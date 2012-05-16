Baidu'nun yeni telefonu duyuruldu

Dünyanın en kalabalık internet kullanıcısına sahip olan Çin bununla birlikte Facebook, Twitter, Google gibi pek çok internet devini yasaklamış ve yerine milli alternatiflerini getirmiş durumda. Google'ın uluslararası alanda sunduğu tüm hizmetleri farklı adlarla kendi ülkesinde sunan Baidu arama motoru, bu kez kendi tasarımı akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı.





Firmanın yeni telefonu Foxconn yapımı Changhong H5018. Baidu, Android çekirdeğini temel alan Baidu Yi adlı kendi mobil işletim sistemini ilk olarak Dell Streak Pro D43 modeliyle sunduktan sonra, kendi tasarımı akıllı telefon üzerinde çalışmaya başlamıştı.





Changhong H5018, 650MHz hızında çalışan ARM11 tabanlı MTK6573 işlemcisinden güç alıyor. 3.5 inçlik 480 x 320 piksellik ekran, 10.3mm kalınlık, Android 2.3.6 işletim sistemi, 130MB RAM, WCDMA veri bağlantısı, Baidu'nun özgün arayüzü, 3MP kamera, 300GB bulut depolama kapasitesi, microSD desteği, çift SIM kart, 1400mAh batarya, sesle kontrol, Baidu bulut hizmetleri şeklinde özellikleri mevcut.





Kontratsız fiyatı 140$ olan model Çin'de kısa süre sonra piyasada olacak.