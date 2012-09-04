Baidu, mobil tarayıcısını hayata geçiriyor

Google, Facebook, Twitter gibi pek çok hizmetin yasaklı olduğu Çin'de alternatif arama motoru olarak yayına başlayan ve zamanla Çin'in en büyük arama motoru haline gelen Baidu, Google'ın eksik olduğu alanlara önemli yatırımlar yaparak pek çok hizmeti kullanıcılarına sundu.





Son olarak Baidu internet tarayıcısını geliştiren firma, tarayıcının mobil sürümünü de kullanıma soktu.





388 milyon kişinin mobil cihazlardan internete eriştiği Çin'de UCWeb, Google, Apple gibi firmalar mobil tarayıcılarıyla rekabet halinde. Bulut bilişim desteğini arkasına alan Baidu mobil tarayıcı HTML5 tabanlı T5 teknolojisiyle rakiplerinden yüzde 20 daha fazla hız sunduğunu belirtiyor.





Tarayıcı üzerinde web tabanlı hizmetleri kullanmak ve WebGL uyumu ile eklentisiz yüksek çözünürlükte videolar izleyebilmek mümkün. Baidu'nun mobil işletim sistemi ve ucuz akıllı telefonları ile birlikte mobil tarayıcısı da gelir elde etme konusunda önemli kaynaklardan birisi olacak.





Baidu'nun gelirlerinin büyük kısmı masaüstü arama işlemlerinden geldiği için mobil segmentte arama trafiğinden gelir elde etmesinde problem yaşanabileceği belirtiliyor. Baidu yıl sonunda Android cihazların yüzde 80'inde kurulu olmayı planlıyor. Tarayıcı; Windows Phone 7, Android ve Symbian için yayınlanmış durumda.





Firma ayrıca bulut bilişim merkezi için 1.6 milyar dolar yatırım yapacak.