarına karşı hazırlıyor. Oğlu seven ama bunu ona belli etmeyen Kratos, engelleri aşabilmek adına bölgenin dilini bilen Atreus’un yardımına ihtiyaç duyuyor. Oyuncu olarak, bölge hakkında pek çok bilgiyi Atreus’dan duyuyoruz.

God of War, acısıyla tatlısıyla baba-oğul ilişkisini güzel bir şekilde ele alıyor. Baba şefkatini sonuna kadar bize hissettiren Kratos'un babalar gününü kutluyoruz. God of War, 19 Haziran tarihine kadar Playstation Store’da yüzde 50 indirimle 149 TL’ye satılıyor.


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canguler917 11 ay en beğenilen
''God of War, baba oğul ilişkisi açısından örnek bir oyun.''
babamla bu ilişkiyi örnek alırsak kan çıkar
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aycibin 11 ay
güzel oyun da ps3'e de çıkabilseydi iyiydi.yani playstation'a özel bir oyun olduğu için bir umut
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Tugrul_512bit 11 ay
Olumsuz örnek ve davranış içerir.
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Usbehci 11 ay
Baba gibi baba Geralt'tır. Bilen bilir.
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Cilehta 11 ay
julia roberts mı o kadın .d
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karbon12 11 ay
Bu şekilde toplumları asimile ediyorlar artık. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
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filteke 11 ay
Babasını öldüren adam, nasıl örnek oluyor?
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ÖzdalDoğru 11 ay
Babalar gününün bitimine 2 dk kala konu açmak, iyiymiş.
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-Uzumaki Naruto- 11 ay
Eskiden oynadığım bir oyundu şuan oynamıyorum birde resident evil vardı.Bir bölümü geçmek için saatlerce ugrasirdim.Cafe de oynarken Kratos parmaklarini Posedion gözlerine sokarken yanımdaki izleyen çocuklar gözlerini kapatmıştı. Halen aklimdadir.
God of war takdir edilmesi bir oyun.Acikcasi yılın oyunu değil "Gelmiş geçmiş en iyi playstation oyunu" denilmeliydi.
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oguzhan diric 11 ay
Oğlunu savaşın ortasına süren adam gibi adam kratos.
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tostumm 11 ay oguzhan diric
Demek neymiş, öyle sırf sakal bırakmayla adam olunmuyormuş.
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canguler917 11 ay en beğenilen
''God of War, baba oğul ilişkisi açısından örnek bir oyun.''
babamla bu ilişkiyi örnek alırsak kan çıkar
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