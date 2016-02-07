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Ballmer: Microsoft'un mobil dünyada doğru yolu bulması gerekiyor

Microsoft'un son dönemde akıllı telefon pazarında düşüş trendine girmesi gözlerden kaçmıyor. Birkaç yıl önce emekliye ayrılan Steve Ballmer de bu gidişatı fark etmiş.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ballmer: Microsoft'un mobil dünyada doğru yolu bulması gerekiyor


Daha çok ilk nesil Surface tabletlerin ve Windows RT işletim sisteminin hayal kırıklığına yol açması üzerine emekliye ayrıldığı ifade edilmişti. Microsoft'un önceki patronu Steve Ballmer emekliye ayrıldığında, Windows Phone ekosisteminde yıllık 40 milyon civarında satış söz konusuydu ve Nokia satın alımı henüz tamamlanmıştı. Satya Nadella dönemi ise mobil dünyada gerilemenin hızlandığı dönem oldu.

Nadella, dümenine geçtiği şirket için Mobilde Öncelik, Bulutta Öncelik mottosunu belirlemişti. Bulut tarafında gerçekten önemli işler başardı. Office 365 abonelikleri katlanarak arttı, Azure platformu yılda 10 milyar gelir elde eder hale geldi. Bununla birlikte mobil tarafta işler pek de iyi gitmedi. 


Önce bol telefon stratejisine son veren Nadella, her segmente kilit bir iki model anlayışını benimsedi. Böylece amiral gemi tarafında Lumia 950 serisi, orta seviye tarafta Lumia 550 ile yeni yıla giriş yaptı. Yeni strateji nedeniyle geçen yılın son çeyreğinde sadece 4.5 milyon Lumia cihazı satıldı. 

Gelişmeleri uzaktan izleyen Steve Ballmer ise değişiklikten yana. Bir röportajda konuşan Ballmer, şirketten ayrılmadan önce mobil dünyada bir yol belirlediğini ve Nokia cihazlar bölümünü bu yola devam etmek için satın aldığını ifade etti. Ballmer, Nadella'nın bu stratejide değişiklik yaptığını ancak mobil dünyada daha açık bir yol izlemesi gerektiğini ve gelecekte bu tür bir yola gireceğini düşündüğünü sözlerine ekledi. 

Microsoft'n mobil dünyadaki yolculuğunda şüphesiz Ballmer'ın katkıları büyük. Windows Mobile olarak bilinen ekosistemi sürpriz bir kararla Windows Phone olarak değiştirmiş ve tüm cihazları tarihe gömerek yeni bir döneme başlamıştı. Bununla birlikte, gerilemede Ballmer'ın payı yok demek doğru değil. Onun döneminde Windows Phone ekosistemi bir süre yükseliş trendine girse de, yoğun rekabet ortamı içerisinde fazla tutunamadı.
Yeni işletim sisteminden büyük beklentisi olan üretici ortaklar; donanım seçeneklerinin kısıtlanması, kullanıcı arayüzünün özelleştirmeye kapalı tutulması gibi kararlar nedeniyle ekosistemden soğudu. Windows 10 mobil platformu ise henüz güncellemeye başlamadı ve net bir tarih mevcut değil. Pazarda sadece Lumia 950 serisi ve Lumia 550 ile tutunmaya çalışan Windows 10 mobil platformunun geleceği bu açıdan bir puslu gibi görünüyor. 



http://www.phonearena.com/news/Ballmer-Microsoft-needs-to-find-the-right-path-to-travel-in-mobile_id78080 Yorum Yaz
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Mesela snapdragon 200 cok yuksek bir islemci. snapdragon 1 ya da intel 4004 kullanilabilir. Ayrica o ne oyle 1 gb 500 mb ramler. Eskiden 1 gb ram mi varmis. 256 kb ram yeter
Mesela snapdragon 200 cok yuksek bir islemci. snapdragon 1 ya da intel 4004 kullanilabilir. Ayrica o ne oyle 1 gb 500 mb ramler. Eskiden 1 gb ram mi varmis. 25...
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FRAPS_TR 3 yıl
MS firması 2010 yılından sonra yoldan çıktı. Yaptıkları her üründe işi batırdılar. Xbox one çıkardılr facia , windows phone 7 çıkardılar facia , sonra 8 8.1 vss geldi hepsi yin faciaydı. Sonra masaüstünde win8 çıkardılar oda faciaydı. En son 10 dediler ama oda bir işe yaramıyor. Ofis 2010 dan sonra çıkan ofis programlarıda facia , çoğu kişi hala 2010 kullanıyor.

