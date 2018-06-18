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Bakan Özlü: "Yerli otomobili şimdi satışa çıkarsak milyonlarca sipariş alırız"

Yerli otomobil projesi hakkında açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, verilecek teşviklerle ilk etapta Türkiye pazarından yüzde 12-17 arası pay hedeflediklerini belirtti.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bakan Özlü:
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Yerli otomobil hakkındaki açıklamalarına bir yenisi ekleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, projeyle ilgili oldukça iddialı konuştu. Yerli marka otomobil projesini vatandaşların sahiplendiğini belirten Özlü, “Şu anda piyasaya çıksak milyon mertebesinde sipariş alırız.” şeklinde konuştu.

Yerli otomobil projesine ilişkin soruları yanıtlayan Faruk Özlü, 6 aylık çalışma ile temel prensiplerin belirlendiğini söyledi. Bu doğrultuda yerli otomobil üretim adetinin yıllık 175 bin, üretim kapasitesinin 200 bin, toplam yatırım tutarının ise 3.2 milyar euro olacağını belirtti. Türkiye pazarından ilk etapta yüzde 12 ila 17 arası pay hedeflediklerini açıklayan Özlü, bu hedefe çeşitli teşviklerle ulaşacaklarının altını çizdi.

Teşvikler üzerinde çalışıyoruz 

Vatandaşların yerli otomobili tercih etmesi için verilecek teşviklerin değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Bakan Özlü, “Otomobili alacak olan vatandaşa mı teşvik verilmeli, yoksa şirketi destekleyip vatandaşa ucuz otomobil mi sunsun, bunlar üzerinde çalışıyoruz.” yorumunda bulundu.

İsim konusuna da değinen Faruk Özlü, satışa etkisi olabilecek, birtakım çağrışımlar yaptırabilecek ve yurtdışına da uygun bir isim olacağını belirtti. “Yurtdışında da fabrikalar kurup aracımızı üretmek istiyoruz. Yerli, milli düşüneceğiz ama küresel bir oyuncu olacağız.

Elektrikli otomobilde bataryanın en kritik ve hassas bölümü oluşturduğunu kaydeden Özlü, Halen şu anda istenilen menzile ulaşılabilmiş değil. Batarya konusunda çalışan bir şirketimiz var. Zorlu grubu, Çinlilerle bir ortaklık kuruyor. Nikel ve kobalt yatakları var grubun işlettiği. Çinli bir firmayla yerli bir firma ortaklık kuracak. Batarya üretecek ve bunun da ilk müşterisi Japon Nissan firması olacak. İleride bizim otomobilimiz ortaya çıktığında onlarla oturup konuşacağız. dedi.


Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya katkısı 50 milyar euro olacak 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yerli otomobil hakkında bir paylaşımda bulunarak projenin gayri safi yurtiçi hasılaya 50 milyar euro katkı sağlayacağını, petrole bağımlılığı azaltacağını, cari açığa katkısının 7 milyar euro, istihdama katkısının da 20 bin olacağını belirtmişti.


http://www.haberturk.com/bakan-faruk-ozlu-den-flas-yerli-otomobil-aciklamasi-2018686-ekonomi Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 11 ay en beğenilen
Seçime 5 gün kaldı, ha gayret.

Hâlâ yerli otomobili bunların çıkaracağına inanan var mı? %5 daha ucuz olacak diyor, hangi markaya gidersen git Selamünaleyküm de zaten %5 indirim alırsın.
Seçime 5 gün kaldı, ha gayret.Hâlâ yerli otomobili bunların çıkaracağına inanan var mı? %5 daha ucuz olacak diyor, hangi markaya gidersen git Se...
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Guest-005109EE3 11 ay
akp yalan satmaya devam ediyor
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more34 11 ay
O degilde saglam ta..... geciyolar
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erka1907 11 ay
memleket ne hale geldi, birbirini titan titana.
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AsiretinMarjinalCocugu 11 ay
Emsallerinden 1 değil 2 değil 3 hiç değil.Tamı tamına %5(beş) daha ucuz olacak yerli oto'ya ben şimdiden talibim.Hatta şimdiden bana 4 tane sarsınlar böyle taze olanlarından bizim kayınço var onlarada götüreyim.
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Xanax70 11 ay
Hangi parti olursa olsun neden seçime 1 hafta kala bu konular çıkıyor ortaya ?
Biz samimi ve dürüst cevaplar, projeler, eylemler istiyoruz.
Vallaha samimi olun seçim öncesi şöyle kampanyalalar projeler söylemeyin herkes oy verir zaten size.
Böyle yaptıkça iyi bişi yapıyormuşsunuz gibi düşünüyorsunuz ama tam aksine..
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manisa_tr 11 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

