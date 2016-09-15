Badland 2 Android için indirmeye sunuldu

İlgi çekici görsel atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle mobil platformlarda rekorlara imza atan Badland oyunu, devam yapımıyla geçtiğimiz hafta Android sürümü için indirmeye sunuldu.
Şimdiye kadar 30 milyon kişinin oynadığı oyunun ikincisinde yine sağa veya sola hareket şeklinde ilerleyiş mevcut Ekranın sağına veya soluna dokunarak yönlendirdiğiniz sevimli yaratık sürekli ilerlemek zorunda zira ekran arkasından yaklaşıyor ve gerisinde kalırsa bölüm bitiyor. Bu bakımdan kullanıcıyı zorlayıcı bir yapıya sahip. Ayrıca testere gibi engellere takılırsanız da yine bölümü geçemiyorsunuz.Ayrıca Bkz. "Türk geliştiricilerden eğlenceli bir oyun daha"
İlk oyundaki siyah ağırlıklı tasarımı aynen devam ettiren Badland 2; sıvı, alev atar, buz, lav, su ve yakıcı ışık gibi çeşitli tehlikelere sahip. Onlarca seviyeye sahip olan oyun Android tarafında ücretsiz ancak her bölüm arasında reklam çıkması işin tadını biraz kaçırıyor. Ayrıca kontrol noktalarını da satın almanız gerekiyor yoksa bölümün en başından başlamak zorundasınız. iOS tarafında ise 11TL fiyat etiketi mevcut.
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Monument Valley ve The Room serisinden sonra olabilir.
mobil ortamda yok etmek için elinden geleni yapıyor !
50kb lık html yerine 10-20mb şeklinde aynı işi yapan uygulamalara insanlar alışınca
yeni çıkan bir çok uygulamayı mobil aletinize yükleyecek alanınız kalmaya bilir !
dahası sanki mobil uygulama üreticileri yeni rakipler ortaya çıkmasın diye
5mb lık olacak bir mesajlaşma uygulamasını bile kafadan 50mb a çıkacak şekilde şişiriyor ! dosya içeriğine baksanız ! sözde HD mobil kullanıcısı olabilir diye bir ton grafik dosyası var ! yaw hacı hd olayı pc de yıllardır var zaten ama uygulamalar bile mobildeki kadar şişirilmemiş ebatlarda ! uzun lafın kısası ! böyle devam etsin eninden sonunda ! serbest rekabeti destekleyen uygulamalar hak ettikleri yerlere ulaşacaktır! html sayesinde google bir yere geldi ve google 56k internet kullanıcısının beklentilerini karşılayabilecek kadar basit ve işlevseldi ! şimdi ise günden güne büyüme sürecinin sonuna geldiği için, anca devamlı yeni bir şeyler çıkartıp bu kaçınılmaz süreci uzatmaya çalışmaktadır !
google ne kadar büyük olursan ol başladığın noktaya geri döneceksin !
Facebook un mesaj uygulaması 170 mb yada basit bir klavye uygulaması 63 mb shazam 80 mb. Bu uygulamaların neyi var bu kadar. Şişirmeden başka bir şey değil. Yakında 32 gb da yetmeyecek anlaşılan.