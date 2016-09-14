Türk geliştiricilerden eğlenceli bir oyun daha

Uygulama dünyasına her geçen gün daha fazla geliştiricimiz dahil oluyor ve farklı yapımları karşımıza çıkıyor. Üniversite 3. sınıf öğrencisi Furkan Erdöl, Light Ball Duty adındaki oyunu ile keyifli saatler vadediyor.

Telefonun hareket sensörleri ile oynanan oyunda ışık topu ile en kısa sürede kırmızı küpleri toplamanız gerekiyor. Telefonu sürekli çevirerek ışık topunu hareket ettiriyor ve kırmızı küplere doğru yöneliyorsunuz. Bölümlerde sarı, mavi ve yeşil ışık topları sizi engellemek için ortaya çıkıyor. Hızları farklı olan toplara yakalanırsanız bölüm bitiyor.

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"He-Man macerası mobilde devam ediyor"

Kırmızı küpler haricinde yeşil küpler hızınızı arttırırken mavi küpler de azaltıyor. Gelen düşman toplarına karşı küpleri kullanabiliyorsunuz. 24 farklı bölüm olan oyun İngilizce ve Türkçe dil desteği sunuyor.