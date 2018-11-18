Bakan’dan AKN açıklaması: “İnternet kullanımına sınırlama getirilmeyecek”

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1 Ocak’tan itibaren kaldırılacak Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan, AKN uygulamasının tamamen kaldırılacağını yineledi.

BTK tarafından alınan karar gereği 1 Ocak 2019’dan itibaren AKN, AKK türevi uygulamalar kaldırılacak. Ancak Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre AKN’li tarifeler kotalı paketlere dönüştürülecek. Örneğin 150 GB AKN’li tarife 150 GB kotalı paket olacak. Kotanın aşılması durumunda Türk Telekom’un ücretsiz ek paketi devreye girecek. Bu ek paketin internet hızı, tarifedeki internet hızından daha düşük. Yani dolaylı yoldan internet hızı düşecek. AKN varken 5 Mbps’e düşüyordu, şimdi 8 Mbps’e düşecek.

Bakan’ın açıklaması, kafalardaki soru işaretini gidermedi

Bakan Turhan, internet kullanımına sınırlama getirilmeyeceğini açıkladı. Ek paketler için ücret alınmayacağını ifade etti. Ancak Türk Telekom’un uygulamasına göre ek paketlerden ücret alınmıyor ve internet kullanımına sınır getirilmiyor. İnternet hızına sınır getiriliyor. Bu nedenle kafalardaki soru işareti devam ediyor.

Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

“Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası tamamen kaldırılacak. Kapasitenin üzerinde kullanımda yavaşlama oluyordu. Herkesin interneti eşit kullanması amacıyla getirilen AKN, internet altyapısının gittikçe gelişmesi ve kapasitesinin artması dolayısıyla artık kaldırılacak ve internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak."