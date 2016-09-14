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Türk geliştiricilerden eğlenceli bir oyun daha

Uygulama dünyasına her geçen gün daha fazla geliştiricimiz dahil oluyor ve farklı yapımları karşımıza çıkıyor. Light Ball Duty adındaki platform oyunu buna son örnek.
2 yıl
6,4b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama dünyasına her geçen gün daha fazla geliştiricimiz dahil oluyor ve farklı yapımları karşımıza çıkıyor. Üniversite 3. sınıf öğrencisi Furkan Erdöl, Light Ball Duty adındaki oyunu ile keyifli saatler vadediyor.

Telefonun hareket sensörleri ile oynanan oyunda ışık topu ile en kısa sürede kırmızı küpleri toplamanız gerekiyor. Telefonu sürekli çevirerek ışık topunu hareket ettiriyor ve kırmızı küplere doğru yöneliyorsunuz. Bölümlerde sarı, mavi ve yeşil ışık topları sizi engellemek için ortaya çıkıyor. Hızları farklı olan toplara yakalanırsanız bölüm bitiyor.

Ayrıca Bkz. "He-Man macerası mobilde devam ediyor"

Kırmızı küpler haricinde yeşil küpler hızınızı arttırırken mavi küpler de azaltıyor. Gelen düşman toplarına karşı küpleri kullanabiliyorsunuz. 24 farklı bölüm olan oyun İngilizce ve Türkçe dil desteği sunuyor.


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apodur 2 yıl
tebrik ederim hemen indireyim
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gkhnkrts77 2 yıl
Zamana karşı olsa iyimiş. Bu şekilde yapana kadar ucu açık kalıyor..
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yhackup 2 yıl
Çok iyi helal olsun
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