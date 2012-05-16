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Baidu'nun yeni telefonu duyuruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en kalabalık internet kullanıcısına sahip olan Çin bununla birlikte Facebook, Twitter, Google gibi pek çok internet devini yasaklamış ve yerine milli alternatiflerini getirmiş durumda. Google'ın uluslararası alanda sunduğu tüm hizmetleri farklı adlarla kendi ülkesinde sunan Baidu arama motoru, bu kez kendi tasarımı akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı.

Firmanın yeni telefonu Foxconn yapımı Changhong H5018. Baidu, Android çekirdeğini temel alan Baidu Yi adlı kendi mobil işletim sistemini ilk olarak Dell Streak Pro D43 modeliyle sunduktan sonra, kendi tasarımı akıllı telefon üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Changhong H5018, 650MHz hızında çalışan ARM11 tabanlı MTK6573 işlemcisinden güç alıyor. 3.5 inçlik 480 x 320 piksellik ekran, 10.3mm kalınlık, Android 2.3.6 işletim sistemi, 130MB RAM, WCDMA veri bağlantısı, Baidu'nun özgün arayüzü, 3MP kamera, 300GB bulut depolama kapasitesi, microSD desteği, çift SIM kart, 1400mAh batarya, sesle kontrol, Baidu bulut hizmetleri şeklinde özellikleri mevcut. 

Kontratsız fiyatı 140$ olan model Çin'de kısa süre sonra piyasada olacak.

http://tech.qq.com/a/20120515/000280.htm Yorum Yaz
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MrDj 7 yıl en beğenilen ceo-tr
ceo-tr
keşke şu haber
"dünyaca ünlü türk arama motoru bu kezde kendi tasarımı akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı."
şeklinde olsaydı. şu özelliklere bile razıyım.

bende senin gibi dusunuyordum.artik dusunmuyorum.cunku futboldan baska birsey dusunmeyen bir toplum goruyorum.futbol fanatiklerinden sonra ios-android fanatikleri cikti.Amerika yapiyor derdi millete dusuyor.bu yuzden bile kavga cikiyor.Birbirimize katlanamiyoruz.Turk Markasi dedikleri Sedona Kron gibi bisikletlerin kadro dahil tum parcalari yurtdisindan geliyor.
ceo-trkeşke şu haber"dünyaca ünlü türk arama motoru bu kezde kendi tasarımı akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı."şeklinde olsaydı....
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darkaura 7 yıl
Demekki google hamburger isine girse bunlarda hamburger isine girecek. Sadece baidu ve cin icin degil kore japonya butun asya boyle. Caliskanlar, uretim kapasiteleri ve verimliliklerinin dengi yok, hatta istediklerinde cok kaliteli urunlerde yapiyorlar. Ama inovasyon sifir.
Demekki google hamburger isine girse bunlarda hamburger isine girecek. Sadece baidu ve cin icin degil kore japonya butun asya boyle. Caliskanlar, uretim kapasit...
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DH Misafiri 7 yıl
ceo-tr
deepblueseebende senin gibi dusunuyordum.artik dusunmuyorum.cunku futboldan baska birsey dusunmeyen bir toplum goruyorum.futbol fanatiklerinden sonra ios-android fanatikleri cikti.Amerika yapiyor derdi millete dusuyor.bu yuzden bile kavga cikiyor.Birbirimize katlanamiyoruz.Turk Markasi dedikleri Sedona Kron gibi bisikletlerin kadro dahil tum parcalari yurtdisindan geliyor.
aynen dostum haklısın aslında. daha çok yol almamız lazım. türkiyede üretilen bir bianchi(oda italyan lisanslı olması lazım) birde salcano var sanırım. eskiden bisan, beldesan vardı. artık göremiyorum. verdiğin örneğe bakılırsa bisiklet merakın var galiba. bende carraro daytona var. türk malı düzgün bişey olsa onuda tercih edebilirdim. ama kalite önemli. malesef türk malı olanlarda (salcano) fiyat düşük olsun diye kalite çok kırpılıyor. yanlış anlaşılmasın 10 numara modellerde var ama fiyat yüksek.

Madem bisiklet merakınız var geotech markasının kadroları delta bisiklet tarafından türkiyede üretildiğini öğrenmeniz iyi olur :),Bende sedona 761 kullanıcısıydım birde geotech expert'im vardı,Ayrıca bianchi kadrolarını kendi üretmiyor whistle'a ürettirip türkiyede üstüne marka basıyor.Herşeyde olduğu gibi tamamen %100 türk malı diye birşey yok yani :)
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depelerx 7 yıl
140$ a iyi telefon ama android 5.0 dan aşağısı benim için çöp...
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JohnLord 7 yıl depelerx
depelerx

140$ a iyi telefon ama android 5.0 dan aşağısı benim için çöp...

Daha çıkmamış işletim sistmeine don biçmek

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JohnLord 7 yıl
bu telefonu google çıkarsa, amacı neydi tutmaz ve yerden yere vuran yorumlar yapılırdı, baidu yapınca yorum bile yapılmamış telefona
not:n9 çakması tasarım
işe yaramaz işlemci ram gpu
android çalışmaz bunda bide 2.3 :/
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Dark Shade 7 yıl
Bu baidu yu anlamiyorum bende.. Bi marka google dan bu kadar nefret edip de google i bukadar tkit edermi...
Bu cinliler taklitciligin sinirlarini zorluyorlar... Hic ozgun olamiyorlar... Ozgun olduklari tek konu var o da taklitcilik konusunda cok ozgunler...
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idris 7 yıl
darkaura
Demekki google hamburger isine girse bunlarda hamburger isine girecek. Sadece baidu ve cin icin degil kore japonya butun asya boyle. Caliskanlar, uretim kapasiteleri ve verimliliklerinin dengi yok, hatta istediklerinde cok kaliteli urunlerde yapiyorlar. Ama inovasyon sifir.

