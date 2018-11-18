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Bakan’dan AKN açıklaması: “İnternet kullanımına sınırlama getirilmeyecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla AKN tamamen kaldırılacak" dedi.
6 ay
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bakan’dan AKN açıklaması: “İnternet kullanımına sınırlama getirilmeyecek”
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1 Ocak’tan itibaren kaldırılacak Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan, AKN uygulamasının tamamen kaldırılacağını yineledi.

BTK tarafından alınan karar gereği 1 Ocak 2019’dan itibaren AKN, AKK türevi uygulamalar kaldırılacak. Ancak Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre AKN’li tarifeler kotalı paketlere dönüştürülecek. Örneğin 150 GB AKN’li tarife 150 GB kotalı paket olacak. Kotanın aşılması durumunda Türk Telekom’un ücretsiz ek paketi devreye girecek. Bu ek paketin internet hızı, tarifedeki internet hızından daha düşük. Yani dolaylı yoldan internet hızı düşecek. AKN varken 5 Mbps’e düşüyordu, şimdi 8 Mbps’e düşecek.

Bakan’ın açıklaması, kafalardaki soru işaretini gidermedi

Bakan Turhan, internet kullanımına sınırlama getirilmeyeceğini açıkladı. Ek paketler için ücret alınmayacağını ifade etti. Ancak Türk Telekom’un uygulamasına göre ek paketlerden ücret alınmıyor ve internet kullanımına sınır getirilmiyor. İnternet hızına sınır getiriliyor. Bu nedenle kafalardaki soru işareti devam ediyor.

Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

“Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası tamamen kaldırılacak. Kapasitenin üzerinde kullanımda yavaşlama oluyordu. Herkesin interneti eşit kullanması amacıyla getirilen AKN, internet altyapısının gittikçe gelişmesi ve kapasitesinin artması dolayısıyla artık kaldırılacak ve internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak."



