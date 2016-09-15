Badland 2 Android için indirmeye sunuldu

İlgi çekici görsel atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle mobil platformlarda rekorlara imza atan Badland oyunu, devam yapımıyla geçtiğimiz hafta Android sürümü için indirmeye sunuldu.

Şimdiye kadar 30 milyon kişinin oynadığı oyunun ikincisinde yine sağa veya sola hareket şeklinde ilerleyiş mevcut Ekranın sağına veya soluna dokunarak yönlendirdiğiniz sevimli yaratık sürekli ilerlemek zorunda zira ekran arkasından yaklaşıyor ve gerisinde kalırsa bölüm bitiyor. Bu bakımdan kullanıcıyı zorlayıcı bir yapıya sahip. Ayrıca testere gibi engellere takılırsanız da yine bölümü geçemiyorsunuz.

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İlk oyundaki siyah ağırlıklı tasarımı aynen devam ettiren Badland 2; sıvı, alev atar, buz, lav, su ve yakıcı ışık gibi çeşitli tehlikelere sahip. Onlarca seviyeye sahip olan oyun Android tarafında ücretsiz ancak her bölüm arasında reklam çıkması işin tadını biraz kaçırıyor. Ayrıca kontrol noktalarını da satın almanız gerekiyor yoksa bölümün en başından başlamak zorundasınız. iOS tarafında ise 11TL fiyat etiketi mevcut.

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