Bütün asya demeyelim misal taiwanlı asus android tabletlerde hem tasarım hem performans olarak iyidir. Hatta yakın zamanda Padfone ile innovation ödülü bile aldı.
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meego 7 yıl
deepbluesee
ceo-trkeşke şu haberdünyaca ünlü türk arama motoru bu kezde kendi tasarımı akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı.şeklinde olsaydı. şu özelliklere bile razıyım.
bende senin gibi dusunuyordum.artik dusunmuyorum.cunku futboldan baska birsey dusunmeyen bir toplum goruyorum.futbol fanatiklerinden sonra ios-android fanatikleri cikti.Amerika yapiyor derdi millete dusuyor.bu yuzden bile kavga cikiyor.Birbirimize katlanamiyoruz.Turk Markasi dedikleri Sedona Kron gibi bisikletlerin kadro dahil tum parcalari yurtdisindan geliyor.

güzel özetlemişsin çok dogru...
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MrDj 7 yıl meego
meego

deepbluesee

ceo-trkeşke şu haberdünyaca ünlü türk arama motoru bu kezde kendi tasarımı akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı.şeklinde olsaydı. şu özelliklere bile razıyım.
bende senin gibi dusunuyordum.artik dusunmuyorum.cunku futboldan baska birsey dusunmeyen bir toplum goruyorum.futbol fanatiklerinden sonra ios-android fanatikleri cikti.Amerika yapiyor derdi millete dusuyor.bu yuzden bile kavga cikiyor.Birbirimize katlanamiyoruz.Turk Markasi dedikleri Sedona Kron gibi bisikletlerin kadro dahil tum parcalari yurtdisindan geliyor.


güzel özetlemişsin çok dogru...

yazmaktan başka birşey gelmiyor elimden keşke daha iyisini yapabilsem.teşekkür ederim.
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OverClocK1ng 7 yıl
Bu Baidu'yu da anlamak mümkün değil.
Google dan nefret edip Google'a rakip oluyor ve arama motoru çıkartıyorsun. Sonra gidip cep telefonu üretiyorsun ama işletim sistemi olarak Google'ın Android'ini kullanıyorsun.
Manyak mısın nesin Baidu?
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createemir 7 yıl
Andorid telefonlarının %90'ına rakip olamıcak bir telefon.. Yinede fiyatına göre donanım iyi sayılır.
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ceo-tr 7 yıl
deepbluesee
bende senin gibi dusunuyordum.artik dusunmuyorum.cunku futboldan baska birsey dusunmeyen bir toplum goruyorum.futbol fanatiklerinden sonra ios-android fanatikleri cikti.Amerika yapiyor derdi millete dusuyor.bu yuzden bile kavga cikiyor.Birbirimize katlanamiyoruz.Turk Markasi dedikleri Sedona Kron gibi bisikletlerin kadro dahil tum parcalari yurtdisindan geliyor.

aynen dostum haklısın aslında. daha çok yol almamız lazım.
türkiyede üretilen bir bianchi(oda italyan lisanslı olması lazım) birde salcano var sanırım. eskiden bisan, beldesan vardı. artık göremiyorum.
verdiğin örneğe bakılırsa bisiklet merakın var galiba. bende carraro daytona var. türk malı düzgün bişey olsa onuda tercih edebilirdim. ama kalite önemli. malesef türk malı olanlarda (salcano) fiyat düşük olsun diye kalite çok kırpılıyor. yanlış anlaşılmasın 10 numara modellerde var ama fiyat yüksek.
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MrDj 7 yıl ceo-tr
ceo-tr

deepbluesee

bende senin gibi dusunuyordum.artik dusunmuyorum.cunku futboldan baska birsey dusunmeyen bir toplum goruyorum.futbol fanatiklerinden sonra ios-android fanatikleri cikti.Amerika yapiyor derdi millete dusuyor.bu yuzden bile kavga cikiyor.Birbirimize katlanamiyoruz.Turk Markasi dedikleri Sedona Kron gibi bisikletlerin kadro dahil tum parcalari yurtdisindan geliyor.


aynen dostum haklısın aslında. daha çok yol almamız lazım.

türkiyede üretilen bir bianchi(oda italyan lisanslı olması lazım) birde salcano var sanırım. eskiden bisan, beldesan vardı. artık göremiyorum.

verdiğin örneğe bakılırsa bisiklet merakın var galiba. bende carraro daytona var. türk malı düzgün bişey olsa onuda tercih edebilirdim. ama kalite önemli. malesef türk malı olanlarda (salcano) fiyat düşük olsun diye kalite çok kırpılıyor. yanlış anlaşılmasın 10 numara modellerde var ama fiyat yüksek.

bianchi nin sadece isim hakkı satın alındı.şu an piyasadaki bianchiler italyan değil.duyarlı olmak suç.senin hassasiyetini anlıyorum defalarca yazmama rağmen hala millet birbirini kırıyor.artık bıktım be dostum kim ne hali varsa görsün.
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ceo-tr 7 yıl
DH Misafiri
Madem her hizmetin alternatifini kendince yapmışsın, android yerine de kendi işletim sistemini koysana...

"Baidu, Android çekirdeğini temel alan Baidu Yi adlı kendi mobil işletim sistemini ilk olarak Dell Streak Pro D43 modeliyle sunduktan sonra, kendi tasarımı akıllı telefon üzerinde çalışmaya başlamıştı."
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prement0203 7 yıl
şu özelliklere bile razıyım.
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