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jasonw 6 ay en beğenilen
Belli ki Turk Telekom ile halen masaya oturulup para pay olarak bölüşülmemiş, tam bir politikacı gibi açıklama yapıldığına göre Telekom'a mesaj var: " Milletten çaldığınızdan bize de ayırın kelime oyunlarınıza göz yumalım."
Belli ki Turk Telekom ile halen masaya oturulup para pay olarak bölüşülmemiş, tam bir politikacı gibi açıklama yapıldığına göre Telekom'a mesaj var: " Milletten...
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Manchester United 6 ay
İyi kelime oyunu yapmış.
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Ussuz 6 ay
Adamın internet hakkında fikri yoktur ki kotayi hızı aknyi bilsin. Bir şeyler söylemiş işte
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acabuco3 6 ay
Tuketici mahkemesi acin benim gibi, online aciliyor bes dakikada. Sonuclansin paylasirim sonucu. Gec kalmadan acsin herkes.
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C.CEMİL 6 ay acabuco3
tüketici hakem heyetine mi ,tüketici mahkemesine mi dava açtınız ?
yanlış bilmiyorsam tüketici mahkemesine dava açmak için bazı ücretler oluyormuş ,davayı kaybedersen mahkeme ve avukat ücretleri ödettiriliyor
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sombre06 6 ay acabuco3
Online nasil oluyor sikayet.
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LaaHavle 6 ay
Şöyle bir durum da yaşayabiliriz hazır olmak lazım. Sonuçta tr de vatandaşın hayrına iş yapan firma görmedim ben doğru düzgün.
Firmalar bize bu sınırsız interneti dayattınız deyip tüm sınırları kaldırırlar ama leş gibi bir internet sunarlar. Kopmalar, pingler vs yaşatırlar. Bilinçli bir kriz oluştururlar. İnternetten nefret ettirirler bizi diye düşünüyorum.
Hyırlısı bakalım belki utandırırlar beni.
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cemus 6 ay
Eee akn hızı artmış ismi değişmiş sadece :)
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aydnksvl 6 ay
Ben bu fatura üzerinden gelen not ile ilgili telekomla görüştüm ama bir bilgimiz şu an yok dediler. Aralık ortasında netleşecek falan dediler.
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alito 6 ay
Çakallık diz boyu.
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vanga 6 ay
TÜRK TELEKOM İLE SÖZLEŞME YENİLEDİM SONUÇ 75 gb akk 24 mbps hızında paketim vardı 9 kasım tarihinde sözleşmem bitti bende bayiden iptal dilekçemi verdim 12 kasımda müşteri hizmetleri arayarak iptal nedenini sordu bende fiyat yüksek kampanyanız yok türknet geldi bölgeye tedarikçi değiştireceğimi söyledim bari adamlar 35 mbps hız veriyor dedim aynı fiyata, müşteri temsilcisi de bizim altyapıyı kullanıyorlar dedi bizim kadar hızı veremez dedi bende genel müdürlükle mesafem 210 metre dedim rahat rahat 30 mbps alırım diye ekledim sonra size şöyle bir kampanyam var dedi 24 mbps hız 35 gb akk verelim dedi( 75 gb için fazladan 7 lira istedi) şaka mısın sen dedim kahkahayı bastım (bu arada 75 gb senede 3 ay geçerim) hem fiyat yükseltin dedim hem akk düşürdün ne anladım bu işten deyince aynen şu şekilde konuştu sosyal medyayı takip ediyorsan 2019 kota kalkacak dedi bende bilmemezliğe vurdum bakalım ne diyecek diye, yani dedim benim ne avantajım olacak, şurda 2019 iki ay kalmadı sık dişini 35 gb dolunca 2019 da ek sınırsız gb verecekler hızın düşmeyecek dedi, yani dedim şimdi ben 24 mbps hız alıyorum 35 gb dolunca hız düşmeyecek mi dedim, düşmeyecek fakat unutma 1 ocak 2019 dan itiberen dedi. bu beni tokatlayacak dedim bi daha sordum şimdi dedim ben seninle 35 gb akk 24 mbps sözleşme yapınca 2019 da ben ayda 50 de kullansam 200 de kullansam hız 24 mbps olacak dedim doğrumu anladım, aynen öyle dedi ve ekledi 2019 fiyatlar çok yükselecek 2019 önce sözleşme yapman lazım bende dediğin gibi olacaksa onaylıyorum fakat benden sesli onay almadan önce 1 ocak 2019 dan sonra hız düşmeyecek diye konuşmada geçirecen dedim, sonra okumaya başladı kampanyayı 35 gb akk li 24 mbps kadar dedi durakladı eeee dedim 2019 hız düşmeyecek demedin onuda ekle dedim sinirlendi bitmedi daha okuyordum dedi neyse uzun lafın kısası 1 ocak 2019 dan itibaren 24 mbps hız almaya davam edeceksin dedi bekleyip görecez ama hız düşerse şikayet etsem bir şey elde eder miyim bilmiyorum
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wellman 6 ay vanga
Terifeninin adı nedir kaçliraya anlaştınız benimde 28 kasımda doluyor YALIN 24 mbps hız 100 gb akn li 72 tl ödüyordum.
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DH Misafiri 6 ay
Eğer büyük şehirde yşıyorsn (klvyede sorun vr) ve şnslıysn TurkNet i öneririm . KN yok limit de yok
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LaaHavle 6 ay
Dün turkcellin bana sunduğu superbox paketinden yola çıkarak, kotanın kalkacağını ama hız sınırlı paketlerin yürürlüğe gireceğini öngörmekteyim.
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Executor Arhentir 6 ay
Laf cambazlığı, sözleşmesi bitecek olanlara veya yeni paket alacak olanlara ne olacak? Firmaların hizmet paketleri ve fiyatları ortada.
Gerçek Kotasız ve AKN'siz hizmet veren 1-2 firma var diğerleri hep kazık.
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bkaakco 6 ay
O kadar tatmin edici ki sormayın. (!)
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