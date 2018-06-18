Bakan Özlü: "Yerli otomobili şimdi satışa çıkarsak milyonlarca sipariş alırız"

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Yerli otomobil hakkındaki açıklamalarına bir yenisi ekleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, projeyle ilgili oldukça iddialı konuştu. Yerli marka otomobil projesini vatandaşların sahiplendiğini belirten Özlü, “Şu anda piyasaya çıksak milyon mertebesinde sipariş alırız.” şeklinde konuştu.

Yerli otomobil projesine ilişkin soruları yanıtlayan Faruk Özlü, 6 aylık çalışma ile temel prensiplerin belirlendiğini söyledi. Bu doğrultuda yerli otomobil üretim adetinin yıllık 175 bin, üretim kapasitesinin 200 bin, toplam yatırım tutarının ise 3.2 milyar euro olacağını belirtti. Türkiye pazarından ilk etapta yüzde 12 ila 17 arası pay hedeflediklerini açıklayan Özlü, bu hedefe çeşitli teşviklerle ulaşacaklarının altını çizdi.

Teşvikler üzerinde çalışıyoruz

Vatandaşların yerli otomobili tercih etmesi için verilecek teşviklerin değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Bakan Özlü, “Otomobili alacak olan vatandaşa mı teşvik verilmeli, yoksa şirketi destekleyip vatandaşa ucuz otomobil mi sunsun, bunlar üzerinde çalışıyoruz.” yorumunda bulundu.

İsim konusuna da değinen Faruk Özlü, satışa etkisi olabilecek, birtakım çağrışımlar yaptırabilecek ve yurtdışına da uygun bir isim olacağını belirtti. “Yurtdışında da fabrikalar kurup aracımızı üretmek istiyoruz. Yerli, milli düşüneceğiz ama küresel bir oyuncu olacağız.”

Elektrikli otomobilde bataryanın en kritik ve hassas bölümü oluşturduğunu kaydeden Özlü, “Halen şu anda istenilen menzile ulaşılabilmiş değil. Batarya konusunda çalışan bir şirketimiz var. Zorlu grubu, Çinlilerle bir ortaklık kuruyor. Nikel ve kobalt yatakları var grubun işlettiği. Çinli bir firmayla yerli bir firma ortaklık kuracak. Batarya üretecek ve bunun da ilk müşterisi Japon Nissan firması olacak. İleride bizim otomobilimiz ortaya çıktığında onlarla oturup konuşacağız.” dedi.





Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya katkısı 50 milyar euro olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yerli otomobil hakkında bir paylaşımda bulunarak projenin gayri safi yurtiçi hasılaya 50 milyar euro katkı sağlayacağını, petrole bağımlılığı azaltacağını, cari açığa katkısının 7 milyar euro, istihdama katkısının da 20 bin olacağını belirtmişti.

http://www.haberturk.com/bakan-faruk-ozlu-den-flas-yerli-otomobil-aciklamasi-2018686-ekonomi