Nereye ellerini atsa kurutmaya başladılar.
MS firması 2010 yılından sonra yoldan çıktı. Yaptıkları her üründe işi batırdılar. Xbox one çıkardılr facia , windows phone 7 çıkardılar facia , sonra 8 8.1 v...
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tugares 3 yıl
MS in şu anda yapması gereken tek şey, karı minimize edip yüksek donanımlı cihazlarını(ki burada direkt Apple mantığı ile bir büyük bir de küçük ekran telefon) diğerlerinden ucuza satmalı, bununla beraber markete acilen bir kurtarma ekibi koyup büyük ölçekli firmaların uygulamalarını markete dahil edip tıpkı AppStore da olduğu gibi yalnızca kendi marketine özel oyun ve uygulamaları geliştirtmeli. koskoca MS in buna ayıracak yeterli mali bütçesi vardır diye düşünüyorum . sadece burnundan kıl aldırmayan yapısını bırakmalı ve gerçekten kendisini kanıtlama hırsı yüksek , insanlara yüksek hizmet azmi olan bir CEO işe almalı.saygılar
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ahmethi 3 yıl
windows dan milletin o kadar çok canı yanmışki , telefondada aynı hatayı yapıp microsoftun kucağına oturmak istemiyor. microsoft telefon olayını tamamen unutsun.
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Rizeli55 3 yıl
Kötü gidişatın nedeni "metro" denen şu karo arayüzü...Android ve iOS gibi masaüstüne benzeyen bir arabirim gerekiyor ama anladığım kadarıyla şu karo tasarımını kim bulduysa geri adım atmıyor...Win8 de dayattılar olmadı...8.1 de arka plana attılar olmadı...10 da ise başlat menüsü getirip karolu yaptılar.. hala vazgeçmiyor...windows phone da ise inatla karolu tasarımı sürdürüyorlar...şunu bulan kişi kimse artık MS nin neredeyse batmasına neden olacak...umarım çok geç olmadan farkına varırlar...
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smart1978 3 yıl Rizeli55
Alakasi yok bence.

Karo denen sey dokunmatik olmayan masaustu ve dizustu cihazlarina iskence idi . Windows 10 ile sorun tam olak cozuldu gerci 8.1 de de nispeten cozulmustu ...

Windows 8 artik yok mantikli adimlar Microsoft icin.

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OverClocK1ng 3 yıl
"Birkaç yıl önce emekliye ayrılan Steve Ballmer de bu gidişatı fark etmiş."
Ekrem, demek ki fark etmeleri için ayrılmaları lazım kardeşim. Baksana, Microsoft kendisi fark etmiyor. Bir Windows 10 türküsü tutturmuşlar. Telefon alan insanların bile Windows 10 u istediğini falan hayal ediyorlar.
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ekrem71 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"Birkaç yıl önce emekliye ayrılan Steve Ballmer de bu gidişatı fark etmiş."

Ekrem, demek ki fark etmeleri için ayrılmaları lazım kardeşim. Baksana, Microsoft kendisi fark etmiyor. Bir Windows 10 türküsü tutturmuşlar. Telefon alan insanların bile Windows 10 u istediğini falan hayal ediyorlar.

Aslında daha önceden fark ediyorlar da konuşmak için şirketten ayrılmayı bekliyorlar. Pek çok CEO'nun şirketten ayrıldıktan sonra stratejilerini eleştirdiğine şahit oluyoruz. Muhtemelen iş başındayken, enkaz altında kalmaktan korktukları için her şey yolundaymış mesajı veriyorlar.
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Firmada uzun zaman çalış sonra da itiraf gibi açıklama yap.
Microsoft yönetiminin vizyonu iyi değilmiş demek ki.
2011 den beri Windows Phone sisteminden hoşlanmadım.
Bundan sonra da pek değişen birşey olacağını da sanmıyorum.
Hiçbirşeyin fanatiği değilim görünen köy kılavuz istemez.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Fire_67
Surface nasıl başarısız ya

Surface başarılı bir cihaz ama fiyatı ve hitap ettiği kesim farklı. Çoğu kişi genelde video izlemek, internette gezmek gibi basit işler için ucuz tabletler tercih ediyor.
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yoksulseytan22 3 yıl
Önce bol telefon stratejisine son veren Nadella, her segmente kilit bir iki model anlayışını benimsedi.
Her segmente iki telefon demek yılda 6 telefon çıkarmak demek değil mi? E Bol telefon stratejisi değil mi bu?
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kadirirdem 3 yıl
Adam haklı geçsin androide kurtulsunlar...
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Logic_Man 3 yıl
Benim şuan gördüğüm en büyük sorunları pazarlama başarısızlığı.
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Guest-5E274E432 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
Adam haklı geçsin androide kurtulsunlar...

Bükemediği eli öpsün mü yani ?
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Guest-5E274E432 3 yıl
Her zaman dibe vurması dileğiyle.
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Mesela snapdragon 200 cok yuksek bir islemci. snapdragon 1 ya da intel 4004 kullanilabilir. Ayrica o ne oyle 1 gb 500 mb ramler. Eskiden 1 gb ram mi varmis. 256 kb ram yeter
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