POSTMODERN JET FADILGİLLER........... hayal bile parayla satılıyor bu ülkede.
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Göleli_At_Hırsızı 11 ay
%35-40 arasında oyları gidip geliyor. Mhp de % 6-7 gibi. Yani total de %45 bile yapmıyor. Bu tür vaatler normal. Ben son gün vaatleri bekliyorum. Bunun için akla gerek yok
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ilgezer 11 ay
şu yerli otomobil haberlerini görünce EVT Motor aklıma gelir hep. sanırım hükümet siyasi oyunlarına alet olamayacağı için hali hazırda bekleyen ve sadece teşvikle seri üretime geçebilecek durumda olan yerli otomobili yok saydılar. her seçim dönemi olduğu gibi yerli otomobil hayalleriyle milleti uyutmaya çalışıyorlar. gerçekten mevcut hükümet yerli otomobil üretmek isteseydi muhtemelen şuan sahibinden com da sıfır-ikinci el fiyatlarına bakıyor olurduk.
masal ve yalandan ibaret yerli otomobil, geçiniz...
evtmotor.com.tr/...
eksisozluk.com/...
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MonitörKertenkelesi 11 ay
Tabii ki yapılsın ama otomobil yapmak büyük sorumluluk isteyen bir şey. Dünyadaki bütün iyi markalar bunun en az 100 yıllık denemiyine sahipler ve yıllarını emeklerini ve güçlerini bunlara adamışlar. Kültürlerinde otomobil üretmek var. Sanayi devrimini yaşamışlar. Patentlere sahipler. Biz bence en iyi montaj ve fabrikasyon yedek parça işlerinde iyiyiz. Yarın bir Türk otomobili kaza yapsa bunu aleyhimize kullanacak yüzlerce otomobil firması var. Onlar rüştünü ispat etmiş sağlam markalar. Onlara bir şey olmaz. Bakın Volkswagen'e. Bu gün herhangi bir otomobil firması sırf küçük bir fren balatası için bütün otomobillerini servise çağırabiliyor ve sorumluluğunu alıyor çünkü, insan canı her şeyden önemli. Parasal olarak bunu karşılaycak bir satışları marka değerleri var. Ya bizim?
Bence otomobil işine girmemek lazım. Asya ve Avrupada bu işin ehli insanlar zaten yapacağını yapmış.
Bizim kendi yapabileceklerimize yönelmemiz lazım. Tarımda ve yiyecek sektöründe adım atmak daha iyi olabilir.
Bu gün mağazalarımızdaki kaç yiyecek ürünü bize ait, Türk malı? Çoğu yabancı. Ve sanmıyorum ki bu bize garezi olan ülkeler bize sağlıklı şeyler satsın, içinde ne idüğü belli olmayan şeyleri kakalıyorlar, inkar edebilir misin?
Otomobile ayıracağımız parayı tarım ve yiyecek tekstil sektörüne ayırsak daha mantıklı yaparız. Düşman en zayıf tarafından vurur seni, elin adamı senin askerinin ne yediğine karışıyor ve katkı maddesi ile toplumunu zehirlerken otomobil neyi kurtarır?
Yunannistanın da otomobili yok, sorun Türk veya Avrupada olmak değil kültürümüzün ve eğitimimizin bu tür şeylere uygun olmaması.
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Jackal78 11 ay
Bakanın bir sonraki açıklaması ; "Yapsaydık çok satardık"
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kyokushin 11 ay
BUNLAR SAYI SAYMAYIDA BILMIYOR
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deniz006 11 ay
Türkiye istese otomobil yapar ancak bilerek yapmiyorlar...çünkü Türkiye büyük bir pazar dışardan geliyor birileri kazanıyor içerde otomobil yaparsan dışa bağımlılığın kalmiycak buda AKP'nin isine gelmiyor
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