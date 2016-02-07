Ballmer: Microsoft'un mobil dünyada doğru yolu bulması gerekiyor





Daha çok ilk nesil Surface tabletlerin ve Windows RT işletim sisteminin hayal kırıklığına yol açması üzerine emekliye ayrıldığı ifade edilmişti. Microsoft'un önceki patronu Steve Ballmer emekliye ayrıldığında, Windows Phone ekosisteminde yıllık 40 milyon civarında satış söz konusuydu ve Nokia satın alımı henüz tamamlanmıştı. Satya Nadella dönemi ise mobil dünyada gerilemenin hızlandığı dönem oldu.





Nadella, dümenine geçtiği şirket için Mobilde Öncelik, Bulutta Öncelik mottosunu belirlemişti. Bulut tarafında gerçekten önemli işler başardı. Office 365 abonelikleri katlanarak arttı, Azure platformu yılda 10 milyar gelir elde eder hale geldi. Bununla birlikte mobil tarafta işler pek de iyi gitmedi.









Önce bol telefon stratejisine son veren Nadella, her segmente kilit bir iki model anlayışını benimsedi. Böylece amiral gemi tarafında Lumia 950 serisi, orta seviye tarafta Lumia 550 ile yeni yıla giriş yaptı. Yeni strateji nedeniyle geçen yılın son çeyreğinde sadece 4.5 milyon Lumia cihazı satıldı.





Gelişmeleri uzaktan izleyen Steve Ballmer ise değişiklikten yana. Bir röportajda konuşan Ballmer, şirketten ayrılmadan önce mobil dünyada bir yol belirlediğini ve Nokia cihazlar bölümünü bu yola devam etmek için satın aldığını ifade etti. Ballmer, Nadella'nın bu stratejide değişiklik yaptığını ancak mobil dünyada daha açık bir yol izlemesi gerektiğini ve gelecekte bu tür bir yola gireceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.





Microsoft'n mobil dünyadaki yolculuğunda şüphesiz Ballmer'ın katkıları büyük. Windows Mobile olarak bilinen ekosistemi sürpriz bir kararla Windows Phone olarak değiştirmiş ve tüm cihazları tarihe gömerek yeni bir döneme başlamıştı. Bununla birlikte, gerilemede Ballmer'ın payı yok demek doğru değil. Onun döneminde Windows Phone ekosistemi bir süre yükseliş trendine girse de, yoğun rekabet ortamı içerisinde fazla tutunamadı.

Yeni işletim sisteminden büyük beklentisi olan üretici ortaklar; donanım seçeneklerinin kısıtlanması, kullanıcı arayüzünün özelleştirmeye kapalı tutulması gibi kararlar nedeniyle ekosistemden soğudu. Windows 10 mobil platformu ise henüz güncellemeye başlamadı ve net bir tarih mevcut değil. Pazarda sadece Lumia 950 serisi ve Lumia 550 ile tutunmaya çalışan Windows 10 mobil platformunun geleceği bu açıdan bir puslu gibi görünüyor.









http://www.phonearena.com/news/Ballmer-Microsoft-needs-to-find-the-right-path-to-travel-in-mobile_id78080