Balıkçılara özel aksiyon kamerası: GoFish Cam

Son yılların en hızlı büyüyen pazarları arasında yer alan aksiyon kameraları, hemen her ihtiyaç için farklı sürümlere sahip. Kickstarter'da destek arayan GoFish Cam ise isminden de anlaşılabileceği üzere balıkçılara özel.

Olta misinasına takılacak şekilde tasarlanan GoFish Cam, kişilerin balık tutma anındaki aksiyonu kayıt altına almasına imkan tanıyor. 170 derece geniş açı lensiyle 1080 piksel kayıt gerçekleştirebilen ürün, kızılötesi ışığıyla gece avlarında da kullanılabiliyor, ses kaydı yapabiliyor ve lityum-iyon bataryasıyla 4 saatlik batarya ömrü ortaya koyuyor.

Görüntüleri microSD hafıza kartına aktaran ve akıllı telefon uygulamasıyla geniş paylaşma ile düzenleme seçenekleri ortaya koyan GoFish Cam, eğlenceli ya da aksiyon dolu videolar yanında kişilerin kendisini geliştirmesi açısından da etkili bir seçenek oluşturuyor. Kamera tam 150 metre derinliğe kadar herhangi bir sorun olmadan indirilebiliyor.

Kickstarter'da 55,000$ toplam bağış hedefiyle yola çıkan GoFish Cam, yapılacak en az 115$ bağış ile 2016 Şubat ayında elde edilebiliyor. Örnek çekimlerin de olduğu tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/gofishcam/gofish-cam